Mafia : The Old Country aura sa mise à jour demain, avec quelques petites surprises
Comme promis, Hangar 13 proposera une petite mise à jour gratuite pour Mafia : The Old Country apportant avec elle le mode Free Ride qui ne se contentera de nous laisser toute liberté d'explorer la Sicile : ce mode proposera de nouveaux défis (combats comme infiltration), l'ajout de secrets et même des courses auto comme à cheval, avec possibilité de débloquer de nouvelles tenues, armes et charmes pour le mode principal.

Sympa, et à télécharger dès demain.

(La mise à jour apportera un nouveau filtre graphique et une difficulté ultime)

publié le 19/11/2025 à 17:43 par Gamekyo
commentaires (4)
negan publié le 19/11/2025 à 17:50
Ils auraient pu mettre des sucres en plus pour le geste
shanks publié le 19/11/2025 à 17:55
negan
Pourquoi, c'est trop amer ?
negan publié le 19/11/2025 à 18:18
shanks Succès xD

Correcteur de merde
link571 publié le 19/11/2025 à 21:23
Acheter la semaine dernière à 26€ et pas commencer. Ça tombe bien
Fiche descriptif
Mafia : The Old Country
Nom : Mafia : The Old Country
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : N.C
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
