Street Fighter 6, c'est 6 millions de ventes
Depuis les dernières données datées au 30 septembre, Capcom a réussi à écouler 300.000 unités supplémentaires de son Street Fighter 6 et ne souhaite pas attendre le prochain rapport fiscal pour annoncer que la barre des 6 millions de ventes a été franchie.

Une indéniable jolie performance pour cet épisode quand on sait qu'il aura donc fallu 2 ans et demi pour atteindre ce quota, quand Street Fighter V a réclamé 5 ans et demi pour faire autant.

Actuellement dans son année 3 de contenu, le titre doit encore accueillir Alex (début 2026) et Ingrid (printemps 2026) avant on l'imagine repartir de plus belle pour un quatrième pass.

publié le 21/11/2025 à 07:53 par Gamekyo
commentaires (9)
ravyxxs publié le 21/11/2025 à 08:03
J'aurais aimé voir une plus grosse équipe pour les jeux de baston. La venue des DLC prend trop de temps que les gens regardent ailleurs.
thejoke publié le 21/11/2025 à 08:11
Pendant ce temps je suis toujours bloqué sur ultra street fighter 4 et son roster digne de smash bros ultimate
balf publié le 21/11/2025 à 08:31
Du coup ça a rapporté quoi le multiplateforme ?? Bcp parlaient d'échec pour le 5eme opus, alors que là c'est presque les mêmes chiffres, n'est ce pas là, un vrai échec ??
shanks publié le 21/11/2025 à 08:37
balf
T'es sûr que t'as bien lu ?

Le 6 a fait les mêmes ventes que le 5 en deux fois moins de temps.
grospich publié le 21/11/2025 à 08:57
Et depuis 2 ans et demi on a eu juste un seul costume supplémentaire par perso, à l'exception de 8 perso ( sur 28 ) qui ont eu enfin un 4ème costume récemment.

Cette saison nous n'avons plus qu'un seul stage d'ajouté (au lieu de 2 avant).

Les patch d'équilibrage qui devaient arrivés plus régulièrement (mot du directeur) sont encore plus long à sortir, et pire, prennent du retard : la S3 de la Capcom Cup a commencé le début de saison en jouant pendant quelque mois avec le patch d'équilibrage de la S2.

Si en l'état SF6 était un meilleur jeu au démarrage que SFV, le suivi, lui, est catastrophique et le jeu est resté le même depuis sa sortie, faisant que pour le moment au final s'il suit cette trajectoire que la version finale de SF5 > version finale de SF6.

SFV n'a fait que se bonifié avec le temps, SF6 par contre est resté figé.
balf publié le 21/11/2025 à 09:33
shanks Oui oui, j'ai bien lu, je m'attendais à bcp plus pour un titre multi, et puis même si le jeu se vendra sur la durée, je ne pense pas qu'il fera des chiffres énormes, on est loin du cas Monster Hunter.
kidicarus publié le 21/11/2025 à 09:36
Question pour ceux qui ont le jeu:
Je n'ai pas encore vraiment joué au jeu, mais je ne trouve pas le mode solo, je dois concevoir un perso et faire visiblement un mode histoire, il n'y a pas le mode solo classique ?
grospich publié le 21/11/2025 à 09:52
balf C'est pas le même budget entre les deux, MHWild a peut-être couté 4 fois plus qu'un SF6, donc je sais pas ce qui a rapporté le plus entre un MHWild à 10 millions et un SF6 à 6 millions mais avec la vente derrière des season pass, des costumes, et un budget réduit.

MHWild les monstres après le lancement ils sont gratos, les perso de SF6 par season pass c'est 30€, voir 50€ avec leur costume 3.

kidicarus C'est le World Tour avec ton avatar, sinon tu as le mode arcade.
balf publié le 21/11/2025 à 10:08
grospich Oui oui je le sais, je parlais surtout de la dynamique de vente sur la durée
