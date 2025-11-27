recherche
News / Blogs
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'offre un peu de contenu bonus pour sa 1.0.2
On ne sait pas encore si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau aura droit ou non à un Season Pass (de routine pour la franchise) mais en attendant, le titre accueille déjà sa mise à jour 1.0.2 apportant un peu de contenu gratos. Ça ne se refuse pas donc.

- Ajout de quêtes et défis dans le mode principal.
- Ajout de 2 nouveaux ennemis.
- 2 armes de plus (Epée Longue de Lumière et Lance de la Haute Garde).
- Nouvelles attaques synchro entre Zelda et Calamo.
- Nouvelles attaques synchro en exploitant les Golemax.
- 3 nouvelles missions spéciales.
- Quelques ajouts dans le menu (tuto, progression des quêtes…).
- Comme de coutume, quelques corrections de bugs.

1
Qui a aimé ?
link49
publié le 27/11/2025 à 07:12 par Gamekyo
commentaires (23)
cyr publié le 27/11/2025 à 07:28
J'espère un petit poids pour cette mise a jour.
Le jeux pèse déjà 45 go sans ça.
giru publié le 27/11/2025 à 08:04
Elles sont légères leurs mises à jour... Certains s'attendaient à ce qu'ils ajoutent Sonia ou Ganondorf en personnage jouable, c'est raté. Ca sera en DLC payant plus tard ou juste pas du tout... Le scope du jeu est assez réduit par rapport au précédent Hyrule Warriors
sonilka publié le 27/11/2025 à 08:40
cyr ou alors tu sors de ton délire dogmatique du tout demat et tu achètes certains jeux en physique. En faisant ca, et la accroche toi tu vas voir c'est fulgurant, tu vas :

- Economiser de l'argent car les jeux en physique sont vendus moins chers que sur l'Eshop,

- Economiser de la place sur le stockage de ta console car pas de jeu à télécharger (je ne parle pas des GKC hein),

- Avec les économies faites à l'achat du jeu, tu te crées un petit pécule qui pourra te servir à acheter une SD express. Et tu peux meme faire grossir ta cagnotte rapidement si tu revends le jeu.

Ne me remercie pas.
forte publié le 27/11/2025 à 08:52
sonilka Je ne peux que confirmer.

J'ai 70 jeux physiques Switch 1 et 4 physiques S2 (non GKC donc) tous "installés" (comprendre "toutes les maj faites) et il me reste encore... 130Go facile.

Se dire que ca créer psychologiquement une gène à chaque maj, et cyr tu le confirmes avec ton "j'espère"

Sonilka a raison, et des années que je le dis, en achetant en physique tu gagnes sur tous les tableaux : prix, place dans la console, revente.

Après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai choisi mon camp depuis bien des années en ce qui me concerne, et je suis tranquille.
cyr publié le 27/11/2025 à 09:07
sonilka j'ai peut-être 5 jeux en boîte sur switch, c'est 4 de trop.
Et j'ai 80 jeux en demat sur ma carte 1 to
Je revends jamais mes jeux.

Et pour le prix, t'inquiète pas, j'achète rarement plein tarif. J'attends, une bonne baisse.

Hier justement en regardant la place qui me reste sur ma switch2 et ma carte 256 go , il reste 140 go, mais j'ai transféré quelque jeux switch 1, pour 130 go. Donc en réalité j'ai un peu moins de 300 go encore de libre.

Et je suis étonné d'être tomber sur le poid des mise a jour de cyberpunk (le seul jeux boîte switch2 que j'ai), 5 go il me prends....je comprends pas, j'ai le jeux en cartouche, et rien que pour ce jeux, j'ai 5 go qui sont pris....


Bref je préfère avoir l'intégralité de ma ludothèque a porter de doigts, plutôt qu'avoir une pile de plastique chez moi.


Avant j'etais un maniaque des boîtes, fallait que ça soit complet, ranger par ordre d'acquisition, je passer du temps a lire les manuels de jeux.....

Et depuis que les manuels on disparu, acheter un jeux neuf en loose, pour moi c'est une hérésie. Une absurdité.

Même mes jeux d'occasion quand j'en acheter, il étais toujours complet.

Qui c'est peut-être demain les boîtes disparaîtront, et restera juste le bluray ou la carte dans un truc en plastique transparent.....

Et au moins, les jeux que j'ai en démat, je l'ai ai pour toujours. Aucun risque de mort du support, ou du lecteur.
Faut juste garder les identifiant.

Et j'ai une copie de tous mes jeux, donc franchement je suis tranquille.
link49 publié le 27/11/2025 à 09:08
Je suis à fond sur ce titre en ce moment.
cyr publié le 27/11/2025 à 09:10
link49 il est sympa a faire ? Je me souviens un peu du premier hyrule warior sur wii u, fallait battre des hordes d'ennemi sur la map.....

Forcément c'est un muso. Mais l'histoire, c'est intéressant a regarder ou c'est trop long?

Pour ça que j'hésite a le prendre un jour.
link49 publié le 27/11/2025 à 09:11
Cyr Il y a plus de dialogues et moins de combat je trouve. Du coup, le scénario est plus mis en avant, malgré qu'il y ait énormément de chose à faire sur la map.
ganon29 publié le 27/11/2025 à 09:17
Perso je suis entre les 2, les jeux multi ou ceux qu'on fait un peu tous les jours (genre Animal Crossing ou Mario Kart) -> Démat'
Les jeux solo où une fois terminé, on n'y touche presque plus, sauf dans 20 ans par nostalgie -> physique.
C'est pour ça que les GKC c'est pas du tout pour moi...
nicolasgourry publié le 27/11/2025 à 09:23
ganon29 le format GKC c'est pour dépanner pour moi, des jeux que je sais que je revendrais, mais comme je revends quasiment pas à part quelques exceptions en occasion que je pourrais revendre, c'est un format qui m'intéresse pas, je préfères le jeu sur cartouche "complet".
newtechnix publié le 27/11/2025 à 09:34
Un DLC après seulement une semaine la sortie du jeu.
nicolasgourry publié le 27/11/2025 à 09:50
newtechnix il est "gratuit", c'est déjà ça, mais c'est aussi pour ça que maintenant j'attends toujours un peu pour acheter un jeu en physique chez Nintendo.
forte publié le 27/11/2025 à 10:02
cyr

Et pour le prix, t'inquiète pas, j'achète rarement plein tarif. J'attends, une bonne baisse.

En physique Day one en hypermarché c'est moins cher. Pas besoin d'attendre.

Bref je préfère avoir l'intégralité de ma ludothèque a porter de doigts, plutôt qu'avoir une pile de plastique chez moi.

Chez moi j'ai des piles d'argents, pas de plastique. Contrairement à ta collection démat, je peux récupérer de l'argent dessus, SOIS en cas de coups durs SOIS si une nouvelle version d'un jeu sort.

Et depuis que les manuels on disparu, acheter un jeux neuf en loose, pour moi c'est une hérésie. Une absurdité.

Du loose ? Du loose, c'est la cartouche ou le disque seul. Et beaucoup de jeux ont des notices, beaucoup plus que tu ne le pense. Crow Country qui vient de sortir en a une par exemple. Mais bon, tu ne le sais pas vu que tu n'achètes plus de physique. Toujours parler de ce qu'on sait.

Et au moins, les jeux que j'ai en démat, je l'ai ai pour toujours. Aucun risque de mort du support, ou du lecteur.
Faut juste garder les identifiant.

Tout comme tu as un risque de perdre tes jeux physiques dans incendie ou autre, tu as des risques pour ton démat : ban de compte, piratage. plus que jamais de nos jours. Donc penser que c'est safe, c'est faux.

Je ne te critique en rien, chacun fait son choix, je contre-argumente c'est tout.

Et pour répondre à ta question, ce 3ème Hyrule s'adressent surtout à ceux ayant fini TOTK, tout comme le second s'adressait à ceux qui avaient fini BOTW.

Quant au premier, c'était un gros fan service interdimensionnel, mais fun avant tout.
newtechnix publié le 27/11/2025 à 10:05
nicolasgourry C'est pas une question de prix...
cyr publié le 27/11/2025 à 10:21
forte alors déjà l'epoque je préférais acheter mes jeux boîtes a micromania qu'au supermarché.
En supermarché, ils renient leur marge, au final les magasins spécialisés sont entrain de mourir a petit feu.

En achetant démat, je soutiens encore plus le studio derrière. (Meilleur marge pour eux, pas de frais de logistiques, fabrication du support etc)


J'ai peut-être mis après l'achat de 3 ou 4 jeux sans notices a basculer vers le full démat. C'est plus facile que je pensais, vu l'importance que j'acorder au boîte.....

Bref je ne reviendrai pas en arrière, c'est plus possible.

Apres oui dernièrement je suis tomber sur une vendeur US qui vendait des piles de jeux gamecube, une dizaine de titre. Je vois que ça varie entre 150 dollars et 250 dollars.
Le seul problème c'est les titres des jeux. C'est ce qu'on qualifier a une époque de daube. Aucun jeux nintendo. Aucun gros jeux non plus. Des jeux de licences de dessin animé ou de film principalement.

La question que je me pose, c'est ça se vends ou pas?

J'ai quelque dizaine de jeux gamecube a me débarrasser si oui
newtechnix publié le 27/11/2025 à 10:35
nicolasgourry cela encouragera un jour, les éditeurs à sortir, un seul niveau puis à fournir un niveau chaque jour avec des dlcs.

Un peu comme si on regarde une série Netflix
forte publié le 27/11/2025 à 10:40
cyr T'as quand même conscience que t'es paradoxal ? tu prétends acheter en boutique spé car "ils meurent à petit feu" mais.... tu consommes 100% démat. tu sais que c'est le démat qui tue les Micromania ? Haha.

Quoi qu'il en soit moi aussi j'achète chez MM... quand c'est le même prix partout, donc très souvent les indés et les petits jeux (merci leur système de préco) Et faut pas être hypocrite, on est tous comme ca, et c'est normal.

Et pour rebondir sur tes jeux, oui ca se vend. Faut juste pas être con et mettre un peu moins cher que les autres.
cyr publié le 27/11/2025 à 11:02
forte a mon échelle, je ne représente rien.

Mais j'en ai donné des milliers d'euro a micromania . j'ai fais ma part. Les gens préfèrent Amazon ou les grandes surfaces. Donc quand les derniers magasins spécialisés jeux vidéo disparaîtront, je peux te garantir que le physique sera mort.

Mort pourquoi?
Tous simplement que le jeux qui sortira a 69€ sur les stores, et qui sera a 45€ en grande surfaces......aucun intérêt d'alimenter les grandes surfaces...


Et les lecteurs vendu séparément, c'est pas anodins. Ça commence doucement......mais sûrement.
forte publié le 27/11/2025 à 11:13
cyr "à mon échelle"

Toi + lui + l'autre, vous faites partie du maillon, pas d'excuse. Donc oui, tu es paradoxal.

Et oui, je suis même étonné que la SX et la PS5 ont un lecteur et oui, si, quand elle a été annoncé en 2020, il y avait un modèle sans lecteur, on a tous compris qu'ils nous préparaient pour le tout démat.

Mais tant que le physique existera, j'achèterai mes jeux Day One moins cher. Et tant qu'une console proposera un support physique (coucou la S2) ton jeu, tu le trouveras toujours moins cher en physique qu'en démat Day One.

D'ailleurs on a un très bon exemple récent : tu vas acheter MP4 S2 ? Si oui, tu vas forcément le payer 80, car en démat. Moi ca sera 55 : 45 S1 chez Carrefour et 10 balles de maj.

Moins cher et moins de place que le démat. Et là, tu pourras dire ce que tu voudras, c'est intestable.
temporell publié le 27/11/2025 à 11:51
ah je savais même pas qu'il était à 45Go env le jeu, l'optimisation à la ramasse ptdr
cyr publié le 27/11/2025 à 12:15
forte je suis capable d'attendre très longtemps.

Mp4 comme je l'ai dit, c'est pas cette année pour moi. Je préfère prendre farming simulator édition signature (en promo en pré-commande sur l'eshop, 53€ je crois)

Juste une question de temps de jeux. Plusieurs centaine pour farming possible, contre 10~15 heure pour mp4.

Nintendo mets en promotion leur jeux sur l'eshop, ça leur arrive. Pas souvent. En gros ça descends jusqu'à 45€.....

Donc j'attends.......et souvent même quand c'est en promo, je les prends toujours pas....Bayonneta 3, mario wonder (du coup j'attends la version switch2), etc
cidkageno publié le 27/11/2025 à 16:08
forte Apres faut dire aussi qu'on a pas de la place indefiniment chez soit.
Perso j'ai plus de 300 jeux en boite sur Switch sans compter toute les autres consoles et la place commence a manquer.
A part pour les jeux Nintendo, le reste si tu attends les bonnes affaires tu trouveras toujours moins cher en demat.
forte publié le 27/11/2025 à 16:30
cidkageno Moins cher en démat, ca dépend.

Nintendo est d'ailleurs un excellent exemple : la plupart de leurs jeux exclus S1 sont à 60 balles. Va faire un tour dans les rayons de Carrefour. 8 ans que MK8D est à 45, et je ne te parle pas de la plupart de leur jeux.

Après la place ca c'est un autre problème. Ma priorité c'est pas

Place > Ne pas perdre d'argent

c'est

Ne pas perdre d'argent > Place.

La place, si t'achètes pas de collector qui servent à rien, ca se trouve toujours.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
3
Ils aiment
Nom : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Omega Force
Genre : action
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo