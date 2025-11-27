SEGA (& Atlus) : le contre-effet commercial des Definitive Edition enfin évoqué SEGA (& Atlus) : le contre-effet commercial des Definitive Edition enfin évoqué

Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs, encore plus quand elle commence à toucher le porte-feuille, et SEGA a fait une déclaration inattendue face aux actionnaires : les mecs commencent à capter que si certains de leurs jeux se vendent plus mal qu'attendus, c'est à cause d'une mauvaise habitude de « Definitive Edition » réclamant de repasser à la caisse et plein pot un an ou deux après.



L'éditeur ne cite aucun exemple mais les sous-entendus sont clairs : on parle ici d'Atlus, grand spécialiste des versions « ++ » avec encore récemment Shin Megami Tensei V : Vengeance et bien entendu le cas de Persona 5 Royal, garni en choses neuves en plus de bénéficier de multiples nouvelles traductions dont le FR. Une politique dont le contre-coup se ferait apparemment sentir vu que le public, ou en tout cas une partie, commence à esquiver le Day One pour patienter sagement.



Metaphor ReFantazio fait potentiellement partie des victimes avec ses 2 millions de ventes « seulement » sachant que 50 % du bilan s'est fait en Day One, preuve de la problématique à pousser sur la longueur même à coup de promos.



On notera que même si ce n'est pas lié au même phénomène, Randy Pitchford avait également souhaité assurer le lancement de Borderlands 4 en prévenant que cette fois, le titre n'aurait pas droit à des promotions massives quelques mois après sa sortie (bon il est tout de même à -20 % actuellement).