Stellar Blade
16
Likers
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
Waifukyo
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/24/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 177
visites since opening : 441780
subscribers : 4
bloggers : 1
Stellar Blade - Petite MAJ en attendant plus d'info
Actualité


Stellar Blade se voit attribuer une nouvelle mise à jour sur PS5 et PC, ajoutant de nouvelles quêtes au tableau de bord, avec à la clé une nouvelle tenue pour EVE, nommée en anglais Ocean String (ci-dessous).



Pour les joueurs Steam/EGS, cette mise à jour arrive le 30 septembre. De nouveaux remixes des musiques pour le camp seront également disponible, faudra visiter le bar The Last Gulp à Xion pour les recevoir.

Shift Up annonce que d'autres mises à jour gratuites arriveront prochainement dans Stellar Blade. Reste notamment à dévoiler ce qui se cache derrière le teaser de la semaine dernière, peut être une réponse ce soir dans le State of Play.
ex-Twitter - https://x.com/StellarBlade/status/1970654667328888979
    posted the 09/24/2025 at 09:23 AM by masharu
    comments (1)
    bigsnake posted the 09/24/2025 at 12:29 PM
    Ça sent un mode style robot zombie pour halloween.
