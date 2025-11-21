recherche
News / Blogs
Return to Silent Hill : le trailer officiel du film
Pendant que des rumeurs pointent vers un possible reveal proche de Silent Hill Transmission et que Silent Hill 2 Remake débarque tout juste sur Xbox Series, la franchise fait l'actualité sur le média d'à-coté avec une nouvelle bande-annonce de Return to Silent Hill, adaptation du deuxième épisode justement et de nouveau signée par Christophe Gans.

On croise les doigts en attendant la sortie dans les salles le 23 janvier 2026.

2
Qui a aimé ?
reza, icebergbrulant
publié le 21/11/2025 à 11:14 par Gamekyo
commentaires (14)
shanks publié le 21/11/2025 à 11:15
J'le sens pas...
benichou publié le 21/11/2025 à 11:18
shanks au contraire il a l’air génial ! Je trouve que Gans est l’unique réalisateur au monde à avoir le talent et la passion pour adapter le plus fidèlement possible cette série sur grand écran.
sandman publié le 21/11/2025 à 11:25
le dernier trailer est excellent, ca respecte très bien le jeu et c'est bien fait. Contrairement aux 1er trailers qui étaient bof...
seb84 publié le 21/11/2025 à 11:25
c'est tout de même un peu scolaire dans l'approche visuel, genre copie calque jusque dans les angles de caméra, ça aurait bien vécu une petite patte plus personnalisé. Et le jeu d'acteur... à voir.
zanpa publié le 21/11/2025 à 12:02
c'est quoi cette tête de l'acteur qui joue James, on dirait un emo en crise d’adolescence
sussudio publié le 21/11/2025 à 12:07
Je le sent pas du tout aussi c'est mort, trop générique et c'est quoi ce James Sunderland complètement claqué ? Il y a aucune âme comme dirait l'elfe du site
guiguif publié le 21/11/2025 à 12:34
L'acteur toujours HS avec le perso d'origine, a voir pour le reste.
marcelpatulacci publié le 21/11/2025 à 13:04
Hormis l'acteur chelou, moi j'le sens correcte.
marchand2sable publié le 21/11/2025 à 13:59
Vraiment dommage l'absence du DLC de Maria pour accompagner le film. C’était le bon moment pourtant.
gasmok2 publié le 21/11/2025 à 14:28
J'avais plutôt apprécié le premier, alors pourquoi pas celui-là.
L'acteur fait un peu trop jeune à mon avis, mais si tout le reste tient la route alors ça pourrait le faire.
icebergbrulant publié le 21/11/2025 à 15:19
Le film va cartonner
sonilka publié le 21/11/2025 à 15:23
J'aime pas du tout le style ca fait très générique, très série Netflix lambda. Pourtant Gans avait su retransmettre cette ambiance dans son premier film.
korou publié le 21/11/2025 à 15:34
Quand c’est pas fidèle, ça va pas, et quand ça semble l’être pour une fois, ça va pas non plus. On se demande ce qu’il faut à certains
bladagun publié le 21/11/2025 à 16:02
Franchement l'acteur depuis la première fois que je l'ai vu je ne le sent pas mais pas du tout !!!! Le reste me hype pourtant !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Silent Hill 2 Remake
4
Ils aiment
Nom : Silent Hill 2 Remake
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo