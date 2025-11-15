Selon une source " très fiable " de Jez Corden, il aurait appris que Sony aurait fait marche arrière sur les portages des jeux Solo sur PC.
Les jeux Multi eux continueront à sortir en DayOne
A partir de 2h47
[video]https://www.youtube.com/live/EZkatWINAYE?si=8M56xYIp_C2ujJpv&t=9979[/video]
GG à lui en tout cas, ça va marcher.
Le Japon qui reprend la parole lors du récent SoP, cette rumeur aujourd’hui…si c’est vrai, ça n’augure que du bon pour renforcer son avantage concurrentiel.
en plus la vision de la branche playstation a changer depuis que c'est Hideaki Nishino qui à repris les rennes.
Donc bon peut être que Jez Corden est pas super fiable mais d'autres rumeurs vont dans ce sens pourtant.
Je t'avoue que je ne savais plus si c'était officiel ou non mais ducoup ça apporte encore plus de crédit à ta news
Sony ne fera jamais marche arrière , oubliez ça
Toutes sorties sur PC, Mobile ... ça représente que dalle pour eux, c'est mêmes moins que la vente des jeux physiques don c'est possible que Sony en voyant ça va peut être ralentir un peu sur les jeux solo narratifs ou du moins revenir à des sorties très tardives comme avant vu que ça ne rapporte pas beaucoup, on verra bien. Mais j'en doute que ce clown qui s'est déjà planté sur Microsoft soit au courant des futurs plans de Sony.
Les seuls gars fiables c'est Schreier, Tom Henderson, Kepler ou SneakersSO.
Je ne sais même pas pourquoi certains continuent à écouter ce gars après toutes les conneries qu'il a débité rien que sur ces 2 dernières années, il s'est surpassé.
en l’occurrence ca j'y crois https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-has-a-partner-preview-event-slated-for-november-with-xbox-play-anywhere-as-the-headline-act
Le studio ne faisait que ça et d'un coup il arrêtent. Je sais pas pour vous mais pour moi c'est un argument qui a du poids.
Sans compter les jeux Marvel, dont les leaks nous apprenait qu'en échange de l'exclu d'un personnage, si le jeu n'était pas un énorme succès, Sony se retrouvait à devoir payer de fortes somme à Disney Marvel... D'où le portage relativement rapide de Spider-Man 2 sur PC.
Bref en faisant cela, pas sûr que Sony sorte encore beaucoup d'AAA solo, ça irait plutôt sur ce concentrer sur les jeux solo à moyen budget et le retour des GAAS.
Les pcistes ne vont àpas acheter une console pour un jeu solo tous les 2 ans, ça c'est certain.
reste plus que Ghost of yotei en fait et vu qu'ils sortent les titre en différé sur PC , il a 2 ans a etre trankil vis a vis de ca
weik ils ont rien a porter en fait
Moi par contre là ou je suis content qu'ils ont plus les exclues ce sont pour les jeux jap comme person a, yakuza , ff ,etc... et qui partout multi alors qu'avant on y aurait jamais imaginer ça sur PC
Par contre les horizons , uncharted , god of war etc... ils peuvent s eles garder si ios veulent
Perso j'y crois pas une seconde, quand on voit que Sony annonce du hardware étudié pour le PC comme les haut parleurs ou l'écran 27 pouces lors du dernier SOP ou qu'ils brossent avec AMD pour unifier l'environnement de développement console/PC (qu’étrangement personne n’a rapporté ici), le probable launcher/store PC, tous les signes indiquent le contraire.
Au dernière nouvelle leur objectif reste de faire venir les joueurs PC sur leurs consoles, d'où la stratégie de sortir les jeux solo quelques mois après la version console, en plus de rentabiliser les jeux déjà sorti qui ont coûté très cher à produire et récupérer quelques millions de dollars au passage.
Bref, vu le niveau de fiabilité de Jez Corden, on va tranquillement attendre au lieu de croire ce mec.
"selon ses sources" cette partie la n'a jamais été prononcé + il n'a pas fait d'article windows central et forcement en faisant un voire plusieurs podcast de 3h ,de facon hebdomadaire et en s'exprimant bcps sur twitter , ya forcement de la merde dans ce qu'il dit , en revanche quand il fait un article windows central c'est que deja lui meme y croit un peu plus , et il a bel et bien des sources dans l'industrie ,ceux qui disent l'inverse sont purement et simplement des mytho et ils le savent bien (mais ils le detestent etant donné son biais Xbox) , est ce que ca fait de lui quelqu'un de fiable sur tout ce qu'il dit? non , est ce que pour autant il ne dit que de la merde? non
De mémoire il y a eu 2 flops Concord et Destruction AllStars malgré.
A part pour des jeux types Helldivers ou c'est logique, les versions PC des autres jeux n'apporteront pas plus de ventes que ça c'est factuel étant que la majorité des ventes sont déjà faites sur les consoles PlayStation.
spoil il n'y arriveront pas leur exclu ne pesent plus grand chose face a la deferlante de jeux deja présent et a venir (que ce soit sur PC ou meme Xbox en fait)
donc soient ils continuent pour faire un peu de tune , soit ils arrêtent pour que leur 1% de t... se sentent valorisé.
2% c'est juste misérable
Mais la configuration ultime, imbattable, incomparable pour la PS5 c'est celle-ci: pour obtenir des graphismes dignes du septième art et un son immersif digne d'un véritable cinéma
Une fois que tu y as goûté, impossible de revenir en arrière. Balec du PC puissance 1000
walterwhite Oui mais bon, le gars derrière la rumeur casse un peu tout.
patrickleclairvoyant Pas du tout, pirate à fond, marketing zéro, la plupart s'en branlent si c'est pas Spiderman.
rider288 Oui j'imagine bien que si y a pas de portage bah faut bien bosser d'une manière ou d'une autre.
