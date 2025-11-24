Shift Up : Stellar Blade 2 sera multi-supports Shift Up : Stellar Blade 2 sera multi-supports

Comme on s'en doutait un peu, Shift Up semble cette fois vouloir voguer en solo (donc sans l'apport de Sony) pour son Stellar Blade 2, directement annoncé via une offre d'emploi en multi-supports sans néanmoins préciser lesquels mais on peut de faire au moins parier sur un naturel combo PC/PS5 tandis qu'une version Xbox Series devient envisageable bien que la console de Microsoft n'ait jamais accueilli le premier.



De probables précisions devraient logiquement arriver l'année prochain, l'équipe coréenne en souhaitant un lancement d'ici 2027.



En passant, on rappellera qu'en septembre dernier, le studio semblait teaser une collaboration avec Silent Hill f, sans nouvelles depuis.