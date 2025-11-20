recherche
Reanimal : trailer, démo jouable et date de sortie
Alors que le printemps est censé être redevenu calme, THQ Nordic prend le risque de maintenir le lancement de Reanimal pour le Q1 2026 et plus précisément le 13 février, au prix de 39,99€ tout de même.

Outre cette bande-annonce, l'éditeur indique qu'une démo jouable est livrée dès à présent sur PC/PS5/XBS (dès que possible sur Switch 2) tout en ajoutant l'existence d'une version Deluxe incluant l'inévitable Season Pass et deux petits masques pour vos héros.

2
Qui a aimé ?
natedrake, djfab
publié le 20/11/2025 à 18:39 par Gamekyo
commentaires (3)
natedrake publié le 20/11/2025 à 18:54
Day one.
pwyll publié le 20/11/2025 à 19:11
C’est la démo qui était déjà dispo sur PC ou c’est une nouvelle ?
ravyxxs publié le 20/11/2025 à 19:52
Par contre je veux du 7 heures de jeu minimum car le prix lui ne rigole pas, 40 euros frère ziva !!!
Fiche descriptif
REANIMAL
2
Ils aiment
Nom : REANIMAL
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Tarsier Studios
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
