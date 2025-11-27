Game Awards : la nomination (évidemment) inutile de The Witcher IV

C'est presque obvious, ça l'est même totalement, mais il fallait apparemment que les organisateurs des Game Awards dont Geoff Keighley soient recadrés sur ce point : le co-PDG de CD Projekt (Michał Nowakowski) remercie ceux qui ont voté pourdans la catégorie des Most Wanted 2026 mais préfère prévenir que le jeu n'avait absolument rien à faire là car il n'a aucune chance de sortir l'année prochaine. Voilà qui est on ne peut plus clair.D'ailleurs, si « la production se poursuit à bon rythme, conformément au planning interne », le titre ne sera même pas d'apparition durant le show du 11 décembre. Voilà.