Epic Games et Unity s'associent pour permettre aux développeurs de booster leur audience Epic Games et Unity s'associent pour permettre aux développeurs de booster leur audience

Surprise dans le monde du business et des moteurs de développement : Epic Games et Unity annoncent une grande collaboration pour augmenter leur force de frappe. Ainsi, d'un côté, les petits jeux développés sous Unity pourront désormais intégrer la titanesque liste créative de Fortnite, chacun étant depuis peu libre d'y apposer des micro-transactions (ne rigolez pas, ça cartonne sur Roblox). Inversement, les jeux développés sous Unreal Engine vont pouvoir débarquer dans le Store Unity, et ce dès début 2026.



Un échange de bon procédé et si les royalties liés aux revenus globaux continueront d'aller dans la poche du détenteur du moteur quelle que soit la plate-forme, la part des micro-transactions sera elle naturellement affiliée au support.