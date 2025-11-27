recherche
Assassin's Creed Shadows : premier (mais petit) aperçu de la version Nintendo Switch 2
Moqué à sa première présentation, la version Switch 2 de Star Wars Outlaws s'est montré bien plus satisfaisante que prévu et les choses semblent tout aussi bien parties pour Assassin's Creed Shadows à en voir ces premières secondes de gameplay. Il aura fallu pour cela un nouveau travail d'optimisation, l'exploitation du DLSS et de l'éclairage pré-calculée plutôt que RT (semblable à la version Series S), le tout en 30FPS, mais ça reste plutôt cool avec limite 2 ou 3 générations d'écart par rapport à certains sur la même machine.

Sortie prévue la semaine prochaine.

publié le 27/11/2025 à 17:02 par Gamekyo
commentaires (12)
shanks publié le 27/11/2025 à 17:05
Je pense que même sur Switch 5, Pokémon aura même pas cette gueule.
cyr publié le 27/11/2025 à 17:09
shanks je pense pas que c'est l'obectif de game freak.....
shanks publié le 27/11/2025 à 17:10
cyr
c'est quoi leur objectif en dehors du pognon ?
potion2swag publié le 27/11/2025 à 17:16
shanks
derno publié le 27/11/2025 à 17:18
Je le tenterais bien,dommage que ça soit de la gamekey card...on va attendre de la trouver en occasion,pas moyen que je paye le prix fort pour du demat.
torotoro59 publié le 27/11/2025 à 17:19
shanks en même temps Game Fric studio...
cyr publié le 27/11/2025 à 17:45
shanks leurs objectifs ? Proposer de nouveau pokemon. Avec 2 version de jeux a chaque fois.
Sortir des cartes pokemon, produit dériver etc.

Pour récolter un maximum de pognon. Et vite.

Je peux comprendre que certains veulent quelque chose de plus solide graphiquement/techniquement parlant.

Mais il y a une fan base, qui se soucie d'autre chose dans un jeux pokemon.


Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, un autre studio sera la pour développer le jeux au niveau des graphismes, et game freak aura juste a modélisé les pokemons.....

Mais ce jour, je pense qu'on est pas prêt d'y assister
fiveagainstone publié le 27/11/2025 à 17:52
derno Les jeux Ubi tombent vite en promo. D'ailleurs Star wars gold édition était trouvable dans les 40€ en GKC et il me semble 45€ sur l'eshop.
ducknsexe publié le 27/11/2025 à 18:17
Je veux un pokemon survival horreur a la resident evil.

Pikachu qui croque et arrache les pattes de bulbizarre.
Mewtwo serais le nouveau Tyran
tripy73 publié le 27/11/2025 à 18:21
Pour les intéressés il y a plein d'autres extraits vidéo et des informations sur le portage Switch 2 sur cet article, avec l'utilisation aussi du tactile en mode portable.
link49 publié le 27/11/2025 à 20:18
Hâte de replonger dedans.
jenicris publié le 27/11/2025 à 20:30
Pas deg pour une technologie portable
