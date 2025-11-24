Avatar : présentation de la grosse extension

Ubisoft nous propose en ce début de semaine (encore bien froid quand même) une présentation plus conséquente de sa grosse extension depour justement être en totale adéquation avec le troisième film de James Cameron, déjà parce que ça sort en même temps (19 décembre) et aussi car les fans pourront y trouver quelques liants pour le lore. Une extension qui coûtera une vingtaine d'euros.Et pour ceux qui n'ont pas suivi, ce gameplay à la troisième personne n'a rien d'innocent : c'est le 5 décembre que sortira une MAJ (elle gratuite) pour pouvoir faire l'intégralité du jeu de base avec cette vue et des animations refaites, ainsi qu'un mode NG+ en bonus.