Game Awards : la nomination (évidemment) inutile de The Witcher IV
C'est presque obvious, ça l'est même totalement, mais il fallait apparemment que les organisateurs des Game Awards dont Geoff Keighley soient recadrés sur ce point : le co-PDG de CD Projekt (Michał Nowakowski) remercie ceux qui ont voté pour The Witcher IV dans la catégorie des Most Wanted 2026 mais préfère prévenir que le jeu n'avait absolument rien à faire là car il n'a aucune chance de sortir l'année prochaine. Voilà qui est on ne peut plus clair.

D'ailleurs, si « la production se poursuit à bon rythme, conformément au planning interne », le titre ne sera même pas d'apparition durant le show du 11 décembre. Voilà.

aozora78
publié le 27/11/2025 à 17:14
altendorf publié le 27/11/2025 à 17:31
marcelpatulacci publié le 27/11/2025 à 17:55
C'est juste histoire de gonflé entre 2 speech histoire que personnes ne s'endort pendant ces cérémonies déjà gonflante.

D'ailleurs ça serait bien que quelqu'un nous fasse une Will Smith Geoff qui dit du mal du GP et Filou "KEEP MY PASS NAME OUT OF YOUR FAKING MOUTH"

Enfin...
ravyxxs publié le 27/11/2025 à 17:58
marcelpatulacci C'est très loin d'être des cérémonies gonflantes sinon on les regarderait pas !
skuldleif publié le 27/11/2025 à 18:08
si la demo technique est reel , la crossgen va durer longtemps , 60 fps OW UE5 , UE5 premier moteur de l'industrie et ce pour encore longtemps etant donné les temps de dev cette gen en a encore pour au moins 7 ans je pense
marcelpatulacci publié le 27/11/2025 à 18:10
Moi persso juste les vidéos et qui sera le GOTY mais je suis ravyxxs que t'aime. Je te spoil un peu:
"thanks my wife, you are my rock"
"and also the fans, thanks for your love, you are amazing"
"yesterday all my troubles seemed so far away"
"Win the yes"
51love publié le 27/11/2025 à 18:37
jenicris publié le 27/11/2025 à 18:49
jenicris publié le 27/11/2025 à 18:50
skuldleif les devs ont déjà dit officiellement dans diverses interviews que TW4 sortirait sur les consoles de cette gen, outre cette démo.
Fiche descriptif
The Witcher IV
Nom : The Witcher IV
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
