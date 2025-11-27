CD Projekt : désormais 135 employés sur Cyberpunk 2, pendant que 2077 passe les 35 millions de ventes CD Projekt : désormais 135 employés sur Cyberpunk 2, pendant que 2077 passe les 35 millions de ventes

L'affaire tourne bien pour CD Projekt qui sur les 9 premiers mois de l'année affiche l'équivalent de 82 millions d'euros de bénéfices, essentiellement grâce à la tenue sur la longueur de Cyberpunk 2077 dont les ventes perdurent (grâce aux promos on ne va pas se mentir) en plus du renfort de l'anime pour attirer un nouveau public, la version Switch 2 qui reste l'un voire le plus gros succès tiers actuel de la console, mais aussi l'extension qui s'est apparemment offert un très bon boost des ventes par l'inclusion du jeu de base dans le PS Plus Extra.



Le titre a dépassé la barre des 35 millions de ventes, plus rapidement que The Witcher 3 qui tourne aujourd'hui au-delà des 60 millions, toujours le plus gros succès de l'histoire des RPG occidentaux aux côtés de TESV : Skyrim.



Mais le plus intéressant dans le rapport fiscal réside dans l'avenir et la transparence de l'éditeur qui annonce environ 50 développeurs recrutés durant l'été (environ 850 aujourd'hui) dont une vingtaine sont partis en renfort sur Cyberpunk 2 (actuellement 135 têtes sur le sujet). La priorité reste néanmoins sur The Witcher 4 (bientôt 450 employés au charbon) tandis que nous restons malheureusement sans nouvelles des collaborations pour The Witcher 1 Remake et le spin-off coop.