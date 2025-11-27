recherche
[RUMEUR] Bungie : Destiny 3 remis sur la table
Toujours un peu dans la mouise et maintenu en vie grâce à Destiny 2 pendant que l'on se demande si Marathon parviendra à faire son trou dans un secteur encore plus bouché (et bientôt pris d'assaut par la prestigieuse franchise PUBG), Bungie aurait fait marche-arrière sur ses intentions d'avenir.

Car alors qu'était évoqué il y a un an (par Jeff Grubb) l'annulation de Destiny 3, le leaker plutôt fiable Colony Deaks (déjà auteur de quelques fuites sur Destiny/Marathon justement) fait savoir que Bungie aurait relancé le projet Destiny 3 probablement dans une autre forme que celle initialement mise à la poubelle. Bien sûr rien n'est encore fait et à un stade préliminaire (donc le concept, l'histoire…), tout peut aussi bien être validé que se prendre un gros refus de la part de PlayStation qui aimerait bien un jour rentabilisé son achat hors de prix.

Pour les curieux, une petite fouille du web vous permettra de découvrir de nouvelles séquences de Marathon à partir de la dernière phase de test (normalement sous total embargo).
publié le 27/11/2025 à 08:37 par Gamekyo
negan publié le 27/11/2025 à 08:54
Cette boîte est morte
rogeraf publié le 27/11/2025 à 09:17
15 ans de Destiny encore. Non merci.
alucardhellsing publié le 27/11/2025 à 10:38
Perso non merci !
link571 publié le 27/11/2025 à 11:36
Ce qu’il serait bien c’est qu’il fasse un véritable solo de 20h environ et continuer le multi actuel qui fonctionne très bien.
Le lord est vraiment bon, ils savent faire des cinématiques classes, ils leurs restent juste à mettre ça en pratique dans un vrai solo sans laisser tomber le multi.
walterwhite publié le 27/11/2025 à 12:25
C’est évidement ce sur quoi aller
supasaiyajin publié le 27/11/2025 à 14:50
Je ne sais pas s'ils ont vraiment abandonné ou pas, mais pour moi cette licence avait du potentiel pour réussir. Avec Destiny, même si le jeu n'était pas parfait, ils tenaient, selon moi, une bonne licence pour leur stratégie GaaS, s'ils n’avaient pas tout foiré en chemin.
grospich publié le 27/11/2025 à 15:39
J'ai l'impression que c'est une licence essoufflée qui a fait son temps, un peu comme Killzone.
