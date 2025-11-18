Malgré le succès et les nominations aux Game Awards, Blue Prince en restera au one-shot

Nominé dans deux catégories aux Game Awards (meilleur jeu indé et meilleur « premier jeu »),fait effectivement partie des sensations de 2025, pouvant encore aujourd'hui être essayé par de nombreux « abonnés » vu que disponible aussi bien dans le PS Plus Extra que le Game Pass Ultimate.Fort de ce succès inattendu (92 sur Metacritic quand même), la grande question fut posée à son créateur Tonda Ros : à quand une suite ? Et le mec semble avoir suffisamment la tête sur les épaules pour répondre tout simplement que y aura pas.Voilà, cet audacieux mixe entre du rogue et une espèce de-like en restera au one-shot, et visiblement uniquement pour le secteur JV. Tonda Ros déclare avoir été approché pour une adaptation (ciné ?) mais il a refusé en estimant que ce type d'expérience doit en rester au format actuel.Et du coup l'avenir ? L'inconnu pour le moment. Ros a pas moins de 6 idées en tête (dont un MetroidVania, un autre puzzle game mais cette fois-ci orienté multi et d'autres choses apparemment très originales) mais rien n'a encore été décidé.