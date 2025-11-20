Reanimal : trailer, démo jouable et date de sortie

Alors que le printemps est censé être redevenu calme, THQ Nordic prend le risque de maintenir le lancement depour le Q1 2026 et plus précisément le 13 février, au prix de 39,99€ tout de même.Outre cette bande-annonce, l'éditeur indique qu'une démo jouable est livrée dès à présent sur PC/PS5/XBS (dès que possible sur Switch 2) tout en ajoutant l'existence d'une version Deluxe incluant l'inévitable Season Pass et deux petits masques pour vos héros.