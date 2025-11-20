Total Chaos : du survival-horror en shadow-drop sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass

Petit shadow-drop surprise pour les amateurs d'horreur : les créateurs denous proposent dès à présentsur PC, PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 24,99€, ou « gratos » si vous êtes abonnés au service Game Pass Ultimate PC comme Xbox.De base conçu comme un simple mod (il y a 20 ans), le projet a peu à peu pris forme pour devenir un survival complet dans le coeur des mines abandonnées de Fort Oasis, avec en apparence une jolie ambiance jusque dans la bande-son assurée par de multiples compositeurs dont un certain Akira Yamaoka.