recherche
News / Blogs
Le cradasse Clive Barker's Hellraiser : Revival s'offre une nouvelle bande-annonce
Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'afficher durant un grand show, et tout comme Nacon avec ses deux adaptations de l'univers Lovecraft, Saber Interactive lance au loin une nouvelle bande-annonce de son Clive Barker's Hellraiser : Revival qui vu de loin ressemblerait presque à une sorte de suite spirituelle à la franchise morte Condemned. Mais en plus crade, et avec plus de sexe.

Même en restant classique par son mixe action/puzzle, on croise les doigts pour obtenir une adaptation digne de la franchise éponyme en reconnaissant déjà que contrairement à d'autres, ça reste une expérience purement solo et pas un énième jeu multi asynchrone.

Pas de date en revanche.

1
Qui a aimé ?
osiris67
publié le 24/11/2025 à 01:42 par Gamekyo
commentaires (3)
marcelpatulacci publié le 24/11/2025 à 01:52
Oh put*****
grundbeld publié le 24/11/2025 à 02:09
Un véritable OVNI dans le JV actuel.
tvirus publié le 24/11/2025 à 02:32
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Clive Barker's Hellraiser : Revival
0
Ils aiment
Nom : Clive Barker's Hellraiser : Revival
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo