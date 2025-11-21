Prince of Persia Remake sortira d'ici 4 mois, avec un autre jeu Ubisoft [UP : tout juste leaké]

Avec un peu de retard, sans pour autant être lié à une surprise majeure, Ubisoft a livré ses résultats fiscaux avec un CA en hausse de 20 % pour les 6 premiers mois (avril à septembre) grâce aux performances sur la longueur de titres commeet divers fondamentaux dontet bien entenduAu final, le communiqué s'attarde avant tout sur les points de mutation en cours :- La transaction avec Tencent sera finalisée d'ici quelques jours, pour un investissement de 1,16 milliard d'euros qui permettra une réduction de l'endettement d'Ubisoft et la mise en place de Vantage Studios, cette nouvelle branche collaboration avec le géant chinois pour s'occuper exclusivement du top 3 de la compagnie :et- Tous les détails de la réorganisation seront apportés en janvier 2026, avec un objectif de 100 millions d'économies pour la prochaine année fiscale. Des reconstructions « ciblées » et de meilleurs « recrutements » seront les mots clés.Ubisoft conclu en annonçant que outre du mobile (et), deux jeux seront lancés d'ici le 31 mars 2026 :et un autre encore non dévoilé (?). On surveillera les Game Awards pour en voir la couleur.UPDATE :- Tom Henderson confirme que le deuxième jeu sera, avec une sortie prévue le 24 mars 2026.