PS Plus Essential : 5 jeux au lieu de 3 pour noël
Nous arrivons au dernier mois de l'année et pour le 2 décembre, voici la liste des jeux PlayStation Plus Essential bien plus garnie que prévu (mais c'est noël on va dire) avec notamment Killing Floor III, LEGO Horizon Adventures et The Outlast Trials. Plein d'occasions de jouer en coop donc.

Les trois jeux seront accompagnés du tout aussi appréciable Neon White et enfin Synduality : Echo of Ada.

publié le 27/11/2025 à 07:01 par Gamekyo
commentaires (6)
magneto860 publié le 27/11/2025 à 07:07
Cinq jeux, mais ce n'est pas la quantité qui compte.
cyr publié le 27/11/2025 à 07:26
magneto860 c'est clair.
mck publié le 27/11/2025 à 08:26
Peut être l'occasion pour moi de tester LEGO Horizon Adventures... Histoire de me faire un avis
sasquatsch publié le 27/11/2025 à 08:55
C fou comme il vite été bradé ce Lego
magneto860 publié le 27/11/2025 à 10:35
En même temps personne ne l'avait demandé.

Et faire un jeu Lego sur une licence de deux jeux vidéos, c'est pas le même risque que de faire un jeu sur une licence connue mondialement au ciné comme Batman ou Star Wars.
pimoody publié le 27/11/2025 à 15:47
Cool pour Néon White, je le suis tâté à l’acheter dernièrement.
Fiche descriptif
LEGO Horizon Adventures
0
Ils aiment
Nom : LEGO Horizon Adventures
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Guerrilla
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5 - Switch
