Assassin's Creed Shadows s'offre une collaboration inattendue pour une mission bonus

Au rayon des collaborations pour le moins surprenantes, on a beau être habitué avec(qui au fil de son histoire a eu des deals avecetpar exemple), mais on ne s'attendait pas à voir débouler duet ce dès aujourd'hui dans le cadre d'une mission bonus et gratuite, où Naoe et Yasuke vont infiltrer les profondeurs d'une « mystérieuse caverne de cristal » pour faire face à une grosse bestiole.On vous laisse avec le teaser, en attendant le déploiement sur les réseaux si ce n'est déjà fait.