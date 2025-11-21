Toujours dans le top 3 de l'audience Steam, PUBG va se lancer aussi dans l'Extraction Shooter Toujours dans le top 3 de l'audience Steam, PUBG va se lancer aussi dans l'Extraction Shooter

Alors que Marathon peinait déjà à se faire une aura (d'ailleurs, si vous avez des nouvelles…), le report aura causé l'arrivée de nouveaux concurrents massifs sur la scène de l'Extraction Shooter, avec tout récemment le fameux Arc Raiders et désormais bientôt PUBG : Black Budget, spin-off de celui qui incarne toujours le record d'audience de l'histoire de Steam.



Dans les grandes lignes :



- On passe en vue FPS.

- Groupe de 3 joueurs.

- Session d'environ 30 minutes pouvant inclure plusieurs groupes en PVPVE.

- Même si le genre change, on garde le principe BR de la zone qui se réduit.

- Système de factions rivales.

- Difficulté qui s'adapte au nombre et rang des joueurs.

- Souhaite proposer un minimum de narration.



- Alpha fermée le mois prochain (uniquement Steam).

- Inscriptions disponibles sur la page Steam.

- Pour l'Alpha, uniquement les langues US, russe, chinois et coréen



Et il faudra vous contenter pour l'heure de ces deux premiers visuels.