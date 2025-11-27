Marvel Cosmic Invasion : du gameplay à J-4

Plus que 4 petits jours avant le lancement du beat'em all Marvel Cosmic Invasion dont l'équipe de Tribute Games nous fait part d'une longue vidéo de gameplay avec un aperçu de quelques-uns des 15 héros jouables au lancement (on parie déjà sur d'autres à venir plus tard comme le veut la tradition chez DotEmu).
Au niveau des tarifs, ce sera donc 30€ sur tous les supports en numérique, tandis que la version boîte à venir le 13 mars 2026 sera à 40€ sur PS5/XBS/Switch 1 et 50€ sur Switch 2, taxe plus ou moins justifiée par le fait que l'éditeur aura l'honneur d'offrir le jeu complet sur cartouche et non une Key Card. La version Deluxe (visuel ci-dessous) grimpera à 60€ sur les 3 premiers supports cités, et 70€ sur Switch 2.
Sinon, c'est également Day One sur le Game Pass Ultimate.
Le jeu est à 30€ sur TOUT les supports en DIGITAL ! Et la sortie est le 1er Décembre pour la version démat'.
La version physique sort bien le 13 Mars 2026. C'est 40€ pour la version physique normale. 60€ pour la version Deluxe ( jeu, steelbook, poster, autocollants, cartes postales).
Il y a bien une taxe de +10€ pour la version Switch 2 qui sera en cartouche complète (non game key card). Donc 50€ la version normale, 70€ la version deluxe.
J'ai confondu standard digital & physique, je corrige.
Parce que sinon la cartouche NW2, aussi complète soit t'elle, ne sert strictement à rien
Et on est même pas sur que l'achat de la version SW1 donne la version SW2, c'est du cas par cas.
Ce n'était pas le cas pour Plants vs Zombie Replanted par exemple. Depuis je privilegie les version SW1 en démat, parce qu'elle fonctionne sur les deux.
En tout cas, c'est Day one sur Switch 2 (en version SW1) pour moi.