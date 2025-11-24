recherche
Skate Story : le ''Tony Hawk's en enfer'' de Devolver sera Day One dans le PS Plus Extra
Remarqué dès son annonce il y a 3 ans, Skate Story (Devolver Digital) arrivera on le savait le 8 décembre sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, mais une offre surprise vient de tomber : ce sera Day One pour les abonnés PS Plus Extra.

Et si vous n'avez pas suivi le projet, imaginez un Tony Hawk's sauce psychédélique dont le contexte est totalement inattendu vu la discipline : un démon fait de « douleur et de verre » va sauter sur sa planche à roulette pour récupérer différents artefacts à travers les 9 cercles de l'enfer.

En voici un nouveau trailer.

publié le 24/11/2025 à 17:18 par Gamekyo
commentaires (11)
magneto860 publié le 24/11/2025 à 17:31
C'est donc officiel, c'est l'année de la planche sur le Ps Plus Extra (Sword of the Sea en août, Skate Story en décembre).
negan publié le 24/11/2025 à 17:38
Mon dieu l'horreur
zanpa publié le 24/11/2025 à 17:39
testé la démo sur pc, déçu, pas mon delire
rendan publié le 24/11/2025 à 17:42
Ça a l'air DÉGUEULASSE
Je comprends le direct Day one mdrrrr
51love publié le 24/11/2025 à 18:04
J'aime bien le style

ce sera Day One pour les abonnés PS Plus Extra


pas un jeu indé donc, Sony a influencé le developement du jeu


*ok je sors*
weslloyd1 publié le 24/11/2025 à 18:44
Super je comptais l'acheter !!
wazaaabi publié le 24/11/2025 à 18:57
Ça donne … absolument pas envie
kujotaro publié le 24/11/2025 à 20:04
Ça a l'air génial. L'idée est hyper cool.
tlj publié le 24/11/2025 à 20:25
Visuellement c'est génial. Ceux qui critiquent cet aspect n'ont aucun goût. Le jeu sera peut-être mauvais mais pas sa d.a
osiris67 publié le 24/11/2025 à 21:02
Faut pas etre épileptique.
nigel publié le 24/11/2025 à 21:18
J'imagine que tout les gens qui chialent sur Gamekyo que tout les jeux se ressemblent aujourd'hui ils vont sauter dessus?

En tout cas, l'ambiance et l'OST ont l'air hyper cool
