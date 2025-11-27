recherche
News / Blogs
Marvel Cosmic Invasion : du gameplay à J-4
Plus que 4 petits jours avant le lancement du beat'em all Marvel Cosmic Invasion dont l'équipe de Tribute Games nous fait part d'une longue vidéo de gameplay avec un aperçu de quelques-uns des 15 héros jouables au lancement (on parie déjà sur d'autres à venir plus tard comme le veut la tradition chez DotEmu).

Au niveau des tarifs, ce sera donc 30€ sur tous les supports en numérique, tandis que la version boîte à venir le 13 mars 2026 sera à 40€ sur PS5/XBS/Switch 1 et 50€ sur Switch 2, taxe plus ou moins justifiée par le fait que l'éditeur aura l'honneur d'offrir le jeu complet sur cartouche et non une Key Card. La version Deluxe (visuel ci-dessous) grimpera à 60€ sur les 3 premiers supports cités, et 70€ sur Switch 2.

Sinon, c'est également Day One sur le Game Pass Ultimate.

  • Marvel Cosmic Invasion : du gameplay à J-4
plus de médias
1
Qui a aimé ?
alucardhellsing
publié le 27/11/2025 à 09:02 par Gamekyo
commentaires (9)
rogeraf publié le 27/11/2025 à 09:20
A 30 euros, j'aurais rien dit. Mais a 50 euros (sur Switch 2), comment dire ...
onsentapedequijesuis publié le 27/11/2025 à 09:34
Précision !

Le jeu est à 30€ sur TOUT les supports en DIGITAL ! Et la sortie est le 1er Décembre pour la version démat'.

La version physique sort bien le 13 Mars 2026. C'est 40€ pour la version physique normale. 60€ pour la version Deluxe ( jeu, steelbook, poster, autocollants, cartes postales).
Il y a bien une taxe de +10€ pour la version Switch 2 qui sera en cartouche complète (non game key card). Donc 50€ la version normale, 70€ la version deluxe.
nicolasgourry publié le 27/11/2025 à 09:34
shanks rogeraf je ne comprends pas trop, car c'est 29,99€ sur l'eshop Switch/Switch 2
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/MARVEL-Cosmic-Invasion-2945140.html
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/MARVEL-Cosmic-Invasion-2945386.html
sosky publié le 27/11/2025 à 09:54
onsentapedequijesuis Merci pour le complément d'infos, je pensais que c'était à partir de 40€ en format digital !
shanks publié le 27/11/2025 à 10:02
rogeraf onsentapedequijesuis nicolasgourry sosky

J'ai confondu standard digital & physique, je corrige.
onsentapedequijesuis publié le 27/11/2025 à 10:10
shanks T'es au top
nicolasgourry publié le 27/11/2025 à 10:15
shanks
fdestroyer publié le 27/11/2025 à 10:31
La véritable question c'est surtout: est-ce que le jeu est un tant soit peu différent sur NS2 que NS1?

Parce que sinon la cartouche NW2, aussi complète soit t'elle, ne sert strictement à rien
onsentapedequijesuis publié le 27/11/2025 à 13:06
fdestroyer La différence sera moindre je pense, sinon ils l'auraient déjà souligné. Ca reste un jeu de 700mo en pixelart 32bits, je pense que la SW1 le fera tourner sans problème.

Et on est même pas sur que l'achat de la version SW1 donne la version SW2, c'est du cas par cas.
Ce n'était pas le cas pour Plants vs Zombie Replanted par exemple. Depuis je privilegie les version SW1 en démat, parce qu'elle fonctionne sur les deux.

En tout cas, c'est Day one sur Switch 2 (en version SW1) pour moi.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marvel Cosmic Invasion
1
Ils aiment
Nom : Marvel Cosmic Invasion
Support : PC
Editeur : DotEmu
Développeur : Tribute Games
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo