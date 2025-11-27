recherche
News / Blogs
SEGA (& Atlus) : le contre-effet commercial des Definitive Edition enfin évoqué
Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs, encore plus quand elle commence à toucher le porte-feuille, et SEGA a fait une déclaration inattendue face aux actionnaires : les mecs commencent à capter que si certains de leurs jeux se vendent plus mal qu'attendus, c'est à cause d'une mauvaise habitude de « Definitive Edition » réclamant de repasser à la caisse et plein pot un an ou deux après.

L'éditeur ne cite aucun exemple mais les sous-entendus sont clairs : on parle ici d'Atlus, grand spécialiste des versions « ++ » avec encore récemment Shin Megami Tensei V : Vengeance et bien entendu le cas de Persona 5 Royal, garni en choses neuves en plus de bénéficier de multiples nouvelles traductions dont le FR. Une politique dont le contre-coup se ferait apparemment sentir vu que le public, ou en tout cas une partie, commence à esquiver le Day One pour patienter sagement.

Metaphor ReFantazio fait potentiellement partie des victimes avec ses 2 millions de ventes « seulement » sachant que 50 % du bilan s'est fait en Day One, preuve de la problématique à pousser sur la longueur même à coup de promos.

On notera que même si ce n'est pas lié au même phénomène, Randy Pitchford avait également souhaité assurer le lancement de Borderlands 4 en prévenant que cette fois, le titre n'aurait pas droit à des promotions massives quelques mois après sa sortie (bon il est tout de même à -20 % actuellement).
0
Qui a aimé ?
publié le 27/11/2025 à 16:33 par Gamekyo
commentaires (21)
akinen publié le 27/11/2025 à 16:39
Perso j’ai fais refantazio en day one et j’suis satisfait de mes centaines d’heures. Leurs jeux sont trop long et le contenu supplémentaire souvent bourratif.

J’ai depensé 29 ou 39€ pour la totale DLC persona 3 et finir le jeu à 100% (sauf le boss pas caché avec ses mécaniques de oufguedin) m’a remplis la panse comme jamais. Au final j’ai fais 1h sur le DLC et je l’ai revendu.

Donc ce sera tjrs day one pour moi
guiguif publié le 27/11/2025 à 16:41
A force de se foutre de la gueule des joueurs...
shinz0 publié le 27/11/2025 à 16:55
Je me suis fait avoir avec Persona 5 mais pas deux
kirk publié le 27/11/2025 à 16:59
Trop tard c'est finito pour moi les jeux atlus. J'attendrai les grosses promos des versions définitives. Si tant est que le jeu est bon parce que ma dernière expérience (metaphor) était vraiment mauvaise. Une purge ce jeu.
thor publié le 27/11/2025 à 17:15
Je ne suis pas certain que l'exemple d'Atlus soit des plus pertinents dans la mesure où ils suivent ce schéma depuis des décennies, bien avant l'ère SEGA. C'est juste que depuis l'explosion de Persona avec le 5ème opus, ils sont mis sur le devant de la scène et oui, à ce moment, ça ralentit le potentiel de leurs titres à grande échelle quand autrefois ils essoraient uniquement un public de niche.
Il me semble d'ailleurs que la seule série de jeux estampillée "Persona 5" s'est plus vendue que les autres "Persona series" réunies. Donc la constatation est un poil malhonnête sous cet angle.
micheljackson publié le 27/11/2025 à 17:21
C'est pour ça que je n'achèterai pas Metroid 4 tout de suite, j'attendrai la version Switch 3 en 4k 120fps.
xynot publié le 27/11/2025 à 17:21
Logique
derno publié le 27/11/2025 à 17:22
Moi en tout cas j'ai intégré l'arrivée des définitives éditions chez atlus et préfère zapper le "brouillon"
liberty publié le 27/11/2025 à 17:28
Shanks on a quand même une prise de conscience de Sega en voyant les mises a jours disponibles pour les Yakuza au lieu de repasser a la caisse pour les traductions...
jacquescechirac publié le 27/11/2025 à 17:32
shinz0 Pareil haha
j'ai d'ailleurs lâché le P5 royal au 8e palais (donc pas encore au dlc) après plus de 120h de jeux.
J'en suis suis ressorti avec une envie de vomir perpétuelle à la simple vue de "Persona like"
zekk publié le 27/11/2025 à 17:59
Je me demande quand même si la qualité du jeu n'a pas non plus joué dans les ventes
soulfull publié le 27/11/2025 à 18:01
Bien fait pour leur gueule en espérant qu'ils changent.

jacquescechirac je suis au second palais et je trouve que ça commence à trainer. Dois je pleurer?
mibugishiden publié le 27/11/2025 à 18:04
J'ai fait tous les jeux Atlus depuis des années mais effectivement on en vient à se faire "pourquoi l'acheter ils vont sortir une version Ultime apres" car c'est devenu un peu une marque de fabrique de Atlus.

Maintenant Metaphor est deja tres long, je vois pas l'interet de rallonger et rajouter encore des trucs. Il est limite trop long meme.
thejoke publié le 27/11/2025 à 18:07
J'ai pris metaphor avec les promos black friday, on verra si je vais me faire enfler ou pas
chreasy97 publié le 27/11/2025 à 18:09
Falcom avec Ys Nordics Proud devrait tirer les mêmes conclusions...
guiguif publié le 27/11/2025 à 18:24
soulfull je suis au second palais et je trouve que ça commence à trainer. Dois je pleurer?

Ouais
51love publié le 27/11/2025 à 18:35
C'est bien ils commencent à réaliser

Ils préparent le terrain pour Persona 6 "il n'y a aura pas de version définitive, achetez le day one".

Quand tu vois le super taff qu'ils ont fait sur SMT Vengeance, ça donne plus envie de faire leurs jeux trop tôt...
sandman publié le 27/11/2025 à 19:21
j'ai acheté Persona 5 et SMT5 à la sortie, et quand tu dis que t'as pas fait royal et vengeance, les fans sont offusqués qu'on repasse pas à la caisse... Comme si c'était naturel d'acheter 2 fois le même jeu en quelques mois plein pot, sans jamais faire l'effort de proposer un dlc pour ceux qui ont le jeu de base...
Ca me rappelle les remakes et remasters XD

Tout se tient, le public est un pigeon, mais ca commence à se réveiller, surtout pour des jeux de niche comme ca.
jacquescechirac publié le 27/11/2025 à 19:26
soulfull ah merde haha
c'est d'ailleurs après ce palais que j'ai trouvé les combats inintéressants, même en difficile
Bon chance
mibugishiden publié le 27/11/2025 à 20:05
soulfull lache l'affaire si t'as ce ressenti ca ira pas en mieux apres.

C'est Persona quoi, c'est long, y a beaucoup de dialogues etc, P5 j'ai mis 150h et Metaphor (qui s'inspire pas mal de Persona) j'ai dessus 170h.
apollokami publié le 27/11/2025 à 20:19
Falcom va le sentir passer aussi, du moins je l'espère.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Metaphor : ReFantazio
12
Ils aiment
Nom : Metaphor : ReFantazio
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo