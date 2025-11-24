NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
Nous savions déjà que NiOh 3 serait en monde ouvert contrairement aux deux premiers qui étaient un ensemble de niveaux plus ou moins linéaires, mais il serait finalement plus exactes de parler de « grandes zones ouvertes » avec le pluriel qui s'impose : ce troisième épisode nous fera, par une astuce scénaristique, voyager entre les époques, chacune proposant sa propre zone à explorer librement. Au moins 3 sont confirmées pour l'heure : Edo, Sengoku, et pour la première fois Bakumatsu dont voici des visuels d'illustrations.
Annoncé comme encore plus complet, surtout si on aime l'avalanche de loots & stats avec cette fois le besoin de faire grimper en puissance nos deux styles (ninja et samurai), NiOh 3 sortira le 6 février 2026 sur PC et PlayStation 5, avec bien entendu un indispensable Season Pass. Au risque d'en motiver certains à patienter, surtout que la franchise est déjà réputée pour fournir du rééquilibrage au fil des mois.
publié le 24/11/2025 à 13:19 par Gamekyo
J'ai pas été convaincu par cette nouvelle mécanique de Nioh 3.
À voir apres comment ça se traduira plus tard
Parce que t'en a trop pris gros... !
weslloyd1
Une dinguerie à tous les niveaux ! (Le level-design m'a particulièrement impressionné.) Après l'histoire... on verra. Mais le jeu en impose, clairement !
Il y en a eu au moins 10 ans quelques années et encore ! Ils ont tous la même tête. Et les coréens/chinois sont en boucle la dessus.
Pareil, la mécanique de switch entre les deux styles, je kiffe pas. Perso, j’ai trouvé ça totalement contre intuitif dans les combats, et en plus coté roleplay, transformer ton personnage en samuraï/Ninja , je trouve pas ça top.
J’avoue que ce point me fait vraiment ièch parce qu’il faudra de toute façon composer avec.