Prince of Persia Remake sortira d'ici 4 mois, avec un autre jeu Ubisoft [UP : tout juste leaké]
Avec un peu de retard, sans pour autant être lié à une surprise majeure, Ubisoft a livré ses résultats fiscaux avec un CA en hausse de 20 % pour les 6 premiers mois (avril à septembre) grâce aux performances sur la longueur de titres comme Assassin's Creed Shadows et divers fondamentaux dont The Division 2 et bien entendu Rainbow Six Siege.

Au final, le communiqué s'attarde avant tout sur les points de mutation en cours :

- La transaction avec Tencent sera finalisée d'ici quelques jours, pour un investissement de 1,16 milliard d'euros qui permettra une réduction de l'endettement d'Ubisoft et la mise en place de Vantage Studios, cette nouvelle branche collaboration avec le géant chinois pour s'occuper exclusivement du top 3 de la compagnie : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six.

- Tous les détails de la réorganisation seront apportés en janvier 2026, avec un objectif de 100 millions d'économies pour la prochaine année fiscale. Des reconstructions « ciblées » et de meilleurs « recrutements » seront les mots clés.

Ubisoft conclu en annonçant que outre du mobile (Rainbow Six et The Division Resurgence), deux jeux seront lancés d'ici le 31 mars 2026 : Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake et un autre encore non dévoilé (Black Flag Remake ?). On surveillera les Game Awards pour en voir la couleur.


UPDATE :

- Tom Henderson confirme que le deuxième jeu sera Assassin's Creed : Black Flag - Remake, avec une sortie prévue le 24 mars 2026.

publié le 21/11/2025 à 08:38 par Gamekyo
commentaires (10)
midomashakil publié le 21/11/2025 à 08:46
d'ici 2 mois le jeux sera reporté de 5 ans
pharrell publié le 21/11/2025 à 08:52
Assez étrange ce manque de communication du coup... Je sais pas si c'est forcément bon signe...
kisukesan publié le 21/11/2025 à 09:32
shanks ça peut aussi être un remake de rayman legends
shanks publié le 21/11/2025 à 10:03
kisukesan
Visiblement non
narustorm publié le 21/11/2025 à 10:04
Aller balancer les jeux en février c'est pas assez le bordel, le début d'année...

C'est la nouvelle mode se s'auto saboté a balancer les jeux dans la même période que tout le monde .
adamjensen publié le 21/11/2025 à 10:05
J'espère qu'ils n'ont pas fait de la merde.
C'est un bon jeu, même si mon préféré reste celui d'après, "L'âme du Guerrier".
cyr publié le 21/11/2025 à 10:22
Si le Black flag pouvait sortir sur switch2, et raimbo six sièges aussi...je prends.
potion2swag publié le 21/11/2025 à 10:25
TLDR: Ils ont sauvé les meubles, mais ils vont vider la maison.

Je sens qu'on se dirige vers un nouvel Atari... J'espère me tromper mais ça sent pas bon du tout.
shirou publié le 21/11/2025 à 10:28
Des reconstructions « ciblées » et de meilleurs « recrutements » seront les mots clés.

On rappel qu'ils ont nommé â la tête de Vantage le fils a papa
ichachi publié le 21/11/2025 à 10:40
Des AAA dont on a rien vu qui sortent dans moins de 6 mois : qu'est-ce qui peut mal se passer ?
Fiche descriptif
Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake
1
Ils aiment
Nom : Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
