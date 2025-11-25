Le saviez-vous ? Call of Duty : Black Ops 7 est le pire lancement physique de l'histoire de la franchise au Japon Le saviez-vous ? Call of Duty : Black Ops 7 est le pire lancement physique de l'histoire de la franchise au Japon

Ce n'est plus un secret pour personne : non content d'avoir sérieusement souffert au niveau des critiques, Call of Duty : Black Ops 7 est également ou en tout cas pour l'heure une déception commerciale avec on le sait une énorme chute des ventes en Europe.



D'ailleurs, en attendant de connaître les chiffres US (les plus importants), sachez pour l'anecdote que cet épisode a fait le pire lancement « physique » de l'histoire de la franchise au Japon (moins de 14.000 boîtes écoulées), en dessous même de Call of Duty 3 sur PS3 en 2007. Bien sûr, la part du numérique le met au-delà de ce triste bilan, mais on reste loin de l'âge d'or où même sur l'archipel, Call of Duty était une licence qui pesait (245.000 pour Black Ops II à sa sortie).



Pas pour ça qu'il faut tourner la page d'une histoire qui ne fait que commencer :



- Treyarch promet un contenu record dès la Saison 1 (4 décembre) avec 7 nouvelles armes, 8 modes multi dont 2 temporaires, 7 cartes dont la mythique Hijacked (remaniée) et un nouveau chapitre Zombies (1 Map principale, et 2 pour la survie).

- Parce que tout le monde s'en fout de la campagne, il ne sera désormais plus obligé de la subir pour découvrir l'Extraction Shooter en Endgame.