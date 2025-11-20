[RAPPEL] Xbox Partner Showcase à 19h00 : un total de 16 jeux à deviner en attendant
Xbox débarquera à 19h00 pour donner un peu de piment à l'actualité de ce jeudi au travers d'un nouveau Partner Showcase qui on l'apprend tout juste proposera 16 jeux au total, incluant du Game Pass (mais pas de first-party attention).
Un petit jeu de teasing est proposé ci-dessous pour tenter de découvrir l'identité de chacun sachant que trois sont déjà officialisés (007 First Light, Tides of Annihilation et Reanimal). Rappelons que Silent Hill 2 (remake) devrait faire partie de la liste,
shanks orange box: definitive edition à la limite
Et je ne crois pas à du Persona 4 Revival
C'est très possible, il y a 16 jeux, c'est énorme. Hype.
J'en peux tellement plus des DMC/Souls.
Là le Wukong FFXVI blade Zero, pardon Tides of Annihilation, mais tellement générique, ça a beau être techniquement joli ça me fait absolument plus rien de voir ça, c'est vraiment sans âme.
Il y a aussi Zoopunk qui a un univers et une DA sympa même si un peu générique dans certains assets, mais je comprends pas pourquoi ils utilisent pas les capacités innées du lapin pour le gameplay, étrange.
Heureusement Tides of Anilation sauf la mise
Ca change des Remasters de la concurrence.
C'est visuellement assez terne visuellement (hormis dave the diver et un autre titre) j'ai pas dis moche hein mais c'est comme si on avait demandé aux dévelopeurs de faire des titres dépressifs.
point positif cela semblait bien plus inspiré que d'autres présentations empilant les remakes ou projets déjà vu 20 fois.