Assassin's Creed Shadows s'offre une collaboration inattendue pour une mission bonus
Au rayon des collaborations pour le moins surprenantes, on a beau être habitué avec Assassin's Creed (qui au fil de son histoire a eu des deals avec MGS et Final Fantasy par exemple), mais on ne s'attendait pas à voir débouler du Attack on Titans et ce dès aujourd'hui dans le cadre d'une mission bonus et gratuite, où Naoe et Yasuke vont infiltrer les profondeurs d'une « mystérieuse caverne de cristal » pour faire face à une grosse bestiole.

On vous laisse avec le teaser, en attendant le déploiement sur les réseaux si ce n'est déjà fait.

publié le 25/11/2025 à 08:28 par Gamekyo
commentaires (2)
sandman publié le 25/11/2025 à 09:34
mrvince publié le 25/11/2025 à 10:02
Eminem dans Hitman aussi... J'ai aperçu ça sur ses reseaux. Son "atler-égo" slim shady en cible pour le mois de decembre.
Fiche descriptif
Assassin’s Creed Shadows
Nom : Assassin’s Creed Shadows
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
