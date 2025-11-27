Marvel Cosmic Invasion : du gameplay à J-4

Plus que 4 petits jours avant le lancement du beat'em alldont l'équipe de Tribute Games nous fait part d'une longue vidéo de gameplay avec un aperçu de quelques-uns des 15 héros jouables au lancement (on parie déjà sur d'autres à venir plus tard comme le veut la tradition chez DotEmu).Au niveau des tarifs, ce sera donc 30€ sur tous les supports en numérique, tandis que la version boîte à venir le 13 mars 2026 sera à 40€ sur PS5/XBS/Switch 1 et 50€ sur Switch 2, taxe plus ou moins justifiée par le fait que l'éditeur aura l'honneur d'offrir le jeu complet sur cartouche et non une Key Card. La version Deluxe (visuel ci-dessous) grimpera à 60€ sur les 3 premiers supports cités, et 70€ sur Switch 2.Sinon, c'est également Day One sur le Game Pass Ultimate.