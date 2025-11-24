En attendant le prochain Paper Mario, pourquoi ne pas jeter un oeil à la copie ?
Annoncé il y a déjà 3 ans sous le nom un peu trop chiant de Flying Buckler Wakes the Sleepy Castle, le désormais renommé Escape from Ever After revient rappeler son existence et d'une bien belle façon avec un combo bande-annonce + date de sortie, et ce sera donc pour le 23 janvier 2026 sur tous les supports. Notez que même s'il y a la rétrocompatibilité des jeux Switch 1, aucune version Switch 2 native n'est pour l'heure prévue, peut-être faute de kits de développement.
Donc comme vous pouvez le voir, les mecs assument à 100 % jusqu'au communiqué l'inspiration envers la saga RPG de Nintendo, et on espère que la qualité sera là pour justement patienter jusqu'à l'annonce d'un Paper Mario 6. A moins que Nintendo se contente d'une upgrade de The Origami King...
À voir à la sortie
Je suis fan de la saga Fire Emblem et je suis terriblement déçu de chaque nouvel opus ces dernières années, et c'est pour cette raison que je boss sur un jeu indé inspiré des anciens Fire Emblem, j'aimerais que les joueurs retrouvent les mêmes sensations que les jeux de l'époque.
A peu près sur que c'est pareil pour ce jeu là, les Paper Mario sont quand même moins intéressants que les premiers.
Considération qui semble passer loin au dessus des indés qui changent souvent uniquement le design et re balance quasiment le même gameplay sous couvert de nostalgie.