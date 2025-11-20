recherche
[RAPPEL] Xbox Partner Showcase à 19h00 : un total de 16 jeux à deviner en attendant
Xbox débarquera à 19h00 pour donner un peu de piment à l'actualité de ce jeudi au travers d'un nouveau Partner Showcase qui on l'apprend tout juste proposera 16 jeux au total, incluant du Game Pass (mais pas de first-party attention).

Un petit jeu de teasing est proposé ci-dessous pour tenter de découvrir l'identité de chacun sachant que trois sont déjà officialisés (007 First Light, Tides of Annihilation et Reanimal). Rappelons que Silent Hill 2 (remake) devrait faire partie de la liste,

publié le 20/11/2025 à 11:28 par Gamekyo
commentaires (42)
shanks publié le 20/11/2025 à 11:30
Half Life 3 très certainement
guiguif publié le 20/11/2025 à 11:34
Ptete le DLC de NG4
taiko publié le 20/11/2025 à 11:54
C'est sympa de faire ça. Au ça spécule sur quelque chose
skuldleif publié le 20/11/2025 à 11:56
Dispatch , rectangle bleu
natedrake publié le 20/11/2025 à 11:58
Le Spyro 4 de Toys for Bob.
psxbox publié le 20/11/2025 à 12:00
J attends tjs un splinter cell
marchand2sable publié le 20/11/2025 à 12:25
C’est impossible à deviner leurs trucs mais hype pour les surprises et pourquoi pas le DLC Two Masters de Ninja Gaiden. Ça va redonner un peu de visibilité aux jeux en plus.
ioop publié le 20/11/2025 à 12:45
durée?
marcelpatulacci publié le 20/11/2025 à 12:51
Sur 16, au moins Fable obligé!
wickette publié le 20/11/2025 à 12:53
On verra bien, je pense que les grosses annonces ça reste pour le Game Award Show « World Premiere » dans quelques semaines

shanks orange box: definitive edition à la limite
skuldleif publié le 20/11/2025 à 12:55
marcelpatulacci partner preview , donc pas de first party
potion2swag publié le 20/11/2025 à 12:57
Mdr, c'est hardcore comme devinette
marcelpatulacci publié le 20/11/2025 à 13:06
skuldleif
akinen publié le 20/11/2025 à 13:17
Spoilons nous donc!
rogeraf publié le 20/11/2025 à 13:25
Bubsy 4D. J'ai hate comme Marcel
grievous32 publié le 20/11/2025 à 13:28
J'espère qu'au milieu c'est Hell Let Loose : Vietnam... Je need des news de ce jeu, et comme le premier est dans le Game Pass, je need celui-ci dans le Game Pass aussi !
zerdow publié le 20/11/2025 à 13:29
Beast of Reincarnation sûrement
mattewlogan publié le 20/11/2025 à 14:21
On espère de bonnes surprises
azerty publié le 20/11/2025 à 14:33
Que des jeux multi jouable sur steam machine la classe, la Xbox est morte
newtechnix publié le 20/11/2025 à 14:50
Le Z c'ets pour Zorro ou Zelda très certainement
aozora78 publié le 20/11/2025 à 15:04
Beast of Reincarnation, Super Meat Boy 3D...

Et je ne crois pas à du Persona 4 Revival
jeanouillz publié le 20/11/2025 à 15:20
Des jeux générés par IA
soulfull publié le 20/11/2025 à 16:03
guiguif marchand2sable ne me faites pas rêver pour Ninja gaiden 4. Ça serait top en tout cas.
marchand2sable publié le 20/11/2025 à 16:20
soulfull

C'est très possible, il y a 16 jeux, c'est énorme. Hype.
masharu publié le 20/11/2025 à 16:23
Vivement de voir plus sur Tides of Annihilation, et Beast of Reincarnation en bonus.
rogeraf publié le 20/11/2025 à 17:22
Ca vient de fuitez les gars et girls, silent hill 2 en Shadow Drop a moins 50 pourcents. Xbox toujours en retard mais au moins y a une réduc !
potion2swag publié le 20/11/2025 à 18:02
https://www.youtube.com/watch?v=BgOiQPxEF-I
fiveagainstone publié le 20/11/2025 à 18:02
Sympa la transparence pour dire que ça sort sur tous les supports.
bennj publié le 20/11/2025 à 18:07
Faut pas mettre le lien pour avec l'audio description, j'étais persuadé que Microsoft poussait un truc du style, genre regardez notre IA elle peut décrire tout ca super bien...

jeanouillz et ton cerveau il est généré par IA ?
masharu publié le 20/11/2025 à 18:25
Tides of Annihilation
kisukesan publié le 20/11/2025 à 18:29
Les DA de tout ça me dépriment même si il y a des trucs qui ont l'air pas mal. C'est trop tout sombre "mwahaha, ça fait mature"
jaysennnin publié le 20/11/2025 à 18:30
zoopunk
wickette publié le 20/11/2025 à 18:38
Dave the diver j'ai adoré, day one l'extension pour moi


J'en peux tellement plus des DMC/Souls.

Là le Wukong FFXVI blade Zero, pardon Tides of Annihilation, mais tellement générique, ça a beau être techniquement joli ça me fait absolument plus rien de voir ça, c'est vraiment sans âme.
tripy73 publié le 20/11/2025 à 18:39
Bon ben pas trop de jeux qui me parlent, mais quelques bonnes surprises avec enfin du gameplay pour Tides of Annihilation et l'énigmatique Raji : Kaliyuga, ayant beaucoup aimé leur précédent jeu, je suis curieux de voir ce que ça va donner.

Il y a aussi Zoopunk qui a un univers et une DA sympa même si un peu générique dans certains assets, mais je comprends pas pourquoi ils utilisent pas les capacités innées du lapin pour le gameplay, étrange.
mattewlogan publié le 20/11/2025 à 18:43
Vraiment pas terrible
Heureusement Tides of Anilation sauf la mise
vieuxconsoleux publié le 20/11/2025 à 18:46
100 fois mieux que le dernier state of play , et rien d’exclu…comme le dernier state of play ????
solarr publié le 20/11/2025 à 18:46
EXCELLENT pour ma part !

Ca change des Remasters de la concurrence.
grospich publié le 20/11/2025 à 18:46
Aucun jeu intéressant pour ma part, ça manque cruellement d'originalité et d'innovation dans l'ensemble.
jenicris publié le 20/11/2025 à 19:02
solarr concurrence ? C'est un event tiers
newtechnix publié le 20/11/2025 à 19:02
là je viens de mater et sur youtube on voit 3 026 vus en 1 heure c'est vraiment pas fou.

C'est visuellement assez terne visuellement (hormis dave the diver et un autre titre) j'ai pas dis moche hein mais c'est comme si on avait demandé aux dévelopeurs de faire des titres dépressifs.

point positif cela semblait bien plus inspiré que d'autres présentations empilant les remakes ou projets déjà vu 20 fois.
jem25 publié le 20/11/2025 à 19:26
C’est un show case PlayStation?
jeanouillz publié le 20/11/2025 à 20:02
Il est oû Half Life 3 shanks ?
