Street Fighter 6, c'est 6 millions de ventes
Depuis les dernières données datées au 30 septembre, Capcom a réussi à écouler 300.000 unités supplémentaires de son Street Fighter 6
et ne souhaite pas attendre le prochain rapport fiscal pour annoncer que la barre des 6 millions de ventes a été franchie.
Une indéniable jolie performance pour cet épisode quand on sait qu'il aura donc fallu 2 ans et demi pour atteindre ce quota, quand Street Fighter V
a réclamé 5 ans et demi pour faire autant.
Actuellement dans son année 3 de contenu, le titre doit encore accueillir Alex (début 2026) et Ingrid (printemps 2026) avant on l'imagine repartir de plus belle pour un quatrième pass.
publié le 21/11/2025 à 07:53 par Gamekyo
T'es sûr que t'as bien lu ?
Le 6 a fait les mêmes ventes que le 5 en deux fois moins de temps.
Cette saison nous n'avons plus qu'un seul stage d'ajouté (au lieu de 2 avant).
Les patch d'équilibrage qui devaient arrivés plus régulièrement (mot du directeur) sont encore plus long à sortir, et pire, prennent du retard : la S3 de la Capcom Cup a commencé le début de saison en jouant pendant quelque mois avec le patch d'équilibrage de la S2.
Si en l'état SF6 était un meilleur jeu au démarrage que SFV, le suivi, lui, est catastrophique et le jeu est resté le même depuis sa sortie, faisant que pour le moment au final s'il suit cette trajectoire que la version finale de SF5 > version finale de SF6.
SFV n'a fait que se bonifié avec le temps, SF6 par contre est resté figé.
Je n'ai pas encore vraiment joué au jeu, mais je ne trouve pas le mode solo, je dois concevoir un perso et faire visiblement un mode histoire, il n'y a pas le mode solo classique ?
MHWild les monstres après le lancement ils sont gratos, les perso de SF6 par season pass c'est 30€, voir 50€ avec leur costume 3.
kidicarus C'est le World Tour avec ton avatar, sinon tu as le mode arcade.