Far Cry adapté en série TV, avec déjà l'annonce du réalisateur et de l'acteur principal Far Cry adapté en série TV, avec déjà l'annonce du réalisateur et de l'acteur principal

Dans le cadre de ses tentatives cross-média, outre une série Live Action pour Assassin's Creed sur Netflix, l'éditeur annonce qu'il en sera de même pour Far Cry, cette fois en partenariat avec FX, incluant notamment le réalisateur de Alien Earth.



Il faudra patienter pour en voir le résultat mais on nous apporte de suite la bonne idée du concept, pas inédite mais en parfaite adéquation avec la franchise : ce sera une anthologie, donc une histoire totalement indépendante par saison (avec son propre méchant à chaque fois, forcément), et le héros de la saison 1 sera tenu par l'acteur Rob Mac, récemment vu dans Philadelphia.



Parallèlement, Ubisoft travaillerait toujours sur Far Cry 7 et un spin-off multi (un Extraction Game en Alaska, si du moins il n'a pas été annulé).