Mafia : The Old Country aura sa mise à jour demain, avec quelques petites surprises
Comme promis, Hangar 13 proposera une petite mise à jour gratuite pour Mafia : The Old Country apportant avec elle le mode Free Ride qui ne se contentera de nous laisser toute liberté d'explorer la Sicile : ce mode proposera de nouveaux défis (combats comme infiltration), l'ajout de secrets et même des courses auto comme à cheval, avec possibilité de débloquer de nouvelles tenues, armes et charmes pour le mode principal.
Sympa, et à télécharger dès demain.
(La mise à jour apportera un nouveau filtre graphique et une difficulté ultime)
Pourquoi, c'est trop amer ?
Correcteur de merde