Malgré le succès et les nominations aux Game Awards, Blue Prince en restera au one-shot
Nominé dans deux catégories aux Game Awards (meilleur jeu indé et meilleur « premier jeu »), Blue Prince fait effectivement partie des sensations de 2025, pouvant encore aujourd'hui être essayé par de nombreux « abonnés » vu que disponible aussi bien dans le PS Plus Extra que le Game Pass Ultimate.

Fort de ce succès inattendu (92 sur Metacritic quand même), la grande question fut posée à son créateur Tonda Ros : à quand une suite ? Et le mec semble avoir suffisamment la tête sur les épaules pour répondre tout simplement que y aura pas. « Chaque projet que je crée devra être autonome et sans lien avec mes autres œuvres. Faire Blue Prince 2 serait facile mais c'est un piège dans lequel beaucoup tombent car c'est la voie la plus sûre. Je comprend néanmoins la logique économique, surtout pour un indépendant, mais ce n'est pas ce que je veux. »

Voilà, cet audacieux mixe entre du rogue et une espèce de Myst-like en restera au one-shot, et visiblement uniquement pour le secteur JV. Tonda Ros déclare avoir été approché pour une adaptation (ciné ?) mais il a refusé en estimant que ce type d'expérience doit en rester au format actuel.

Et du coup l'avenir ? L'inconnu pour le moment. Ros a pas moins de 6 idées en tête (dont un MetroidVania, un autre puzzle game mais cette fois-ci orienté multi et d'autres choses apparemment très originales) mais rien n'a encore été décidé.

publié le 18/11/2025 à 14:06 par Gamekyo
akinen publié le 18/11/2025 à 14:27
J’arrête pas de voir le titre et je savais même pas ce que c’était.
Maintenant ça m’intéresse encore moins qu’avant
taiko publié le 18/11/2025 à 14:28
Qu'il fasse une trad surtout
mattewlogan publié le 18/11/2025 à 15:12
J’ai vraiment pas accroché, mais je comprends qu’il plaise beaucoup
ouken publié le 18/11/2025 à 15:28
akinen pareil ????
liberty publié le 18/11/2025 à 16:00
akinen ça t'intéresse moins parce qu'il n'y aura pas de suite ? T'as même pas fait le ''1''. On peut pas espérer une suite d'un jeu qu'on ne connait pas, parce que le bouche a oreille ou la critique disent que c'est bien. Le jeu manque cruellement d'une traduction Française comme dit taiko
shadix publié le 18/11/2025 à 16:16
Le jeu n'a absolument pas besoin de suite, je comprends pas la demande ? C'est un one-shot qui s'auto suffit. Et qui est surtout brillant dans ses énigmes et la complexité de son univers.

Perso, je pense que la traduction ne peut pas fonctionner sans revoir énormément de mécaniques de gameplay. Pour l'énigme des tableaux par exemple, il faudrait changer les dessins dans chaque langue et espérer que ça tombe sur le même nombre de lettres qu'en anglais, je vois pas comment c'est possible sans que ça donne du n'importe quoi.
akinen publié le 18/11/2025 à 17:10
liberty nan j’ai jamais aimé les myst-like tout simplement
