NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes

Nous savions déjà que NiOh 3 serait en monde ouvert contrairement aux deux premiers qui étaient un ensemble de niveaux plus ou moins linéaires, mais il serait finalement plus exactes de parler de « grandes zones ouvertes » avec le pluriel qui s'impose : ce troisième épisode nous fera, par une astuce scénaristique, voyager entre les époques, chacune proposant sa propre zone à explorer librement. Au moins 3 sont confirmées pour l'heure : Edo, Sengoku, et pour la première fois Bakumatsu dont voici des visuels d'illustrations.



Annoncé comme encore plus complet, surtout si on aime l'avalanche de loots & stats avec cette fois le besoin de faire grimper en puissance nos deux styles (ninja et samurai), NiOh 3 sortira le 6 février 2026 sur PC et PlayStation 5, avec bien entendu un indispensable Season Pass. Au risque d'en motiver certains à patienter, surtout que la franchise est déjà réputée pour fournir du rééquilibrage au fil des mois.