Le saviez-vous ? Call of Duty : Black Ops 7 est le pire lancement physique de l'histoire de la franchise au Japon
Ce n'est plus un secret pour personne : non content d'avoir sérieusement souffert au niveau des critiques, Call of Duty : Black Ops 7 est également ou en tout cas pour l'heure une déception commerciale avec on le sait une énorme chute des ventes en Europe.
D'ailleurs, en attendant de connaître les chiffres US (les plus importants), sachez pour l'anecdote que cet épisode a fait le pire lancement « physique » de l'histoire de la franchise au Japon (moins de 14.000 boîtes écoulées), en dessous même de Call of Duty 3 sur PS3 en 2007. Bien sûr, la part du numérique le met au-delà de ce triste bilan, mais on reste loin de l'âge d'or où même sur l'archipel, Call of Duty était une licence qui pesait (245.000 pour Black Ops II à sa sortie).
Pas pour ça qu'il faut tourner la page d'une histoire qui ne fait que commencer :
- Treyarch promet un contenu record dès la Saison 1 (4 décembre) avec 7 nouvelles armes, 8 modes multi dont 2 temporaires, 7 cartes dont la mythique Hijacked (remaniée) et un nouveau chapitre Zombies (1 Map principale, et 2 pour la survie).
- Parce que tout le monde s'en fout de la campagne, il ne sera désormais plus obligé de la subir pour découvrir l'Extraction Shooter en Endgame.
publié le 25/11/2025 à 09:31 par Gamekyo
Ouais enfin comme dit dans l'article, ça n'a pas toujours été le cas.
A une époque, Call of au Japon, ça pesait plus que Yakuza.
Et pour le reste du monde, cette licence commence a montré des signes de lassitude......
Je préfère battelfield (enfin pas tous)
Ils font des jeux multi avec les pires idées, sérieusement je déteste autant que j'aime cette licence
La version PS3 de COD 3 est sorti en retard (printemps 2007, lié au retard de la console en Europe). Modern Warfare a déboulé 5 mois après.
Je trouve déjà la longévité impressionnante compte tenu du rythme imposé d'1 jeu par an.
je suis actuellement sur Call of Duty: Modern Warfare II
de 2023 c'est vraiment excellent en solo.
Les jeux sont cools quand on y joue ponctuellement mais dans ce cas, on se fait vite liquidé et donc adieu les séries de kills ou , au contraire quand on les maitrise à mort et arrive à débloquer différents skins cosmétiques et bonus in game....
L'entre deux c'est un défouloir ou on tourne en rond pendant de longues minutes ou heures à éviter les snipers et autres campeurs en espérant que des drones/ chiens/ bombardements viennent pas te zigouiller sans avoir le temps de réagir.
Euh la campagne c'est quand meme c'est quand meme le fondement du jeu pour positionner l'époque, les cadres, les menaces etc....
Aussi c'est bien de penser à son plaisir perso mais tout le monde n'est pas fan de multi et la campagne sert aussi qq part de tuto pour les gens qui n'ont jamais joué à un Call Of ....
Bref....
Tout est relatif, si tu fais -30/40% dans un (grand) pays, ça indique une tendance negative, meme si ton marché est petit au japon pour cod bien sur.
Aux USA les ventes seront très hautes mais même -15/20% ça suffit pour envoyer un électrochoc aux actionnaires car ils veulent de la croissance, surtout pas une baisse/stagnation, bo6 a été très rentable