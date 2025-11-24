recherche
Shift Up : Stellar Blade 2 sera multi-supports
Comme on s'en doutait un peu, Shift Up semble cette fois vouloir voguer en solo (donc sans l'apport de Sony) pour son Stellar Blade 2, directement annoncé via une offre d'emploi en multi-supports sans néanmoins préciser lesquels mais on peut de faire au moins parier sur un naturel combo PC/PS5 tandis qu'une version Xbox Series devient envisageable bien que la console de Microsoft n'ait jamais accueilli le premier.

De probables précisions devraient logiquement arriver l'année prochain, l'équipe coréenne en souhaitant un lancement d'ici 2027.

En passant, on rappellera qu'en septembre dernier, le studio semblait teaser une collaboration avec Silent Hill f, sans nouvelles depuis.
publié le 24/11/2025 à 14:52 par Gamekyo
commentaires (37)
masharu publié le 24/11/2025 à 14:58
Alors non Shanks le teaser on a connu le contenu 6 jours après, c'était juste une nouvelle zone dans Matrice 11 qui donnait accès au studio Shift Up avec plein de maquettes, concept arts, info sur le développemebt et une tenue à débloquer à la fin.
malroth publié le 24/11/2025 à 15:16
Ils ont compris de nos jours que le pc est devenu indispensable pour les ventes day one.

Sony ne l'a pas encore compris à 100%. Porter un jeu des mois ou années apres n'a pas du tout la meme hype qu'une sortie day one mondiale.

Helldivers 2 day one a cartonné. Il n'aurait pas eu le meme carton s'il etait sorti un an apres.

Ya enormement de joueurs (comme moi) qui sommes passer sur pc (et peutetre d'avantage avec la futur steam machine).

Sortir un jeu day one que pc c'est aussi les faire profiter de la com autour du jeu, la hype, les retours de la press...ect

La seule exception c'est Rockstar qui eux sont dans un monde a part du gaming. Mais Sony ou MS n'ont plus du tout le meme impact sur les exclu.

Ghost of yoetei certes c'est vendu convenablement mais c'est pas du tout un ras de marais comme Arc Raiders (PC + PS5) par exemple.

Et bcp d'exclus Sony ne se vendent plus comme avant, ils se vendent bien pour etre rentable mais ya pas vraiment de carton phénoménal. quand ils portent leur jeux sur pc des mois ou années apres, les joueurs pc sont deja sur des nouveautés et donc n'ont plus le temps à accorder aux portages. La hype est passée...
thorfin publié le 24/11/2025 à 15:29
C'est quand Xbox n'est plus vraiment un concurrent que les dev / tiers se réveille, la logique proche du néant
alucardhellsing publié le 24/11/2025 à 15:36
ça tombe bien je fais le 1 er en ce moment sur PC !

quand au fait qu'il passe multi support c'est tout aussi bien
guiguif publié le 24/11/2025 à 15:37
malroth Sony a l'air surtout de vouloir faire demi-tour sur sa politique PC concernant les jeux solo, d'ou le fait que Stellar Blade 2 ne sera ptete pas edité par eux.

Ya enormement de joueurs (comme moi) qui sommes passer sur pc (et peutetre d'avantage avec la futur steam machine).
Bah ouais Sony ont compris qu'il étant temps de colmater la brèche en arrêtant de porter leurs jeux sur PC pour éviter la fuite de leurs clients.

Ghost of yoetei certes c'est vendu convenablement mais c'est pas du tout un ras de marais comme Arc Raiders (PC + PS5) par exemple.
En meme temps la comparaison avec un jeu coop et un jeu full solo...
gasmok2 publié le 24/11/2025 à 15:42
guiguif
"Bah ouais Sony ont compris qu'il étant temps de colmater la brèche en arrêtant de porter leurs jeux sur PC pour éviter la fuite de leurs clients."

Et c'est pour ça qu'ils ont acheté Nixxes un studio spécialisé dans les portahes PC....a un moment il faut juste accepter que Sony sorte aussi ces jeux sur PC, pas en day one mais les sortir quand même
grundbeld publié le 24/11/2025 à 15:43
malroth Ras de marais ? Ben elle est très lettrée décidément la « master race »

Bon plus sérieusement moi je dis wait and see !
guiguif publié le 24/11/2025 à 15:46
gasmok2 Nixxes en ce moment co-developpement Saros avec Housemarque donc non ils ne les pas racheté uniquement pour faire des portages
brook1 publié le 24/11/2025 à 15:49
comme le premiers quoi
aozora78 publié le 24/11/2025 à 15:52
grundbeld
foxstep publié le 24/11/2025 à 15:59
On est même pas sur un sujet Sony et ça bavent sur les exclues Sony comme des Bulldogs
tripy73 publié le 24/11/2025 à 16:00
shanks : une version Xbox Series devient envisageable bien que la console de Microsoft n'ait jamais accueilli le premier.

Justement il a bien l'air de ce diriger vers une sortie Xbox et/ou Switch 2 selon les propos du studio.

guiguif : hâte de voir la fin de cette génération et la prochaine, afin de voir la véracité des propos de Jez Corden qui est loin d'être une source fiable.
rogeraf publié le 24/11/2025 à 16:06
Merci aux Devs de penser aux joueurs XBOX !
gasmok2 publié le 24/11/2025 à 16:14
guiguif
Non c'est vrai,mais on sait bien que Sony va continuer à sortir ses jeux sur PC avec décalage comme ils le font maintenant, surtout que le travaille de portage est vraiment très bon.

Pour en revenir au sujet de l'article, j'avais bien aimé le 1, malgré quelques défauts, si une suite les corrige, je prends avec plaisir.
kirk publié le 24/11/2025 à 16:24
Étonnant (non). Je retiens juste l'ost qui était bien. J’espère que ça sera mieux sur les autres plans parce que ça pissait pas très loin.
51love publié le 24/11/2025 à 16:30
Le PDG (?) qui avait déclaré avant la sortie PC qu'il pensait qu'ils vendraient plus de jeu la bas que sur PS5 malgré la sortie tardive avait visiblement vu juste et il adapte sa politique en conséquence..

vu qu'a l'heure ou l'on parle c'est tres probable que ce soit le cas, portée par la Chine ou il aurait fait quasi 60% de ses ventes PC, le jeu y a fait 1 million de ventes en 3 jours, serait autour des 2 millions sur ce marché et a dépassé les 3 millions au total tout support confondu il y a quelques mois.

Alors c'est un beau succes mais comme tous les autres éditeurs, ils savent qu'ils auraient pu recuperer bcp plus de thunes s'il avait été multi day one en occident, en profitant du marketing du jeu pour toucher un plus large public, car chez nous, il y a forcement eu un gros manque a gagner en le sortant que sur un support, dommage pour un 'tiers'.

Donc oui, ils vont tres certainement faire comme tout le monde et remédier à ça pour leur prochain titre.
pcsw2 publié le 24/11/2025 à 17:01
Toujours pas fait le 1er , faudra que je me lance un jour .
zekk publié le 24/11/2025 à 17:02
malroth ou l'art de tout mélanger
skuldleif publié le 24/11/2025 à 17:20
tripy73 guiguif jez corden n'a pas fait d'article a ce sujet

et tripy73 jez est fiable lorsqu'il fait un article
skuldleif publié le 24/11/2025 à 17:26
thorfin C'est quand Xbox n'est plus vraiment un concurrent que sony cesse d'investir dans des exclu tiers qui ne servent a rien ,hormis maintenir un statut quo deja maintenu par le peu d'exclu sony maison (si tant est qu'ils aient un quelconque impact), en somme c'est bien logique
guiguif publié le 24/11/2025 à 17:44
51love Tout le monde s'en branlait du jeu avant qu'il ne devienne une exclue PS5, Asie inclue, et il n'aurait pas eu autant d'ambitions sans le pognon de Sony donc ils n'ont pas a se plaindre. Et Hyung Tae Kim qui pensait qu'il allait autant se vendre que l'anomalie Black Myth Wukong

Shift Up vont surtout faire comme beaucoup ont fait, se servir de la renommé du constructeur chez qui il signe pour vendre leur jeu et une fois les poches bien remplis et l'IP connue, faire la suite sans eux pour rafler un max.
On verra si le succès sera le même, les suites direct ayant tendance a moins se vendre.
51love publié le 24/11/2025 à 18:12
guiguif
Tout le monde s'en branlait du jeu avant qu'il ne devienne une exclue PS5


Ouais enfin la minorité bruyante peut etre, la quasi totalité des 3 millions d'acheteurs s'en branlent toujours.

Après on saura jamais l'influence de Sony sur les qualités, le marketing et les ventes du jeu, mais si ça a du aider d'un coté clairement, ça a perdu en visibilité aussi avec l'exclusivité.

L'aide de Sony n'a pas sauvé LSA du naufrage, et ça a pas empeché un BMW sans cette aide d'etre un gros succes, entre autre, chez les asiats
guiguif publié le 24/11/2025 à 18:40
51love J'ai été le premier ici a parler du jeu le jour de son annonce en 2019 a l’époque ou il n’était pas question d'exclue, je te laisse voir le nombre de vues sous la video officielle ainsi que sur la première video de gameplay, ça même 6 ans après
Donc oui tout le monde s'en branlait jusqu’à son apparition dans le State of Play et son exclusivité.

ça a perdu en visibilité aussi avec l'exclusivité.
Ils n'en a jamais eu avant.

L'aide de Sony n'a pas sauvé LSA du naufrage
Mais le héro de LSA n'avait pas un gros cul et des gros seins en 4K, n'a pas été brandit comme la contre proposition aux héroïnes wokes habituelles de Sony, a eu quasi zero com (ni Yoko Taro pour en parler) et on sait que son budget était 2 fois inférieurs.

et ça a pas empeché un BMW sans cette aide d'etre un gros succes
On sait tous très bien que le succès de BMW est une anomalie dans l'industrie.
Et Wukong a eu une hype des son annonce par IGN, avec 3 millions de vue sur son premier trailer en l'espace de quelques jours, ce qui n'a jamais été le cas de Stellar Blade.
zekk publié le 24/11/2025 à 18:52
51love
ça a perdu en visibilité aussi avec l'exclusivité


Non au contraire, il peuvent remercier Sony d'en avoir fait la grosse exclu dans sa période de sortie avec le marketing qui va avec, des jeux comme ça quand ils sont soutenus par un gros z acteurs, ils gagnent énormément en visibilité...
brook1 publié le 24/11/2025 à 19:10
zekk Le marketing, mais aussi pour le développement, sans la participation de Sony xdev on aurait eu un jeu moins ambitieux.
zekk publié le 24/11/2025 à 19:16
brook1 exactement, je ne sais même pas comment on peut dire que le jeu a perdu en visibilité !
51love publié le 24/11/2025 à 19:31
zekk guiguif oui ma phrase était pas très claire.

En disant qu'il a perdu en visibilité, je voulais dire de par son absence sur les autres supports, il a pas été mis en avant par les sites/influenceurs/magasines qui traitent surtout de l'actualité non PlayStation : Nintendo, Microsoft ou PC

Et surtout de par son absence sur la majorité des stores pendant la campagne marketing.

Donc au moment de la release, dune certaine façon ça lui a retiré de la visibilité et du potentiel de vente, mais au delà du terme visibilité, c'était surtout l'accessibilité au plus grand nombre dont je voulais parler.
51love publié le 24/11/2025 à 19:33
guiguif tu penses qu'un héros aux gros boobies auraient pu sauver LSA?
zekk publié le 24/11/2025 à 19:37
51love je comprends, après pour ce genre de jeux le combo minimum c'est pc + la console lead, mais il ne seraient pas sorti sur Switch et la Xbox voilà...
51love publié le 24/11/2025 à 19:41
zekk
guiguif publié le 24/11/2025 à 19:57
51love Avec une héroïne du même style, ça aurait augmenté les ventes oui puisque vu comme une autre tentative a la Stellar Blade chez Sony.
jamrock publié le 24/11/2025 à 21:34
Le premier était daubesque, mais bonne nouvelle pour les fans de gros culs modélisés à la perfection
ouken publié le 24/11/2025 à 22:01
de plus en plus de jeux pc miam les consoles devienne de plsu en plus inutiles en vrais je comprend que bcp passe le cap pc
walterwhite publié le 24/11/2025 à 22:06
ouken J’ai re-passé le cap aujourd’hui même, 2 barrettes de ram à 600€ ont fini par me convaincre que les consoles n’avaient plus le moindre avenir.
alucardhellsing publié le 24/11/2025 à 22:12
ouken

jamrock il est pas daubesque juste que là vu que jt =y joue il y a le manque de feed back des coups par exemple et une musique style chorale qui soule un peu par moment
ouken publié le 24/11/2025 à 22:37
walterwhite ddr5 inutile effectivement tu connais le monde du pc
ouken publié le 24/11/2025 à 22:39
alucardhellsing
