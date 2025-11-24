Shift Up : Stellar Blade 2 sera multi-supports
Comme on s'en doutait un peu, Shift Up semble cette fois vouloir voguer en solo (donc sans l'apport de Sony) pour son Stellar Blade 2, directement annoncé via une offre d'emploi en multi-supports sans néanmoins préciser lesquels mais on peut de faire au moins parier sur un naturel combo PC/PS5 tandis qu'une version Xbox Series devient envisageable bien que la console de Microsoft n'ait jamais accueilli le premier.
De probables précisions devraient logiquement arriver l'année prochain, l'équipe coréenne en souhaitant un lancement d'ici 2027.
En passant, on rappellera qu'en septembre dernier, le studio semblait teaser une collaboration avec Silent Hill f, sans nouvelles depuis.
Sony ne l'a pas encore compris à 100%. Porter un jeu des mois ou années apres n'a pas du tout la meme hype qu'une sortie day one mondiale.
Helldivers 2 day one a cartonné. Il n'aurait pas eu le meme carton s'il etait sorti un an apres.
Ya enormement de joueurs (comme moi) qui sommes passer sur pc (et peutetre d'avantage avec la futur steam machine).
Sortir un jeu day one que pc c'est aussi les faire profiter de la com autour du jeu, la hype, les retours de la press...ect
La seule exception c'est Rockstar qui eux sont dans un monde a part du gaming. Mais Sony ou MS n'ont plus du tout le meme impact sur les exclu.
Ghost of yoetei certes c'est vendu convenablement mais c'est pas du tout un ras de marais comme Arc Raiders (PC + PS5) par exemple.
Et bcp d'exclus Sony ne se vendent plus comme avant, ils se vendent bien pour etre rentable mais ya pas vraiment de carton phénoménal. quand ils portent leur jeux sur pc des mois ou années apres, les joueurs pc sont deja sur des nouveautés et donc n'ont plus le temps à accorder aux portages. La hype est passée...
quand au fait qu'il passe multi support c'est tout aussi bien
Bah ouais Sony ont compris qu'il étant temps de colmater la brèche en arrêtant de porter leurs jeux sur PC pour éviter la fuite de leurs clients.
En meme temps la comparaison avec un jeu coop et un jeu full solo...
Et c'est pour ça qu'ils ont acheté Nixxes un studio spécialisé dans les portahes PC....a un moment il faut juste accepter que Sony sorte aussi ces jeux sur PC, pas en day one mais les sortir quand même
Bon plus sérieusement moi je dis wait and see !
Justement il a bien l'air de ce diriger vers une sortie Xbox et/ou Switch 2 selon les propos du studio.
guiguif : hâte de voir la fin de cette génération et la prochaine, afin de voir la véracité des propos de Jez Corden qui est loin d'être une source fiable.
Non c'est vrai,mais on sait bien que Sony va continuer à sortir ses jeux sur PC avec décalage comme ils le font maintenant, surtout que le travaille de portage est vraiment très bon.
Pour en revenir au sujet de l'article, j'avais bien aimé le 1, malgré quelques défauts, si une suite les corrige, je prends avec plaisir.
vu qu'a l'heure ou l'on parle c'est tres probable que ce soit le cas, portée par la Chine ou il aurait fait quasi 60% de ses ventes PC, le jeu y a fait 1 million de ventes en 3 jours, serait autour des 2 millions sur ce marché et a dépassé les 3 millions au total tout support confondu il y a quelques mois.
Alors c'est un beau succes mais comme tous les autres éditeurs, ils savent qu'ils auraient pu recuperer bcp plus de thunes s'il avait été multi day one en occident, en profitant du marketing du jeu pour toucher un plus large public, car chez nous, il y a forcement eu un gros manque a gagner en le sortant que sur un support, dommage pour un 'tiers'.
Donc oui, ils vont tres certainement faire comme tout le monde et remédier à ça pour leur prochain titre.
et tripy73 jez est fiable lorsqu'il fait un article
Shift Up vont surtout faire comme beaucoup ont fait, se servir de la renommé du constructeur chez qui il signe pour vendre leur jeu et une fois les poches bien remplis et l'IP connue, faire la suite sans eux pour rafler un max.
On verra si le succès sera le même, les suites direct ayant tendance a moins se vendre.
Ouais enfin la minorité bruyante peut etre, la quasi totalité des 3 millions d'acheteurs s'en branlent toujours.
Après on saura jamais l'influence de Sony sur les qualités, le marketing et les ventes du jeu, mais si ça a du aider d'un coté clairement, ça a perdu en visibilité aussi avec l'exclusivité.
L'aide de Sony n'a pas sauvé LSA du naufrage, et ça a pas empeché un BMW sans cette aide d'etre un gros succes, entre autre, chez les asiats
Donc oui tout le monde s'en branlait jusqu’à son apparition dans le State of Play et son exclusivité.
Ils n'en a jamais eu avant.
L'aide de Sony n'a pas sauvé LSA du naufrage
Mais le héro de LSA n'avait pas un gros cul et des gros seins en 4K, n'a pas été brandit comme la contre proposition aux héroïnes wokes habituelles de Sony, a eu quasi zero com (ni Yoko Taro pour en parler) et on sait que son budget était 2 fois inférieurs.
et ça a pas empeché un BMW sans cette aide d'etre un gros succes
On sait tous très bien que le succès de BMW est une anomalie dans l'industrie.
Et Wukong a eu une hype des son annonce par IGN, avec 3 millions de vue sur son premier trailer en l'espace de quelques jours, ce qui n'a jamais été le cas de Stellar Blade.
Non au contraire, il peuvent remercier Sony d'en avoir fait la grosse exclu dans sa période de sortie avec le marketing qui va avec, des jeux comme ça quand ils sont soutenus par un gros z acteurs, ils gagnent énormément en visibilité...
En disant qu'il a perdu en visibilité, je voulais dire de par son absence sur les autres supports, il a pas été mis en avant par les sites/influenceurs/magasines qui traitent surtout de l'actualité non PlayStation : Nintendo, Microsoft ou PC
Et surtout de par son absence sur la majorité des stores pendant la campagne marketing.
Donc au moment de la release, dune certaine façon ça lui a retiré de la visibilité et du potentiel de vente, mais au delà du terme visibilité, c'était surtout l'accessibilité au plus grand nombre dont je voulais parler.
jamrock il est pas daubesque juste que là vu que jt =y joue il y a le manque de feed back des coups par exemple et une musique style chorale qui soule un peu par moment