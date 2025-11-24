Skate Story : le ''Tony Hawk's en enfer'' de Devolver sera Day One dans le PS Plus Extra

Remarqué dès son annonce il y a 3 ans,(Devolver Digital) arrivera on le savait le 8 décembre sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, mais une offre surprise vient de tomber : ce sera Day One pour les abonnés PS Plus Extra.Et si vous n'avez pas suivi le projet, imaginez unsauce psychédélique dont le contexte est totalement inattendu vu la discipline : un démon fait de « douleur et de verre » va sauter sur sa planche à roulette pour récupérer différents artefacts à travers les 9 cercles de l'enfer.En voici un nouveau trailer.