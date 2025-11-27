Assassin's Creed Shadows : premier (mais petit) aperçu de la version Nintendo Switch 2

Moqué à sa première présentation, la version Switch 2 des'est montré bien plus satisfaisante que prévu et les choses semblent tout aussi bien parties pourà en voir ces premières secondes de gameplay. Il aura fallu pour cela un nouveau travail d'optimisation, l'exploitation du DLSS et de l'éclairage pré-calculée plutôt que RT (semblable à la version Series S), le tout en 30FPS, mais ça reste plutôt cool avec limite 2 ou 3 générations d'écart par rapport à certains sur la même machine.Sortie prévue la semaine prochaine.