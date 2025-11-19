Du gameplay pour Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix nous donne un nouvel aperçu de son, sorte de relecture de l'épisode PS1 (avec un petit coucou sur 3DS entre temps) qui plutôt que de partir dans un simple remake fera le choix d'un changement de DA, la suppression d'éléments jugés peu pertinents (comme l'arène) au profit de choses inédites dont du narratif, avec SURTOUT un vrai effort de modernité dans le HUD et les menus. Profitez, on n'a pas vu ça dans la franchise depuis la version occidentale desur PS2.Sortie prévue le 5 février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 2 comme Switch 1.