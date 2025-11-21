recherche
Après Genshin Impact, Honkai Star et ZZZ, voici la prochaine licence de miHoyo
Très actif et même leader de la nouvelle mode des RPG F2P en monde ouvert, MiHoyo dévoile déjà sa nouvelle licence à venir sous le nom de Varsapura, évidemment sous Unreal Engine 5 et encore sans date ni support bien que la raison nous pousse déjà à parier sur le combo PC/PlayStation 5/Mobile, au moins dans un premier temps.

Ce premier trailer, à partir d'un build bien réel, est avant tout une note d'intention accompagnant de multiples offres de recrutement pour parfaire l'équipe de cette expérience visiblement tournée vers les forces de l'ordre jusqu'à proposer un peu d'infiltration. Pour le reste, patience.

publié le 21/11/2025 à 07:32 par Gamekyo
commentaires (6)
shanks publié le 21/11/2025 à 07:33
Faut aimer le délire gacha F2P mais faut reconnaître que les mecs savent y faire.
cloudo publié le 21/11/2025 à 08:11
Les visages style animé ne vont pas du tout avec tout le reste du jeu
midomashakil publié le 21/11/2025 à 08:19
All footage was captured from live operational environments (codename: RTX4090)
potion2swag publié le 21/11/2025 à 09:00
On peut clairement identifier la partie gacha

L'univers a l'air """rafraichissant""" pour le genre, par contre, j'arrive pas à me faire aux barres de vie qui se vident si lentement...
churos45 publié le 21/11/2025 à 09:44
ils sont fort en animations et en environnement, mais y'a rien d'autre qui m'intéresse là-dedans pour le moment
akinen publié le 21/11/2025 à 10:12
30mn de trailer? EH ben... Bon, je regarde tout ça mais ils nous ont fait le coup avec HSR et ZZZ. Ça part d'un truc qui a rien à voir (SpaceOpera et Urban post-apo futuriste), pour resté coincé dans les légendes chinoise et autres Dieu/pouvoir mystique.
