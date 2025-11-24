recherche
En attendant le prochain Paper Mario, pourquoi ne pas jeter un oeil à la copie ?
Annoncé il y a déjà 3 ans sous le nom un peu trop chiant de Flying Buckler Wakes the Sleepy Castle, le désormais renommé Escape from Ever After revient rappeler son existence et d'une bien belle façon avec un combo bande-annonce + date de sortie, et ce sera donc pour le 23 janvier 2026 sur tous les supports. Notez que même s'il y a la rétrocompatibilité des jeux Switch 1, aucune version Switch 2 native n'est pour l'heure prévue, peut-être faute de kits de développement.

Donc comme vous pouvez le voir, les mecs assument à 100 % jusqu'au communiqué l'inspiration envers la saga RPG de Nintendo, et on espère que la qualité sera là pour justement patienter jusqu'à l'annonce d'un Paper Mario 6. A moins que Nintendo se contente d'une upgrade de The Origami King...

publié le 24/11/2025 à 05:57 par Gamekyo
commentaires (6)
akinen publié le 24/11/2025 à 06:16
Le monde de l’indé. Bcp font des copies conformes des concepts des jeux qu’ils adorent.
cyr publié le 24/11/2025 à 07:22
Si c'est juste inspiré, ça me derange pas. Mais si c'est une copie pur et dure......je suis pas là.
mattewlogan publié le 24/11/2025 à 07:43
C mignon
À voir à la sortie
gasmok2 publié le 24/11/2025 à 08:02
ça peut être marrant, à voir
beyondgood074 publié le 24/11/2025 à 08:09
akinen Je pense qu'il y a une forme de lassitude au fait de ne pas retrouver des jeux aussi biens qu'avant.
Je suis fan de la saga Fire Emblem et je suis terriblement déçu de chaque nouvel opus ces dernières années, et c'est pour cette raison que je boss sur un jeu indé inspiré des anciens Fire Emblem, j'aimerais que les joueurs retrouvent les mêmes sensations que les jeux de l'époque.
A peu près sur que c'est pareil pour ce jeu là, les Paper Mario sont quand même moins intéressants que les premiers.
akinen publié le 24/11/2025 à 08:53
beyondgood074 je comprends tout à fait. C’est juste que les developpeurs historiques et autres sociétés connues essayent en général de ne pas « plagier » le travail des autres ou au pire, ajouter des gimmicks laissant penser que « ce n’est pas le même jeu ». (En dehors des productions chinoise/coreenne qui visiblement s’en contrefiche)

Considération qui semble passer loin au dessus des indés qui changent souvent uniquement le design et re balance quasiment le même gameplay sous couvert de nostalgie.
Fiche descriptif
Escape from Ever After
0
Ils aiment
Nom : Escape from Ever After
Support : PC
Editeur : HypeTrain Digital
Développeur : Sleepy Castle Studio
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
