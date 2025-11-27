SEGA (& Atlus) : le contre-effet commercial des Definitive Edition enfin évoqué
Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs, encore plus quand elle commence à toucher le porte-feuille, et SEGA a fait une déclaration inattendue face aux actionnaires : les mecs commencent à capter que si certains de leurs jeux se vendent plus mal qu'attendus, c'est à cause d'une mauvaise habitude de « Definitive Edition » réclamant de repasser à la caisse et plein pot un an ou deux après.
L'éditeur ne cite aucun exemple mais les sous-entendus sont clairs : on parle ici d'Atlus, grand spécialiste des versions « ++ » avec encore récemment Shin Megami Tensei V : Vengeance et bien entendu le cas de Persona 5 Royal, garni en choses neuves en plus de bénéficier de multiples nouvelles traductions dont le FR. Une politique dont le contre-coup se ferait apparemment sentir vu que le public, ou en tout cas une partie, commence à esquiver le Day One pour patienter sagement.
Metaphor ReFantazio fait potentiellement partie des victimes avec ses 2 millions de ventes « seulement » sachant que 50 % du bilan s'est fait en Day One, preuve de la problématique à pousser sur la longueur même à coup de promos.
On notera que même si ce n'est pas lié au même phénomène, Randy Pitchford avait également souhaité assurer le lancement de Borderlands 4 en prévenant que cette fois, le titre n'aurait pas droit à des promotions massives quelques mois après sa sortie (bon il est tout de même à -20 % actuellement).
publié le 27/11/2025 à 16:33 par Gamekyo
J’ai depensé 29 ou 39€ pour la totale DLC persona 3 et finir le jeu à 100% (sauf le boss pas caché avec ses mécaniques de oufguedin) m’a remplis la panse comme jamais. Au final j’ai fais 1h sur le DLC et je l’ai revendu.
Donc ce sera tjrs day one pour moi
Il me semble d'ailleurs que la seule série de jeux estampillée "Persona 5" s'est plus vendue que les autres "Persona series" réunies. Donc la constatation est un poil malhonnête sous cet angle.
j'ai d'ailleurs lâché le P5 royal au 8e palais (donc pas encore au dlc) après plus de 120h de jeux.
J'en suis suis ressorti avec une envie de vomir perpétuelle à la simple vue de "Persona like"
jacquescechirac je suis au second palais et je trouve que ça commence à trainer. Dois je pleurer?
Maintenant Metaphor est deja tres long, je vois pas l'interet de rallonger et rajouter encore des trucs. Il est limite trop long meme.
Ouais
Ils préparent le terrain pour Persona 6 "il n'y a aura pas de version définitive, achetez le day one".
Quand tu vois le super taff qu'ils ont fait sur SMT Vengeance, ça donne plus envie de faire leurs jeux trop tôt...
Ca me rappelle les remakes et remasters XD
Tout se tient, le public est un pigeon, mais ca commence à se réveiller, surtout pour des jeux de niche comme ca.
c'est d'ailleurs après ce palais que j'ai trouvé les combats inintéressants, même en difficile
Bon chance
C'est Persona quoi, c'est long, y a beaucoup de dialogues etc, P5 j'ai mis 150h et Metaphor (qui s'inspire pas mal de Persona) j'ai dessus 170h.