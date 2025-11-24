Skate Story : le ''Tony Hawk's en enfer'' de Devolver sera Day One dans le PS Plus Extra
Remarqué dès son annonce il y a 3 ans, Skate Story (Devolver Digital) arrivera on le savait le 8 décembre sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, mais une offre surprise vient de tomber : ce sera Day One pour les abonnés PS Plus Extra.
Et si vous n'avez pas suivi le projet, imaginez un Tony Hawk's sauce psychédélique dont le contexte est totalement inattendu vu la discipline : un démon fait de « douleur et de verre » va sauter sur sa planche à roulette pour récupérer différents artefacts à travers les 9 cercles de l'enfer.
Je comprends le direct Day one mdrrrr
pas un jeu indé donc, Sony a influencé le developement du jeu
*ok je sors*
En tout cas, l'ambiance et l'OST ont l'air hyper cool