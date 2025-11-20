recherche
Gothic Remake se peaufine avant sa date
THQ Nordic donne de rapides nouvelles de Gothic Remake avec un aperçu des quelques évolutions apportées depuis le build diffusé à la GamesCom, notamment une meilleure fluidité dans l'enchaînement des attaques et les animations qui vont avec, ainsi qu'une mécanique de cancel qui est déjà considéré comme une qualité tant beaucoup de développeurs oublient encore aujourd'hui ce point pourtant fondamental pour un meilleur feeling des combats.

Logiquement, une nouvelle bande-annonce arrivera prochainement (Game Awards ?) vu que, sauf mauvaises surprises, le lancement reste programmé pour début 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 20/11/2025 à 07:45 par Gamekyo
commentaires (4)
judebox publié le 20/11/2025 à 07:56
Un jeu loin d'être parfait mais que j'avais adoré à sa sortie !
Les animations des PNJ souffraient juste du syndrome du balais dans le c*l
mattewlogan publié le 20/11/2025 à 07:57
Le travail a l’air plutôt sympa
pcsw2 publié le 20/11/2025 à 08:59
Il sera miens , come fut son ancêtre
adamjensen publié le 20/11/2025 à 09:03
J’espère qu’ils ont considérablement amélioré le gameplay, parce que si les améliorations ne sont pas suffisamment marquées, je sais qu’un bon paquet de joueurs laisseront tomber le jeu à cause de ça.
La démo donnait déjà un bon aperçu.
J’avais "presque" l’impression de rejouer à l’original au niveau du gameplay.

Perso, j’ai fait la trilogie en 2022 et Gothic 1 avait un gameplay extrêmement archaïque, au point que beaucoup auraient lâché dès la première minute.
Moi ça va, je suis habitué, mais je sais que plein de monde ne pourra pas passer outre, et je comprends totalement.

En tout cas, j’ai hâte !
