Street Fighter 6, c'est 6 millions de ventes

Depuis les dernières données datées au 30 septembre, Capcom a réussi à écouler 300.000 unités supplémentaires de sonet ne souhaite pas attendre le prochain rapport fiscal pour annoncer que la barre des 6 millions de ventes a été franchie.Une indéniable jolie performance pour cet épisode quand on sait qu'il aura donc fallu 2 ans et demi pour atteindre ce quota, quanda réclamé 5 ans et demi pour faire autant.Actuellement dans son année 3 de contenu, le titre doit encore accueillir Alex (début 2026) et Ingrid (printemps 2026) avant on l'imagine repartir de plus belle pour un quatrième pass.