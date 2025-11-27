[RUMEUR] Bungie : Destiny 3 remis sur la table [RUMEUR] Bungie : Destiny 3 remis sur la table

Toujours un peu dans la mouise et maintenu en vie grâce à Destiny 2 pendant que l'on se demande si Marathon parviendra à faire son trou dans un secteur encore plus bouché (et bientôt pris d'assaut par la prestigieuse franchise PUBG), Bungie aurait fait marche-arrière sur ses intentions d'avenir.



Car alors qu'était évoqué il y a un an (par Jeff Grubb) l'annulation de Destiny 3, le leaker plutôt fiable Colony Deaks (déjà auteur de quelques fuites sur Destiny/Marathon justement) fait savoir que Bungie aurait relancé le projet Destiny 3 probablement dans une autre forme que celle initialement mise à la poubelle. Bien sûr rien n'est encore fait et à un stade préliminaire (donc le concept, l'histoire…), tout peut aussi bien être validé que se prendre un gros refus de la part de PlayStation qui aimerait bien un jour rentabilisé son achat hors de prix.



Pour les curieux, une petite fouille du web vous permettra de découvrir de nouvelles séquences de Marathon à partir de la dernière phase de test (normalement sous total embargo).