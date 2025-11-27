Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'offre un peu de contenu bonus pour sa 1.0.2

On ne sait pas encore siaura droit ou non à un Season Pass (de routine pour la franchise) mais en attendant, le titre accueille déjà sa mise à jour 1.0.2 apportant un peu de contenu gratos. Ça ne se refuse pas donc.- Ajout de quêtes et défis dans le mode principal.- Ajout de 2 nouveaux ennemis.- 2 armes de plus (Epée Longue de Lumière et Lance de la Haute Garde).- Nouvelles attaques synchro entre Zelda et Calamo.- Nouvelles attaques synchro en exploitant les Golemax.- 3 nouvelles missions spéciales.- Quelques ajouts dans le menu (tuto, progression des quêtes…).- Comme de coutume, quelques corrections de bugs.