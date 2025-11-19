Mafia : The Old Country aura sa mise à jour demain, avec quelques petites surprises

Comme promis, Hangar 13 proposera une petite mise à jour gratuite pourapportant avec elle le mode Free Ride qui ne se contentera de nous laisser toute liberté d'explorer la Sicile : ce mode proposera de nouveaux défis (combats comme infiltration), l'ajout de secrets et même des courses auto comme à cheval, avec possibilité de débloquer de nouvelles tenues, armes et charmes pour le mode principal.Sympa, et à télécharger dès demain.