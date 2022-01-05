Actualité

Stellar Blade se voit attribuer une nouvelle mise à jour sur PS5 et PC, ajoutant de nouvelles quêtes au tableau de bord, avec à la clé une nouvelle tenue pour EVE, nommée en anglais Ocean String (ci-dessous).Pour les joueurs Steam/EGS, cette mise à jour arrive le 30 septembre. De nouveaux remixes des musiques pour le camp seront également disponible, faudra visiter le bar The Last Gulp à Xion pour les recevoir.Shift Up annonce que d'autres mises à jour gratuites arriveront prochainement dans Stellar Blade. Reste notamment à dévoiler ce qui se cache derrière le teaser de la semaine dernière, peut être une réponse ce soir dans le State of Play.