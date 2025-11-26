accueil
Death Stranding 2 : la version PC déjà classifiée
Un premier acteur pour Assassin's Creed (Netflix)
NSO : une petite poignée de jeux 8bits
Des offres d'upgrades PC/PS5/XBS pour Yakuza 0 Director's Cut, Kiwami et Kiwami 2
Le saviez-vous ? Call of Duty : Black Ops 7 est le pire lancement physique de l'histoire de la franchise au Japon
Assassin's Creed Shadows s'offre une collaboration inattendue pour une mission bonus
Far Cry adapté en série TV, avec déjà l'annonce du réalisateur et de l'acteur principal
Skate Story : le ''Tony Hawk's en enfer'' de Devolver sera Day One dans le PS Plus Extra
Shift Up : Stellar Blade 2 sera multi-supports
NiOh 3 sera bien un ensemble de zones ouvertes
En attendant le prochain Paper Mario, pourquoi ne pas jeter un oeil à la copie ?
Avatar : présentation de la grosse extension
Le cradasse Clive Barker's Hellraiser : Revival s'offre une nouvelle bande-annonce
Xbox 360 : pour les 20 ans de la console, Circana diffuse le top 20 des meilleures ventes US
Assassin's Creed Shadows a dépassé ses objectifs
Selon T.Henderson, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera bien dévoilé aux Game Awards
Ubisoft renforce ses tests grandeur nature sur la technologie IA des PNJ
Charts US : Battlefield 6 et la Nintendo Switch 2 ont dominé le mois d'octobre (avec des records)
Toujours dans le top 3 de l'audience Steam, PUBG va se lancer aussi dans l'Extraction Shooter
Return to Silent Hill : le trailer officiel du film
NSO : une petite poignée de jeux 8bits
En attendant quelques nouveaux morceaux neufs pour les tranches GC et GBA, Nintendo a fouiné les fonds de tiroir du secteur 8bits pour élargir sa bibliothèque NSO avec pour le coup 4 jeux loin d'être méconnus :
-
Battletoads
(Nes)
-
Ninja Gaiden II
(Nes)
-
Bionic Commando
(GB)
-
Kid Icarus : Of Myths & Monsters
(GB)
Et c'est à télécharger dès maintenant pour une petite dose de culture.
1
❤
Qui a aimé ?
link49
publié le 26/11/2025 à 07:32 par
Gamekyo
commentaires (
18
)
shanks
publié
le 26/11/2025 à 07:35
Quand ils veulent pour un remaster/remake de Kid Icarus Uprising...
Surtout qu'ils pourraient même nous faire un gameplay joycon à la Galaxy 1&2.
zephon
publié
le 26/11/2025 à 07:43
et toujours pas mario land 3 : wario land ni wario land 2
sonilka
publié
le 26/11/2025 à 08:21
shanks
non par pitié plus de motion gaming. Si remaster il y a, qu'ils se contentent de repenser le gameplay des phases au sol mais pas plus.
jeanouillz
publié
le 26/11/2025 à 08:41
Ça fait beaucoup de bits
cyr
publié
le 26/11/2025 à 09:07
zephon
wario Land n'y est pas?
Il me semble que wario Land 3 et le 4 est la....
Bon par contre, il attende quoi pour mettre des titre sur la catalogue gamecube?
J'ai acheter la manette gamecube NSO, et elle me sert principalement a allumer la switch2 a distance, avant de basculer sur une manette pro switch (d'ailleurs la batterie de mes 2 manettes pro commence a se fatiguer.....la barre reste au maximum assez longtemps, mais après une vingtaine d'heure environ, je passe d'une vert au rouge clignotant qui demande a la recharger....)
Pas grave je prendrai la manette pro switch2 edition resident evil si elle est pas trop dégueulasse......
cyr
publié
le 26/11/2025 à 09:23
J'ai réserver la manette pro resident evil....89€.
La manette pro switch2 est a 130€
sur Amazon.
Plus qu'a attendre le 2 mars...
J'espere ceci dit qu'il me débite la carte au moment de l'envoi....j'ai vu le truc d'autorisation de ma banque s'afficher....
vieuxconsoleux
publié
le 26/11/2025 à 10:15
Sonilka
entièrement d’accord, double stick pour phase en l’air et refonte des phases au sol avec un lock svp
ratchet
publié
le 26/11/2025 à 12:44
Et Pokémon ça débarque quand les opus Gamecube ? C’est annoncer depuis la sortie de la console -_-
ducknsexe
publié
le 26/11/2025 à 13:11
shanks
je préfère que Nintendo nous sort un nouveau Kid icarus tout neuf tout beau, dans la lignée de zelda botw et totk, ça peut le faire.
choupiloutre
publié
le 26/11/2025 à 13:40
Petite question a vous ,je suis quasi sur que perfect dark était sur le switch ondine.
Je voulais tester et je ne le trouve plus
A t il été enlevé ?
cyr
publié
le 26/11/2025 à 14:13
ratchet
il y a pas de shinny dans les pokemon gamecube......
ceci dit , j'ai juste le pokemon colosseum.
Pas acheter l'autre.
choupiloutre
j'ai un doute. Banjo et kazouie oui il y est.
cyr
publié
le 26/11/2025 à 14:15
choupiloutre
alors, sur le net, il est bien sortie. Mais apparemment il etais buger.....alors peut-être qu'il l'on retiré a cause des bug....
choupiloutre
publié
le 26/11/2025 à 14:34
Ok merci de ta réponse.
U?e très bonne journée
skk
publié
le 26/11/2025 à 15:50
choupiloutre
J'ai eu la même chose que toi... En fait il est sur la version 18+ de l'émulateur 64, il faut le télécharger sur l'eshop et on y trouve aussi shadowman entre autre.
choupiloutre
publié
le 26/11/2025 à 16:28
skk
Ok merci ????
sonilka
publié
le 26/11/2025 à 16:29
ratchet
ca peut arriver dans le courant de l'année 2026 comme arriver en 2028. DK64 n'est toujours pas dispo dans le NSO alors que ca fait un bon moment qu'il aurait du etre dispo.
choupiloutre
il est bien dispo mais il n'est pas dans l'appli NSO 64 classique. Il faut télécharger l'appli "
public averti
". Va savoir pourquoi ils ont fait ca alors que GoldenEye est dispo dans l'appli de base.
forte
publié
le 26/11/2025 à 16:54
Moi ce qui m'étonne c'est que le Smash Bros 64 ne soit pas dispo. J'ai jamais compris. Mettre Legacy Of Darkness serait pas mal aussi.
En tout casje vais enfin pouvoir finir officiellement Battletoads sans prise de tête, j'avais ce jeu étant gosse, UN ENFER. Mais il a pas mal de secrets bizarres !
choupiloutre
publié
le 26/11/2025 à 17:45
forte
Toi aussi tu bloquais au niveau des motos
