Le saviez-vous ? Call of Duty : Black Ops 7 est le pire lancement physique de l'histoire de la franchise au Japon
Ce n'est plus un secret pour personne : non content d'avoir sérieusement souffert au niveau des critiques, Call of Duty : Black Ops 7 est également ou en tout cas pour l'heure une déception commerciale avec on le sait une énorme chute des ventes en Europe.

D'ailleurs, en attendant de connaître les chiffres US (les plus importants), sachez pour l'anecdote que cet épisode a fait le pire lancement « physique » de l'histoire de la franchise au Japon (moins de 14.000 boîtes écoulées), en dessous même de Call of Duty 3 sur PS3 en 2007. Bien sûr, la part du numérique le met au-delà de ce triste bilan, mais on reste loin de l'âge d'or où même sur l'archipel, Call of Duty était une licence qui pesait (245.000 pour Black Ops II à sa sortie).

Pas pour ça qu'il faut tourner la page d'une histoire qui ne fait que commencer :

- Treyarch promet un contenu record dès la Saison 1 (4 décembre) avec 7 nouvelles armes, 8 modes multi dont 2 temporaires, 7 cartes dont la mythique Hijacked (remaniée) et un nouveau chapitre Zombies (1 Map principale, et 2 pour la survie).
- Parce que tout le monde s'en fout de la campagne, il ne sera désormais plus obligé de la subir pour découvrir l'Extraction Shooter en Endgame.
0
Qui a aimé ?
publié le 25/11/2025 à 09:31 par Gamekyo
commentaires (25)
alucardhellsing publié le 25/11/2025 à 09:40
COD et le japon ça fait 2
shanks publié le 25/11/2025 à 09:44
alucardhellsing
Ouais enfin comme dit dans l'article, ça n'a pas toujours été le cas.

A une époque, Call of au Japon, ça pesait plus que Yakuza.
mrvince publié le 25/11/2025 à 10:08
Qu'il fasse un remake de BO1. Retour au base.
cyr publié le 25/11/2025 à 10:09
Je suis pas sur que ce genre de jeux soit très apprécié des japonais.

Et pour le reste du monde, cette licence commence a montré des signes de lassitude......

Je préfère battelfield (enfin pas tous)
kikoo31 publié le 25/11/2025 à 10:10
un Call of Onichan et ça repart comme en 40
momotaros publié le 25/11/2025 à 10:21
Les modes temporaires c'est vraiment de la merde.

Ils font des jeux multi avec les pires idées, sérieusement je déteste autant que j'aime cette licence
gattsuborne publié le 25/11/2025 à 10:28
2007 ce n’était pas Cod4 plutôt?
shanks publié le 25/11/2025 à 10:34
gattsuborne
La version PS3 de COD 3 est sorti en retard (printemps 2007, lié au retard de la console en Europe). Modern Warfare a déboulé 5 mois après.
walterwhite publié le 25/11/2025 à 10:35
Y’a pas qu’au Japon qu’il s’est ramassé.
zekk publié le 25/11/2025 à 10:36
shanks C'est toujours fascinant les mecs qui commentent sans lire l'article, alors qu'ils sont souvent court et résume bien la situation
jenicris publié le 25/11/2025 à 10:37
normal et tant mieux, au vu des retours joueurs
pharrell publié le 25/11/2025 à 10:38
Chaque jour rapproche la licence de sa chute. Ca pouvait pas être un succès chaque année pendant 500 ans.

Je trouve déjà la longévité impressionnante compte tenu du rythme imposé d'1 jeu par an.
mrponey publié le 25/11/2025 à 10:54
C'est dommage de sortir une bouse comme ca le black ops 6 etait vraiment cool
darksly publié le 25/11/2025 à 11:06
Hijacked est dispo depuis le début il me semble
negan publié le 25/11/2025 à 11:18
C'est très bien , on veut de la vrai guerre et des vrais campagne solo.

je suis actuellement sur Call of Duty: Modern Warfare II
de 2023 c'est vraiment excellent en solo.
byakuyatybw publié le 25/11/2025 à 11:42
Perso à partir du moment ou CoD vers le multi avec l'abandon pire et simple du mode histoire/ solo, j'ai commencé à décrocher.
Les jeux sont cools quand on y joue ponctuellement mais dans ce cas, on se fait vite liquidé et donc adieu les séries de kills ou , au contraire quand on les maitrise à mort et arrive à débloquer différents skins cosmétiques et bonus in game....
L'entre deux c'est un défouloir ou on tourne en rond pendant de longues minutes ou heures à éviter les snipers et autres campeurs en espérant que des drones/ chiens/ bombardements viennent pas te zigouiller sans avoir le temps de réagir.
rendan publié le 25/11/2025 à 11:45
Au JAPON
byakuyatybw publié le 25/11/2025 à 11:48
Parce que tout le monde s'en fout de la campagne, il ne sera désormais plus obligé de la subir

Euh la campagne c'est quand meme c'est quand meme le fondement du jeu pour positionner l'époque, les cadres, les menaces etc....

Aussi c'est bien de penser à son plaisir perso mais tout le monde n'est pas fan de multi et la campagne sert aussi qq part de tuto pour les gens qui n'ont jamais joué à un Call Of ....

Bref....
pharrell publié le 25/11/2025 à 12:11
Tout le monde ne s'en fou pas de la campagne... C'était un point fort des jeux, souvent très courte mais intense et de qualité ! Même si évidemment le point fort du jeu reste le multi.
wickette publié le 25/11/2025 à 12:15
alucardhellsing

Tout est relatif, si tu fais -30/40% dans un (grand) pays, ça indique une tendance negative, meme si ton marché est petit au japon pour cod bien sur.

Aux USA les ventes seront très hautes mais même -15/20% ça suffit pour envoyer un électrochoc aux actionnaires car ils veulent de la croissance, surtout pas une baisse/stagnation, bo6 a été très rentable
akinen publié le 25/11/2025 à 12:28
Le sachoir est une arme
gattsuborne publié le 25/11/2025 à 12:49
gattsuborne Okay, au temps pour moi.
yogfei publié le 25/11/2025 à 13:28
zekk Je me suis dis exactement pareil complètement à coté alors que l'article est court...
yogfei publié le 25/11/2025 à 13:30
wickette bo6 a été très rentable Oui et non il a fait un carton dans les ventes mais à couté très cher à Microsoft à cause du manque à gagner du gamepass...
romgamer6859 publié le 25/11/2025 à 13:50
J'y touche pas même avec un bâton, c'est dire.
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
0
Ils aiment
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
