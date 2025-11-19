recherche
News / Blogs
Peacock : Twisted Metal aura sa Saison 3
Sans mauvais jeu de mot, Twisted Metal, c'est une affaire qui roule bien pour Peacock, la chaîne annonçant le renouvellement du show pour une Saison 3. De quoi continuer d'ironiser face au fait que la branche JV de PlayStation ne profite même pas de l'engouement vu l'annulation de l'épisode PS5 en début d'année dernière.

Une Saison 3 qui perdra néanmoins son co-créateur et showrunner Michael Jonathan Smith, au profit de David Reed, l'un des scénaristes de la série The Boys. Quant à la qualité future, c'est encore les fans qui jugeront avec de probables nouvelles divisions : pour certains, la Saison 2 fut inférieure à la première, quand d'autres estiment au contraire qu'elle se montre bien plus fidèle au jeu niveau ambiance.

0
Qui a aimé ?
publié le 19/11/2025 à 08:39 par Gamekyo
commentaires (8)
akinen publié le 19/11/2025 à 08:45
C’est vraiment une licence dont je n’ai jamais compris l’attrait.

Ça a l’air d’être le NFL du défouloir multijoueur américain.
taiko publié le 19/11/2025 à 08:47
Ça vaut quoi ?
adamjensen publié le 19/11/2025 à 08:54
J'ai trouver la saison 1 plutôt pas mal, mais la 2ème était nettement moins bonne, sans parler du fait qu'il y avait pas mal d'incohérences et de trou dans le scénario.
Ils feraient mieux de faire en sorte que la 3ème sois la dernière.
pharrell publié le 19/11/2025 à 08:55
J'ai pas le sentiment que ça soit une licence culte... Pourtant je suis joueur playstation...

Donc autant dire que la série ne m'attire pas du tout... J'ai même pas les ref... (s'il y en a...)
negan publié le 19/11/2025 à 09:57
Sans mauvais jeu de mot, Twisted Metal, c'est une affaire qui roule bien

coconutsu publié le 19/11/2025 à 10:41
J'ai kiffé la saison 1, pas encore regardé la saison 2. J'espère que cette fois le nouveau jeu sera prêt pour la saison 3. Twisted Metal c'est vraiment génial et c'est triste de voir qu'on a aucun jeux depuis des années...
ratchet publié le 19/11/2025 à 10:43
taiko série chill façon Fallout rien de fou mais fun si tu aimes les jeux
blacksad6 publié le 19/11/2025 à 10:48
J'ai trouvé les 2 saisons sympa. Ya des hauts et des bas. Ca reste moyen mais divertissant.
Apres sans avoir fait les jeux, en sachant que c'est serie tirée d'un jeu, en matant les 2 saisons je fais que me dire "il devrait en faire un jeu". Jpense que ca marcherai tres bien avec un gameplay remodernisé et surtout en mode Mad Max (le jeu) qui avait un coté open world en voiture bien foutu avec customization et upgrade de skills
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Twisted Metal PS5 (annulé)
0
Ils aiment
Nom : Twisted Metal PS5 (annulé)
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : FireSprite
Genre : action-course
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo