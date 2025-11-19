Peacock : Twisted Metal aura sa Saison 3

Sans mauvais jeu de mot, Twisted Metal, c'est une affaire qui roule bien pour Peacock, la chaîne annonçant le renouvellement du show pour une Saison 3. De quoi continuer d'ironiser face au fait que la branche JV de PlayStation ne profite même pas de l'engouement vu l'annulation de l'épisode PS5 en début d'année dernière.
Une Saison 3 qui perdra néanmoins son co-créateur et showrunner Michael Jonathan Smith, au profit de David Reed, l'un des scénaristes de la série The Boys. Quant à la qualité future, c'est encore les fans qui jugeront avec de probables nouvelles divisions : pour certains, la Saison 2 fut inférieure à la première, quand d'autres estiment au contraire qu'elle se montre bien plus fidèle au jeu niveau ambiance.
Ça a l’air d’être le NFL du défouloir multijoueur américain.
Ils feraient mieux de faire en sorte que la 3ème sois la dernière.
Donc autant dire que la série ne m'attire pas du tout... J'ai même pas les ref... (s'il y en a...)
Apres sans avoir fait les jeux, en sachant que c'est serie tirée d'un jeu, en matant les 2 saisons je fais que me dire "il devrait en faire un jeu". Jpense que ca marcherai tres bien avec un gameplay remodernisé et surtout en mode Mad Max (le jeu) qui avait un coté open world en voiture bien foutu avec customization et upgrade de skills