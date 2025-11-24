recherche
Avatar : présentation de la grosse extension
Ubisoft nous propose en ce début de semaine (encore bien froid quand même) une présentation plus conséquente de sa grosse extension de Avatar pour justement être en totale adéquation avec le troisième film de James Cameron, déjà parce que ça sort en même temps (19 décembre) et aussi car les fans pourront y trouver quelques liants pour le lore. Une extension qui coûtera une vingtaine d'euros.

Et pour ceux qui n'ont pas suivi, ce gameplay à la troisième personne n'a rien d'innocent : c'est le 5 décembre que sortira une MAJ (elle gratuite) pour pouvoir faire l'intégralité du jeu de base avec cette vue et des animations refaites, ainsi qu'un mode NG+ en bonus.

publié le 24/11/2025 à 05:29 par Gamekyo
commentaires (2)
vyse publié le 24/11/2025 à 08:05
On en a tous rien a foutre de ce produit générique..
grievous32 publié le 24/11/2025 à 08:10
Vyse, bah.... non.... Parce qu'on en a pas rien à foutre des bons jeux, et qu'on est pas tous à critiquer Ubisoft pour de la merde.
