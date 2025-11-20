Une date euro pour Ys X : Proud Nordics

Rien à faire, les éditeurs ne veulent pas lâcher le Q1 2026 etvient s'ajouter au bien trop lourd calendrier du début d'année prochaine avec une date européenne signée pour le 20 février 2026 (PC, PS5, Switch 2).NIS America en publie une bande-annonce pour rappeler ce que les intéressés savaient déjà : « la version ++ » qui apporte notamment diverses améliorations graphiques, une toute nouvelle île à explorer et un gros donjons pour le challenge du endgame.