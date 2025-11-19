Du gameplay pour Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix nous donne un nouvel aperçu de son Dragon Quest VII Reimagined, sorte de relecture de l'épisode PS1 (avec un petit coucou sur 3DS entre temps) qui plutôt que de partir dans un simple remake fera le choix d'un changement de DA, la suppression d'éléments jugés peu pertinents (comme l'arène) au profit de choses inédites dont du narratif, avec SURTOUT un vrai effort de modernité dans le HUD et les menus. Profitez, on n'a pas vu ça dans la franchise depuis la version occidentale de Dragon Quest VIII sur PS2.
Sortie prévue le 5 février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 2 comme Switch 1.
Y a vraiment rien de dur, surtout aujourd'hui vu la masse d'options pour rendre la progression accessible, mais faut aimer le style bien à l'ancienne.
Je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait avec Kiefer... qui normalement quittait définitivement la partie dans l'original, là Square Enix l'a montré vieilli dans ses dernières vidéos...
Car pour ceux qui ne l'ont pas fait, la quete principale (et donc obligatoire) c'etait +100h
La j'aurai pas le courage. Mais si ça été raccourci, je veux bien le refaire car il est bon en vrai.
Et j'aime bien ce nouveau rendu
Et ça vous le coup vu les efforts apportés
Respect à ceux qui surkiffe. J’ai vécu des moments autrement plus moderne pourtant sur SNES.
Si j’arrive à me remettre dans la quête de l’arme ultime pour tuer le true last boss du XII sur switch, peut être que la magie réopéra.
Je comprends que ce soit un remake et qu’il est emprunt d’une giga nostalgie, surtout que c’est une licence adorée par bcp. J’fais juste parti des 3 du fond qui n’ont visiblement rien compris.
Vous avez de la chance les fans de DQ. Profitez, c’est pas la fête chez les FF