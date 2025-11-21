Après Genshin Impact, Honkai Star et ZZZ, voici la prochaine licence de miHoyo

Très actif et même leader de la nouvelle mode des RPG F2P en monde ouvert, MiHoyo dévoile déjà sa nouvelle licence à venir sous le nom de, évidemment sous Unreal Engine 5 et encore sans date ni support bien que la raison nous pousse déjà à parier sur le combo PC/PlayStation 5/Mobile, au moins dans un premier temps.Ce premier trailer, à partir d'un build bien réel, est avant tout une note d'intention accompagnant de multiples offres de recrutement pour parfaire l'équipe de cette expérience visiblement tournée vers les forces de l'ordre jusqu'à proposer un peu d'infiltration. Pour le reste, patience.