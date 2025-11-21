recherche
News / Blogs
Toujours dans le top 3 de l'audience Steam, PUBG va se lancer aussi dans l'Extraction Shooter
Alors que Marathon peinait déjà à se faire une aura (d'ailleurs, si vous avez des nouvelles…), le report aura causé l'arrivée de nouveaux concurrents massifs sur la scène de l'Extraction Shooter, avec tout récemment le fameux Arc Raiders et désormais bientôt PUBG : Black Budget, spin-off de celui qui incarne toujours le record d'audience de l'histoire de Steam.

Dans les grandes lignes :

- On passe en vue FPS.
- Groupe de 3 joueurs.
- Session d'environ 30 minutes pouvant inclure plusieurs groupes en PVPVE.
- Même si le genre change, on garde le principe BR de la zone qui se réduit.
- Système de factions rivales.
- Difficulté qui s'adapte au nombre et rang des joueurs.
- Souhaite proposer un minimum de narration.

- Alpha fermée le mois prochain (uniquement Steam).
- Inscriptions disponibles sur la page Steam.
- Pour l'Alpha, uniquement les langues US, russe, chinois et coréen

Et il faudra vous contenter pour l'heure de ces deux premiers visuels.
  • Toujours dans le top 3 de l'audience Steam, PUBG va se lancer aussi dans l'Extraction Shooter
  • Toujours dans le top 3 de l'audience Steam, PUBG va se lancer aussi dans l'Extraction Shooter
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 21/11/2025 à 12:06 par Gamekyo
commentaires (6)
shanks publié le 21/11/2025 à 12:08
Entre lui et Arc Raiders, j'imagine même pas la gueule dépitée des mecs de Bungie actuellement.
jenicris publié le 21/11/2025 à 12:17
Je me suis inscrit au Playtest sur Steam. Vivement!
zanpa publié le 21/11/2025 à 13:49
"Même si le genre change, on garde le principe BR de la zone qui se réduit." c'est exactement ce que devrait intégré AR pour donner un peu plus de piquant au partie en réduisant la map et supprimant progressivement les zone d'extraction pour amener les joueur ) s'affronter encore plus
thauvinho publié le 21/11/2025 à 14:34
zanpa C'est "un peu" le cas avec les raids de nuit ou il y a beaucoup moins de points d'extractions
rogeraf publié le 21/11/2025 à 15:33
Depuis le temps que j'attends une suite à PUBG. Par contre j'espère vraiment un nouveau moteur 3D, c'est important.
rogeraf publié le 21/11/2025 à 15:37
J'aurais préférer un vrai PUBG 2. J'espère qu'il suivra
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Playerunknown's Battlegrounds
8
Ils aiment
Nom : Playerunknown's Battlegrounds
Support : PC
Editeur : Bluehole Studio
Développeur : Bluehole Studio
Genre : action
Multijoueur : Jusqu'à 100 en ligne
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo