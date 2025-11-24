En attendant le prochain Paper Mario, pourquoi ne pas jeter un oeil à la copie ?

Annoncé il y a déjà 3 ans sous le nom un peu trop chiant de, le désormais renommérevient rappeler son existence et d'une bien belle façon avec un combo bande-annonce + date de sortie, et ce sera donc pour le 23 janvier 2026 sur tous les supports. Notez que même s'il y a la rétrocompatibilité des jeux Switch 1, aucune version Switch 2 native n'est pour l'heure prévue, peut-être faute de kits de développement.Donc comme vous pouvez le voir, les mecs assument à 100 % jusqu'au communiqué l'inspiration envers la saga RPG de Nintendo, et on espère que la qualité sera là pour justement patienter jusqu'à l'annonce d'un. A moins que Nintendo se contente d'une upgrade de...