recherche
News / Blogs
NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
Nous savions déjà que NiOh 3 serait en monde ouvert contrairement aux deux premiers qui étaient un ensemble de niveaux plus ou moins linéaires, mais il serait finalement plus exactes de parler de « grandes zones ouvertes » avec le pluriel qui s'impose : ce troisième épisode nous fera, par une astuce scénaristique, voyager entre les époques, chacune proposant sa propre zone à explorer librement. Au moins 3 sont confirmées pour l'heure : Edo, Sengoku, et pour la première fois Bakumatsu dont voici des visuels d'illustrations.

Annoncé comme encore plus complet, surtout si on aime l'avalanche de loots & stats avec cette fois le besoin de faire grimper en puissance nos deux styles (ninja et samurai), NiOh 3 sortira le 6 février 2026 sur PC et PlayStation 5, avec bien entendu un indispensable Season Pass. Au risque d'en motiver certains à patienter, surtout que la franchise est déjà réputée pour fournir du rééquilibrage au fil des mois.
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
  • NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
plus de médias
8
Qui a aimé ?
alucardhellsing, mrponey, link49, maki4vel, malroth, aozora78, aros, burningcrimson
publié le 24/11/2025 à 13:19 par Gamekyo
commentaires (9)
malroth publié le 24/11/2025 à 14:20
Tres bonne nouvelle. Mais l'autre truc qui me fais peur étant fan de Nioh 1 et 2 c'est vraiment la séparation entre mode samourai et mode Ninja.

J'ai pas été convaincu par cette nouvelle mécanique de Nioh 3.

À voir apres comment ça se traduira plus tard
shambala93 publié le 24/11/2025 à 14:42
Je dois avouer que ce thème de l’Asie épée and co, j’en peux plus, c’est l’overdose depuis 3/4 ans.
ravyxxs publié le 24/11/2025 à 16:01
shambala93
weslloyd1 publié le 24/11/2025 à 16:08
tellement hâte ! le jeu que j'attends le plus en début d'année
aros publié le 24/11/2025 à 16:42
shambala93
Parce que t'en a trop pris gros... !

weslloyd1
Une dinguerie à tous les niveaux ! (Le level-design m'a particulièrement impressionné.) Après l'histoire... on verra. Mais le jeu en impose, clairement !
aros publié le 24/11/2025 à 16:49
N'empêche, cette vue d'un personnage se tenant sur un promontoire comme en aplombs du monde, comme on a eu dans la démo et qu'on aura sûrement dans le jeu final qui l'aura conservé, ça renvoie tellement à 2017 avec The Legend of Zelda Breath of the Wild... Les mecs, ils voulaient absolument qu'on se dise : « Breath of the Wild est passé par là. »
jenicris publié le 24/11/2025 à 18:23
Le double gameplay de la démo était sympa. A voir sur la longueur
shambala93 publié le 24/11/2025 à 19:36
ravyxxs
Il y en a eu au moins 10 ans quelques années et encore ! Ils ont tous la même tête. Et les coréens/chinois sont en boucle la dessus.
terminagore publié le 24/11/2025 à 21:00
malroth

Pareil, la mécanique de switch entre les deux styles, je kiffe pas. Perso, j’ai trouvé ça totalement contre intuitif dans les combats, et en plus coté roleplay, transformer ton personnage en samuraï/Ninja , je trouve pas ça top.

J’avoue que ce point me fait vraiment ièch parce qu’il faudra de toute façon composer avec.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
NiOh 3
0
Ils aiment
Nom : NiOh 3
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo