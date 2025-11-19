recherche
Du gameplay pour Dragon Quest VII Reimagined
Square Enix nous donne un nouvel aperçu de son Dragon Quest VII Reimagined, sorte de relecture de l'épisode PS1 (avec un petit coucou sur 3DS entre temps) qui plutôt que de partir dans un simple remake fera le choix d'un changement de DA, la suppression d'éléments jugés peu pertinents (comme l'arène) au profit de choses inédites dont du narratif, avec SURTOUT un vrai effort de modernité dans le HUD et les menus. Profitez, on n'a pas vu ça dans la franchise depuis la version occidentale de Dragon Quest VIII sur PS2.

Sortie prévue le 5 février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 2 comme Switch 1.











publié le 19/11/2025 à 18:15 par Gamekyo
commentaires (13)
negan publié le 19/11/2025 à 18:19
Ca a l'air tellement cool mais j'ai trop peur de me casser les dents étant novice ...
shanks publié le 19/11/2025 à 18:22
negan
Y a vraiment rien de dur, surtout aujourd'hui vu la masse d'options pour rendre la progression accessible, mais faut aimer le style bien à l'ancienne.
nigel publié le 19/11/2025 à 18:26
J'ai quand même du mal à comprendre le choix de faire un remake du VII. De souvenir, c'est l'un des moins bon DQ que j'ai fait.
wantorx publié le 19/11/2025 à 18:31
c'est tellement dommage d'avoir enlevé les costumes de la version 3DS c'était le truc à pas changer..
zekk publié le 19/11/2025 à 18:34
nigel perso c'est un de mes préférés, mais je trouve ça mieux et plus logique de faire un remake d'un bon jeu mais qui a quelques lacunes que de faire un remake d'un chef d'oeuvre
weslloyd1 publié le 19/11/2025 à 18:43
J'suis vraiment pas fan du chara design des persos masculins, mais le jeu a l'air vraiment cool, je l'ai pas fait celui là!
negan publié le 19/11/2025 à 18:55
shanks Je prend note
micheljackson publié le 19/11/2025 à 19:12
L'un des meilleurs DQ, j'ai hâte
Je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait avec Kiefer... qui normalement quittait définitivement la partie dans l'original, là Square Enix l'a montré vieilli dans ses dernières vidéos...
malroth publié le 19/11/2025 à 19:26
J'espere juste qu'ils ont racourci le jeu.

Car pour ceux qui ne l'ont pas fait, la quete principale (et donc obligatoire) c'etait +100h

La j'aurai pas le courage. Mais si ça été raccourci, je veux bien le refaire car il est bon en vrai.

Et j'aime bien ce nouveau rendu
mattewlogan publié le 19/11/2025 à 19:27
Très cool de replonger une 3ème fois dans cet épisode
Et ça vous le coup vu les efforts apportés
belmoncul publié le 19/11/2025 à 19:38
J'imagine pas la gueule du VIII quand ils vont le sortir !
liberty publié le 19/11/2025 à 22:52
shanks negan Franchement avec les Dragon Quest le plus simple c'est le farming avec l'option tactique : sans pitié. Et allez retour pour dormir/se soigner puis retourner enchaîner les combats. Toujours viser le matériel le plus chère chez les vendeurs. Et le jeu sera moins galère jusqu'au moment où le retour au farming des combats plus achat du meilleur matos de la nouvelle zone. Et sauvegarder de temps en temps. C'est un truc qu'on retrouve dans les Shin Megami Tensei / Persona
akinen publié le 19/11/2025 à 23:50
J’ai lu modernité et au final je crois que je me suis trompé d’article. Je vois juste une énièmes fois les mêmes bruitages, menu sur fond noir, le bipbip des dialogues, dynamisme des combats sous perfusion, etc.

Respect à ceux qui surkiffe. J’ai vécu des moments autrement plus moderne pourtant sur SNES.

Si j’arrive à me remettre dans la quête de l’arme ultime pour tuer le true last boss du XII sur switch, peut être que la magie réopéra.

Je comprends que ce soit un remake et qu’il est emprunt d’une giga nostalgie, surtout que c’est une licence adorée par bcp. J’fais juste parti des 3 du fond qui n’ont visiblement rien compris.

Vous avez de la chance les fans de DQ. Profitez, c’est pas la fête chez les FF
