Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'offre un peu de contenu bonus pour sa 1.0.2
On ne sait pas encore si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau aura droit ou non à un Season Pass (de routine pour la franchise) mais en attendant, le titre accueille déjà sa mise à jour 1.0.2 apportant un peu de contenu gratos. Ça ne se refuse pas donc.
- Ajout de quêtes et défis dans le mode principal.
- Ajout de 2 nouveaux ennemis.
- 2 armes de plus (Epée Longue de Lumière et Lance de la Haute Garde).
- Nouvelles attaques synchro entre Zelda et Calamo.
- Nouvelles attaques synchro en exploitant les Golemax.
- 3 nouvelles missions spéciales.
- Quelques ajouts dans le menu (tuto, progression des quêtes…).
- Comme de coutume, quelques corrections de bugs.
Le jeux pèse déjà 45 go sans ça.
- Economiser de l'argent car les jeux en physique sont vendus moins chers que sur l'Eshop,
- Economiser de la place sur le stockage de ta console car pas de jeu à télécharger (je ne parle pas des GKC hein),
- Avec les économies faites à l'achat du jeu, tu te crées un petit pécule qui pourra te servir à acheter une SD express. Et tu peux meme faire grossir ta cagnotte rapidement si tu revends le jeu.
Ne me remercie pas.
J'ai 70 jeux physiques Switch 1 et 4 physiques S2 (non GKC donc) tous "installés" (comprendre "toutes les maj faites) et il me reste encore... 130Go facile.
Se dire que ca créer psychologiquement une gène à chaque maj, et cyr tu le confirmes avec ton "j'espère"
Sonilka a raison, et des années que je le dis, en achetant en physique tu gagnes sur tous les tableaux : prix, place dans la console, revente.
Après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai choisi mon camp depuis bien des années en ce qui me concerne, et je suis tranquille.
Et j'ai 80 jeux en demat sur ma carte 1 to
Je revends jamais mes jeux.
Et pour le prix, t'inquiète pas, j'achète rarement plein tarif. J'attends, une bonne baisse.
Hier justement en regardant la place qui me reste sur ma switch2 et ma carte 256 go , il reste 140 go, mais j'ai transféré quelque jeux switch 1, pour 130 go. Donc en réalité j'ai un peu moins de 300 go encore de libre.
Et je suis étonné d'être tomber sur le poid des mise a jour de cyberpunk (le seul jeux boîte switch2 que j'ai), 5 go il me prends....je comprends pas, j'ai le jeux en cartouche, et rien que pour ce jeux, j'ai 5 go qui sont pris....
Bref je préfère avoir l'intégralité de ma ludothèque a porter de doigts, plutôt qu'avoir une pile de plastique chez moi.
Avant j'etais un maniaque des boîtes, fallait que ça soit complet, ranger par ordre d'acquisition, je passer du temps a lire les manuels de jeux.....
Et depuis que les manuels on disparu, acheter un jeux neuf en loose, pour moi c'est une hérésie. Une absurdité.
Même mes jeux d'occasion quand j'en acheter, il étais toujours complet.
Qui c'est peut-être demain les boîtes disparaîtront, et restera juste le bluray ou la carte dans un truc en plastique transparent.....
Et au moins, les jeux que j'ai en démat, je l'ai ai pour toujours. Aucun risque de mort du support, ou du lecteur.
Faut juste garder les identifiant.
Et j'ai une copie de tous mes jeux, donc franchement je suis tranquille.
Forcément c'est un muso. Mais l'histoire, c'est intéressant a regarder ou c'est trop long?
Pour ça que j'hésite a le prendre un jour.
Les jeux solo où une fois terminé, on n'y touche presque plus, sauf dans 20 ans par nostalgie -> physique.
C'est pour ça que les GKC c'est pas du tout pour moi...
Et pour le prix, t'inquiète pas, j'achète rarement plein tarif. J'attends, une bonne baisse.
En physique Day one en hypermarché c'est moins cher. Pas besoin d'attendre.
Bref je préfère avoir l'intégralité de ma ludothèque a porter de doigts, plutôt qu'avoir une pile de plastique chez moi.
Chez moi j'ai des piles d'argents, pas de plastique. Contrairement à ta collection démat, je peux récupérer de l'argent dessus, SOIS en cas de coups durs SOIS si une nouvelle version d'un jeu sort.
Et depuis que les manuels on disparu, acheter un jeux neuf en loose, pour moi c'est une hérésie. Une absurdité.
Du loose ? Du loose, c'est la cartouche ou le disque seul. Et beaucoup de jeux ont des notices, beaucoup plus que tu ne le pense. Crow Country qui vient de sortir en a une par exemple. Mais bon, tu ne le sais pas vu que tu n'achètes plus de physique. Toujours parler de ce qu'on sait.
Et au moins, les jeux que j'ai en démat, je l'ai ai pour toujours. Aucun risque de mort du support, ou du lecteur.
Faut juste garder les identifiant.
Tout comme tu as un risque de perdre tes jeux physiques dans incendie ou autre, tu as des risques pour ton démat : ban de compte, piratage. plus que jamais de nos jours. Donc penser que c'est safe, c'est faux.
Je ne te critique en rien, chacun fait son choix, je contre-argumente c'est tout.
Et pour répondre à ta question, ce 3ème Hyrule s'adressent surtout à ceux ayant fini TOTK, tout comme le second s'adressait à ceux qui avaient fini BOTW.
Quant au premier, c'était un gros fan service interdimensionnel, mais fun avant tout.
En supermarché, ils renient leur marge, au final les magasins spécialisés sont entrain de mourir a petit feu.
En achetant démat, je soutiens encore plus le studio derrière. (Meilleur marge pour eux, pas de frais de logistiques, fabrication du support etc)
J'ai peut-être mis après l'achat de 3 ou 4 jeux sans notices a basculer vers le full démat. C'est plus facile que je pensais, vu l'importance que j'acorder au boîte.....
Bref je ne reviendrai pas en arrière, c'est plus possible.
Apres oui dernièrement je suis tomber sur une vendeur US qui vendait des piles de jeux gamecube, une dizaine de titre. Je vois que ça varie entre 150 dollars et 250 dollars.
Le seul problème c'est les titres des jeux. C'est ce qu'on qualifier a une époque de daube. Aucun jeux nintendo. Aucun gros jeux non plus. Des jeux de licences de dessin animé ou de film principalement.
La question que je me pose, c'est ça se vends ou pas?
J'ai quelque dizaine de jeux gamecube a me débarrasser si oui
Un peu comme si on regarde une série Netflix
Quoi qu'il en soit moi aussi j'achète chez MM... quand c'est le même prix partout, donc très souvent les indés et les petits jeux (merci leur système de préco) Et faut pas être hypocrite, on est tous comme ca, et c'est normal.
Et pour rebondir sur tes jeux, oui ca se vend. Faut juste pas être con et mettre un peu moins cher que les autres.
Mais j'en ai donné des milliers d'euro a micromania . j'ai fais ma part. Les gens préfèrent Amazon ou les grandes surfaces. Donc quand les derniers magasins spécialisés jeux vidéo disparaîtront, je peux te garantir que le physique sera mort.
Mort pourquoi?
Tous simplement que le jeux qui sortira a 69€ sur les stores, et qui sera a 45€ en grande surfaces......aucun intérêt d'alimenter les grandes surfaces...
Et les lecteurs vendu séparément, c'est pas anodins. Ça commence doucement......mais sûrement.
Toi + lui + l'autre, vous faites partie du maillon, pas d'excuse. Donc oui, tu es paradoxal.
Et oui, je suis même étonné que la SX et la PS5 ont un lecteur et oui, si, quand elle a été annoncé en 2020, il y avait un modèle sans lecteur, on a tous compris qu'ils nous préparaient pour le tout démat.
Mais tant que le physique existera, j'achèterai mes jeux Day One moins cher. Et tant qu'une console proposera un support physique (coucou la S2) ton jeu, tu le trouveras toujours moins cher en physique qu'en démat Day One.
D'ailleurs on a un très bon exemple récent : tu vas acheter MP4 S2 ? Si oui, tu vas forcément le payer 80, car en démat. Moi ca sera 55 : 45 S1 chez Carrefour et 10 balles de maj.
Moins cher et moins de place que le démat. Et là, tu pourras dire ce que tu voudras, c'est intestable.
Mp4 comme je l'ai dit, c'est pas cette année pour moi. Je préfère prendre farming simulator édition signature (en promo en pré-commande sur l'eshop, 53€ je crois)
Juste une question de temps de jeux. Plusieurs centaine pour farming possible, contre 10~15 heure pour mp4.
Nintendo mets en promotion leur jeux sur l'eshop, ça leur arrive. Pas souvent. En gros ça descends jusqu'à 45€.....
Donc j'attends.......et souvent même quand c'est en promo, je les prends toujours pas....Bayonneta 3, mario wonder (du coup j'attends la version switch2), etc
Perso j'ai plus de 300 jeux en boite sur Switch sans compter toute les autres consoles et la place commence a manquer.
A part pour les jeux Nintendo, le reste si tu attends les bonnes affaires tu trouveras toujours moins cher en demat.
Nintendo est d'ailleurs un excellent exemple : la plupart de leurs jeux exclus S1 sont à 60 balles. Va faire un tour dans les rayons de Carrefour. 8 ans que MK8D est à 45, et je ne te parle pas de la plupart de leur jeux.
Après la place ca c'est un autre problème. Ma priorité c'est pas
Place > Ne pas perdre d'argent
c'est
Ne pas perdre d'argent > Place.
La place, si t'achètes pas de collector qui servent à rien, ca se trouve toujours.