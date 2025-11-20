recherche
News / Blogs
Une date euro pour Ys X : Proud Nordics
Rien à faire, les éditeurs ne veulent pas lâcher le Q1 2026 et Ys X Proud Nordics vient s'ajouter au bien trop lourd calendrier du début d'année prochaine avec une date européenne signée pour le 20 février 2026 (PC, PS5, Switch 2).

NIS America en publie une bande-annonce pour rappeler ce que les intéressés savaient déjà : « la version ++ » qui apporte notamment diverses améliorations graphiques, une toute nouvelle île à explorer et un gros donjons pour le challenge du endgame.

0
Qui a aimé ?
publié le 20/11/2025 à 21:33 par Gamekyo
commentaires (4)
jowy14 publié le 20/11/2025 à 21:43
Du coup il n’y a qu’au Japon que c’était une exclu Switch 2.
Je prendrai, PS5 ou Switch 2, j’hésite encore, je verrai si il y a des différentes techniques dans les 2 versions
jackfrost publié le 20/11/2025 à 22:38
Enfin une vraie version physique pour cette édition
xynot publié le 20/11/2025 à 22:56
Pas d'upgrade si on a Nordics sur PS5 ?
shanks publié le 20/11/2025 à 23:12
xynot
Evidemment que non.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Ys X : Proud Nordics
1
Ils aiment
Nom : Ys X : Proud Nordics
Support : PC
Editeur : Falcom
Développeur : Falcom
Genre : action-RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo