Total Chaos : du survival-horror en shadow-drop sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass
Petit shadow-drop surprise pour les amateurs d'horreur : les créateurs de Turbo Overkill nous proposent dès à présent Total Chaos sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 24,99€, ou « gratos » si vous êtes abonnés au service Game Pass Ultimate PC comme Xbox.

De base conçu comme un simple mod (il y a 20 ans), le projet a peu à peu pris forme pour devenir un survival complet dans le coeur des mines abandonnées de Fort Oasis, avec en apparence une jolie ambiance jusque dans la bande-son assurée par de multiples compositeurs dont un certain Akira Yamaoka.

publié le 20/11/2025 à 19:33 par Gamekyo
onimusha publié le 20/11/2025 à 19:37
ça ressemble a du evil within en fps
Fiche descriptif
Total Chaos
Nom : Total Chaos
Support : PC
Editeur : Apogee Software
Développeur : Trigger Happy
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
