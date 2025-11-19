Peacock : Twisted Metal aura sa Saison 3

Sans mauvais jeu de mot,, c'est une affaire qui roule bien pour Peacock, la chaîne annonçant le renouvellement du show pour une Saison 3. De quoi continuer d'ironiser face au fait que la branche JV de PlayStation ne profite même pas de l'engouement vu l'annulation de l'épisode PS5 en début d'année dernière.Une Saison 3 qui perdra néanmoins son co-créateur et showrunner Michael Jonathan Smith, au profit de David Reed, l'un des scénaristes de la série. Quant à la qualité future, c'est encore les fans qui jugeront avec de probables nouvelles divisions : pour certains, la Saison 2 fut inférieure à la première, quand d'autres estiment au contraire qu'elle se montre bien plus fidèle au jeu niveau ambiance.