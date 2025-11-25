Far Cry adapté en série TV, avec déjà l'annonce du réalisateur et de l'acteur principal
Dans le cadre de ses tentatives cross-média, outre une série Live Action pour Assassin's Creed sur Netflix, l'éditeur annonce qu'il en sera de même pour Far Cry, cette fois en partenariat avec FX, incluant notamment le réalisateur de Alien Earth.
Il faudra patienter pour en voir le résultat mais on nous apporte de suite la bonne idée du concept, pas inédite mais en parfaite adéquation avec la franchise : ce sera une anthologie, donc une histoire totalement indépendante par saison (avec son propre méchant à chaque fois, forcément), et le héros de la saison 1 sera tenu par l'acteur Rob Mac, récemment vu dans Philadelphia.
Parallèlement, Ubisoft travaillerait toujours sur Far Cry 7 et un spin-off multi (un Extraction Game en Alaska, si du moins il n'a pas été annulé).
publié le 25/11/2025 à 07:06 par Gamekyo
Oh le caca séché que ça va être, que c'est pas beau tout ça !!
Édit : en fait autant regarder sur le site d'ubisoft il y a plus d'infos :
"FX a commandé une série télévisée anthologique inspirée de la série Far Cry d'Ubisoft. À l'instar des jeux qui l'ont inspirée, chaque saison de cette série limitée présentera un nouveau décor et de nouveaux personnages. Far Cry de FX sera diffusée sur Hulu aux États-Unis et sur Disney+ à l'international.
Le projet est l'œuvre des producteurs chevronnés de FX Rob Mac, créateur de It's Always Sunny in Philadelphia et producteur exécutif de Welcome to Wrexham, série récompensée par un Emmy Award, qui produit sous la bannière de sa société More Better Productions, et Noah Hawley, producteur sous la bannière de sa société 26 Keys, créateur des séries anthologiques Fargo et Alien: Earth, récompensées par un Emmy Award, diffusées sur FX. Rob Mac devrait également jouer dans la série.
« FX a noué de magnifiques partenariats avec Rob Mac et Noah Hawley pour un total de six séries et 32 saisons de télévision, et nous sommes ravis qu'ils s'associent pour Far Cry », a déclaré Nick Grad, président de FX Entertainment. « Je suis convaincu qu'ils raconteront cette histoire d'une manière originale, captivante et extrêmement divertissante. Nous tenons également à remercier nos partenaires chez Ubisoft de nous avoir confié cette propriété très appréciée. »
« Travailler aux côtés de Noah Hawley est un rêve devenu réalité », a déclaré Mac. « Ubisoft s'est montré remarquablement généreux en nous confiant l'un des univers de jeux vidéo les plus emblématiques jamais créés. Et tout au long de cette aventure, ma famille FX continue de m'encourager par sa confiance et son soutien indéfectibles. »
« Ce que j'aime dans la franchise de jeux Far Cry, c'est qu'il s'agit d'une anthologie. Chaque jeu est une variation sur un thème, de la même manière que chaque saison de Fargo est une variation sur un thème », a déclaré Hawley. « Créer une grande série d'action qui peut changer d'une année à l'autre, tout en explorant toujours la nature de l'humanité à travers ce prisme complexe et chaotique, est un rêve devenu réalité. Je suis ravi de m'associer à Rob et d'apporter notre sensibilité irrévérencieuse et ambitieuse commune à l'écran. »
Far Cry de FX sera produit par Rob Mac, Noah Hawley, Emilia Serrano pour 26 Keys, Nick Frenkel pour 3 Arts, Jackie Cohn pour More Better Productions, John Campisi, Gerard Guillemot, Margaret Boykin et Austin Dill pour Ubisoft Film & Television. La série sera produite par FX Productions.
ravyxxs commentaire débile. Les 3 real de Aliens Eath ont bossé sur d'autres séries super qualitative comme Fargo, Légion, The Handsmaid's Tale, Snowfall, etc. Te baser uniquement sur Alien Earth n'a aucun sens.