Le cradasse Clive Barker's Hellraiser : Revival s'offre une nouvelle bande-annonce

Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'afficher durant un grand show, et tout comme Nacon avec ses deux adaptations de l'univers Lovecraft, Saber Interactive lance au loin une nouvelle bande-annonce de sonqui vu de loin ressemblerait presque à une sorte de suite spirituelle à la franchise morte. Mais en plus crade, et avec plus de sexe.Même en restant classique par son mixe action/puzzle, on croise les doigts pour obtenir une adaptation digne de la franchise éponyme en reconnaissant déjà que contrairement à d'autres, ça reste une expérience purement solo et pas un énième jeu multi asynchrone.Pas de date en revanche.