Rumeur : Jez Corden : Sony Stop les jeux solo sur PC
Selon une source " très fiable " de Jez Corden, il aurait appris que Sony aurait fait marche arrière sur les portages des jeux Solo sur PC.

Les jeux Multi eux continueront à sortir en DayOne

A partir de 2h47

[video]https://www.youtube.com/live/EZkatWINAYE?si=8M56xYIp_C2ujJpv&t=9979[/video]
Youtube - https://www.youtube.com/live/EZkatWINAYE?si=8M56xYIp_C2ujJpv&t=9979
    posted the 11/15/2025 at 11:11 AM by rider288
    comments (48)
    aozora78 posted the 11/15/2025 at 11:20 AM
    Ne pas faire confiance à ce mec hein. Il dit des trucs pour attirer des gens et faire parler de lui. Et il doit se dire "ahah les mecs qui ne veulent absolument pas voir les jeux Playstation sur PC vont être content puis rager dans quelques semaines / mois quand ils verront que c'était des conneries, ce qui me donnera." Ce qui lui donnera encore plus de visibilité.

    GG à lui en tout cas, ça va marcher.
    grimraven posted the 11/15/2025 at 11:23 AM
    non mais ce mec est juste une blague
    walterwhite posted the 11/15/2025 at 11:24 AM
    Pas fiable le bougre mais si c’est vrai GG SONY
    gamerdome posted the 11/15/2025 at 11:24 AM
    Peut-être que c'est pour ne pas avoir leurs exclu solo sur Xbox aussi, vu qu'elle sera un PC.
    ravyxxs posted the 11/15/2025 at 11:26 AM
    Mais bien sûr, ils auraient racheté Nixxes pour quoi alors ? Même si je pourrais comprendre la décision de Sony d'arrêter les frais sur les ventes RIDICULE du PC, je les vois très mal faire marche arrière.
    nyseko posted the 11/15/2025 at 11:26 AM
    J'imagine bien la conclusion de Sony "ah ben quand on sort nos jeux sur PC deux ans plus tard au prix fort sans campagne marketing, ça fait de faible ventes. Bon ben stoppons les sorties alors".
    rider288 posted the 11/15/2025 at 11:31 AM
    Ravyxxs ba ils peuvent aider certains Studios Play dans le développement. Ils sont en train d'aider Housemarque dans le développement de Saros sur le Gameplay
    cyr posted the 11/15/2025 at 11:32 AM
    En même temps, doit pas y avoir beaucoup de titre solo a porter....
    walterwhite posted the 11/15/2025 at 11:33 AM
    ravyxxs Ils ont fait marche arrière sur les GAAS.

    Le Japon qui reprend la parole lors du récent SoP, cette rumeur aujourd’hui…si c’est vrai, ça n’augure que du bon pour renforcer son avantage concurrentiel.
    rider288 posted the 11/15/2025 at 11:33 AM
    Cyr Demon's Souls, GT7, Astro
    weik posted the 11/15/2025 at 11:34 AM
    Il y a quand même des rumeurs qui disent que Nixxes font maintenant du soutient de développement envers les studio first party de sony et qu'ils ont arrêter de bosser sur des actions de portage.

    en plus la vision de la branche playstation a changer depuis que c'est Hideaki Nishino qui à repris les rennes.

    Donc bon peut être que Jez Corden est pas super fiable mais d'autres rumeurs vont dans ce sens pourtant.
    patrickleclairvoyant posted the 11/15/2025 at 11:34 AM
    Ce serait con! Les sortir sur pc deux ou trois ans plus tard leur donnent une deuxième jeunesse
    rider288 posted the 11/15/2025 at 11:35 AM
    Weik pas des rumeurs, c'est confirmé par Nixxes eux même qu'ils bossent sur Saros avec Housemarque.
    weik posted the 11/15/2025 at 11:38 AM
    Rider288

    Je t'avoue que je ne savais plus si c'était officiel ou non mais ducoup ça apporte encore plus de crédit à ta news
    grundbeld posted the 11/15/2025 at 11:39 AM
    C’était une mauvaise idée depuis le départ. J’y crois pas vraiment mais si c’est vrai, ce serait enfin un bon geste de la part de Sony.
    pcsw2 posted the 11/15/2025 at 11:40 AM
    Cest pour obligé les joueurs pc a acheté une ps5
    guiguif posted the 11/15/2025 at 11:49 AM
    Normal, l'image de Playstation a été salie avec tous ces portages qui rapportent quasi que dalle (2% en 2024, disparu des contres-rendus en 2025).
    grimraven posted the 11/15/2025 at 11:49 AM
    Faut vraiment que certains se reveillent et arrete de gober les conneries de ce type tout comme jambon serrano ou l'autre vendeur de tapis de tom warren ou encore l'autre qui nous faisait croire que MS allait racheter rockstar ! ou meme astal avec epyon et leurs fameux Nintendo X microsoft

    Sony ne fera jamais marche arrière , oubliez ça
    leonr4 posted the 11/15/2025 at 11:50 AM
    Jez n'est qu'un charlatan comme les Klobrille, Astal...

    Toutes sorties sur PC, Mobile ... ça représente que dalle pour eux, c'est mêmes moins que la vente des jeux physiques don c'est possible que Sony en voyant ça va peut être ralentir un peu sur les jeux solo narratifs ou du moins revenir à des sorties très tardives comme avant vu que ça ne rapporte pas beaucoup, on verra bien. Mais j'en doute que ce clown qui s'est déjà planté sur Microsoft soit au courant des futurs plans de Sony.

    Les seuls gars fiables c'est Schreier, Tom Henderson, Kepler ou SneakersSO.

    Je ne sais même pas pourquoi certains continuent à écouter ce gars après toutes les conneries qu'il a débité rien que sur ces 2 dernières années, il s'est surpassé.
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 12:00 PM
    leonr4 grimraven rider288 aozora78 quand il fait un article windows central c'est fiable , quand il n'en fait pas il faut pas écouter

    en l’occurrence ca j'y crois https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-has-a-partner-preview-event-slated-for-november-with-xbox-play-anywhere-as-the-headline-act
    ouroboros4 posted the 11/15/2025 at 12:04 PM
    Excellente nouvelle
    weik posted the 11/15/2025 at 12:05 PM
    En même temps si Nexxes ne travaillent plus sur des portages à l'heure actuelle ça veux tout dire....faut pas chercher plus loin. Ca veux dire qu'ils ont changer leur fusils d'épaule.

    Le studio ne faisait que ça et d'un coup il arrêtent. Je sais pas pour vous mais pour moi c'est un argument qui a du poids.
    abookhouseboy posted the 11/15/2025 at 12:06 PM
    Ce serait stupide que vu le coût d'un AAA de nos jours, ce n'est plus vraiment rentable de le sortir sur un seul support. Surtout un AAA solo qui ne génère plus de revenus une fois vendu.

    Sans compter les jeux Marvel, dont les leaks nous apprenait qu'en échange de l'exclu d'un personnage, si le jeu n'était pas un énorme succès, Sony se retrouvait à devoir payer de fortes somme à Disney Marvel... D'où le portage relativement rapide de Spider-Man 2 sur PC.

    Bref en faisant cela, pas sûr que Sony sorte encore beaucoup d'AAA solo, ça irait plutôt sur ce concentrer sur les jeux solo à moyen budget et le retour des GAAS.
    Les pcistes ne vont àpas acheter une console pour un jeu solo tous les 2 ans, ça c'est certain.
    rider288 posted the 11/15/2025 at 12:08 PM
    Abookhouseboy Oui enfin avec les jeux moyen budget, pas sur de faire des ventes hein. Et c'est pas ca qui fera acheter des consoles.
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 12:09 PM
    cyr bah ouep ya plus rien, tout est deja sortie sur PC Uncharted 4 ,TLOU1&2,GOW 2018&R,GOT,Ratchet rift apart,Spiderman 1&2,Horizon ZD&FW,Days gone

    reste plus que Ghost of yotei en fait et vu qu'ils sortent les titre en différé sur PC , il a 2 ans a etre trankil vis a vis de ca

    weik ils ont rien a porter en fait
    grimraven posted the 11/15/2025 at 12:17 PM
    skuldleif j'coute ni l'un ni l'autre ! et encore moins les rumeurs
    grimraven posted the 11/15/2025 at 12:18 PM
    ouroboros4 il y a aucune nouvelle et il a rien de fiable et encore moins d'officiel
    abookhouseboy posted the 11/15/2025 at 12:19 PM
    rider288 Mais les AAA solo sur un seul support ne sobt plus rentable vu le budget nécessaire.
    grimraven posted the 11/15/2025 at 12:22 PM
    abookhouseboy c'est clair je joue sur PC et je vais surment pas acheter une console pour un jeu solo de chez sony d'autant que en matière d'exclues solo peu me font envie dans leurs first party a part Wolverine pour l'instant...

    Moi par contre là ou je suis content qu'ils ont plus les exclues ce sont pour les jeux jap comme person a, yakuza , ff ,etc... et qui partout multi alors qu'avant on y aurait jamais imaginer ça sur PC

    Par contre les horizons , uncharted , god of war etc... ils peuvent s eles garder si ios veulent
    tripy73 posted the 11/15/2025 at 12:23 PM
    Dixit le mec qui entre autres disait que selon ses sources MS ne sortirait jamais leurs jeux chez la concurrence...

    Perso j'y crois pas une seconde, quand on voit que Sony annonce du hardware étudié pour le PC comme les haut parleurs ou l'écran 27 pouces lors du dernier SOP ou qu'ils brossent avec AMD pour unifier l'environnement de développement console/PC (qu’étrangement personne n’a rapporté ici), le probable launcher/store PC, tous les signes indiquent le contraire.

    Au dernière nouvelle leur objectif reste de faire venir les joueurs PC sur leurs consoles, d'où la stratégie de sortir les jeux solo quelques mois après la version console, en plus de rentabiliser les jeux déjà sorti qui ont coûté très cher à produire et récupérer quelques millions de dollars au passage.

    Bref, vu le niveau de fiabilité de Jez Corden, on va tranquillement attendre au lieu de croire ce mec.
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 12:31 PM
    tripy73
    "selon ses sources" cette partie la n'a jamais été prononcé + il n'a pas fait d'article windows central et forcement en faisant un voire plusieurs podcast de 3h ,de facon hebdomadaire et en s'exprimant bcps sur twitter , ya forcement de la merde dans ce qu'il dit , en revanche quand il fait un article windows central c'est que deja lui meme y croit un peu plus , et il a bel et bien des sources dans l'industrie ,ceux qui disent l'inverse sont purement et simplement des mytho et ils le savent bien (mais ils le detestent etant donné son biais Xbox) , est ce que ca fait de lui quelqu'un de fiable sur tout ce qu'il dit? non , est ce que pour autant il ne dit que de la merde? non
    leonr4 posted the 11/15/2025 at 12:36 PM
    La grande majorité des jeux Sony 1st party ont été rentables depuis la gen PS4 sans avoir eu besoin de sortir sur PC ou ailleurs, grâce aux ventes allant de correctes comme Astro Bot, Killzone Shadow Fall, DriveClub à massives comme pour les GOW, Uncharted, Horizon, Spider-Man, GOT malgré la hausse au niveau des budgets sur la gen actuelle mais ce n'est pas forcément toujours le cas vu qu'il y a d'autres beaucoup plus maitrisés comme GOY récemment et qui est déjà rentabilisé après 1 mois seulement.

    De mémoire il y a eu 2 flops Concord et Destruction AllStars malgré.

    A part pour des jeux types Helldivers ou c'est logique, les versions PC des autres jeux n'apporteront pas plus de ventes que ça c'est factuel étant que la majorité des ventes sont déjà faites sur les consoles PlayStation.
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 12:39 PM
    tripy73 "Au dernière nouvelle leur objectif reste de faire venir les joueurs PC sur leurs consoles"

    spoil il n'y arriveront pas leur exclu ne pesent plus grand chose face a la deferlante de jeux deja présent et a venir (que ce soit sur PC ou meme Xbox en fait)
    donc soient ils continuent pour faire un peu de tune , soit ils arrêtent pour que leur 1% de t... se sentent valorisé.
    jenicris posted the 11/15/2025 at 12:50 PM
    leonr4

    2% c'est juste misérable
    niflheim posted the 11/15/2025 at 12:52 PM
    Même le moniteur présenté lors du dernier SoP, c'est avant tout pour la PS5 https://blog.playstation.com/2025/11/11/first-look-at-playstations-27-gaming-monitor/

    Mais la configuration ultime, imbattable, incomparable pour la PS5 c'est celle-ci: pour obtenir des graphismes dignes du septième art et un son immersif digne d'un véritable cinéma

    Une fois que tu y as goûté, impossible de revenir en arrière. Balec du PC puissance 1000
    mithrandir posted the 11/15/2025 at 12:55 PM
    Encore faut-il qu'ils se remettent à sortir de bons jeux avant de penser qu'ils peuvent attirer les joueurs PC sur leur machine
    ravyxxs posted the 11/15/2025 at 12:58 PM
    niflheim Tu l'as cet config ??

    walterwhite Oui mais bon, le gars derrière la rumeur casse un peu tout.

    patrickleclairvoyant Pas du tout, pirate à fond, marketing zéro, la plupart s'en branlent si c'est pas Spiderman.

    rider288 Oui j'imagine bien que si y a pas de portage bah faut bien bosser d'une manière ou d'une autre.
    brook1 posted the 11/15/2025 at 12:59 PM
    Tu m'étonnes avec le futur hardware Xbox et la Steam Machine qui arrivent. Il y a des ajustements à faire dans leur stratégie, sur les jeux-services, ça devrait pas bouger par contre
    jenicris posted the 11/15/2025 at 01:05 PM
    brook1
    shambala93 posted the 11/15/2025 at 01:11 PM
    Ça continuera à sortir sur PC, histoire de jouer avec un vrai framerate et de la vraie 4K
    leonr4 posted the 11/15/2025 at 01:13 PM
    jenicris Et encore sur ces 2~4% il n'y a pas que le PC ça inclus aussi le mobile et les autres versions comme par exemple mlb the show sur xbox/switch, ou helldivers 2 sur xbox et lego horizon sur switch, c'est vraiment de la poussière pour eux comparé à ce qu'ils font sur Play.
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 01:13 PM
    jenicris maintenant dis nous combien représente en % les jeux first party par rapport aux revenu total; tout comme tu viens de le faire avec les sortie multiplateforme des jeux sony par rapport au revenu total
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 01:27 PM
    selon chatgpt on est entre 5,7% et 11,4% (tres optimiste) pour les jeux first party sony en comptant les PS5/PS4 , soit entre 17,5% (tres optimiste) et 35% et des revenue first party sony qui proviennent du multiplateforme
    zekk posted the 11/15/2025 at 01:30 PM
    skuldleif Tu es encore entrain de faire ta petite guerre ?
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 01:32 PM
    zekk j'estime qu'une personne souhaitant exclure d'autres l'est + mais je sais pas peut etre vous etes geniaux (lol non)
    zekk posted the 11/15/2025 at 01:34 PM
    skuldleif On ne veut exclure personne... mais tu es encore entrain de jouer à la guerre et disant que les autres sont les méchants.

    t'es ridicule
    skuldleif posted the 11/15/2025 at 01:34 PM
    bon sur ce je vous souhaite une bonne partouze
    supasaiyajin posted the 11/15/2025 at 01:44 PM
    J'y crois moyen.
