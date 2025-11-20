Gothic Remake se peaufine avant sa date

THQ Nordic donne de rapides nouvelles deavec un aperçu des quelques évolutions apportées depuis le build diffusé à la GamesCom, notamment une meilleure fluidité dans l'enchaînement des attaques et les animations qui vont avec, ainsi qu'une mécanique de cancel qui est déjà considéré comme une qualité tant beaucoup de développeurs oublient encore aujourd'hui ce point pourtant fondamental pour un meilleur feeling des combats.Logiquement, une nouvelle bande-annonce arrivera prochainement (Game Awards ?) vu que, sauf mauvaises surprises, le lancement reste programmé pour début 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.