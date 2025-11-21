Return to Silent Hill : le trailer officiel du film
Pendant que des rumeurs pointent vers un possible reveal proche de Silent Hill Transmission et que Silent Hill 2 Remake débarque tout juste sur Xbox Series, la franchise fait l'actualité sur le média d'à-coté avec une nouvelle bande-annonce de Return to Silent Hill, adaptation du deuxième épisode justement et de nouveau signée par Christophe Gans.
On croise les doigts en attendant la sortie dans les salles le 23 janvier 2026.
L'acteur fait un peu trop jeune à mon avis, mais si tout le reste tient la route alors ça pourrait le faire.