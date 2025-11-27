PS Plus Essential : 5 jeux au lieu de 3 pour noël

Nous arrivons au dernier mois de l'année et pour le 2 décembre, voici la liste des jeux PlayStation Plus Essential bien plus garnie que prévu (mais c'est noël on va dire) avec notamment Killing Floor III, LEGO Horizon Adventures et The Outlast Trials. Plein d'occasions de jouer en coop donc.
Les trois jeux seront accompagnés du tout aussi appréciable Neon White et enfin Synduality : Echo of Ada.
Et faire un jeu Lego sur une licence de deux jeux vidéos, c'est pas le même risque que de faire un jeu sur une licence connue mondialement au ciné comme Batman ou Star Wars.