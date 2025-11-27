CD Projekt : désormais 135 employés sur Cyberpunk 2, pendant que 2077 passe les 35 millions de ventes
L'affaire tourne bien pour CD Projekt qui sur les 9 premiers mois de l'année affiche l'équivalent de 82 millions d'euros de bénéfices, essentiellement grâce à la tenue sur la longueur de Cyberpunk 2077 dont les ventes perdurent (grâce aux promos on ne va pas se mentir) en plus du renfort de l'anime pour attirer un nouveau public, la version Switch 2 qui reste l'un voire le plus gros succès tiers actuel de la console, mais aussi l'extension qui s'est apparemment offert un très bon boost des ventes par l'inclusion du jeu de base dans le PS Plus Extra.
Le titre a dépassé la barre des 35 millions de ventes, plus rapidement que The Witcher 3 qui tourne aujourd'hui au-delà des 60 millions, toujours le plus gros succès de l'histoire des RPG occidentaux aux côtés de TESV : Skyrim.
Mais le plus intéressant dans le rapport fiscal réside dans l'avenir et la transparence de l'éditeur qui annonce environ 50 développeurs recrutés durant l'été (environ 850 aujourd'hui) dont une vingtaine sont partis en renfort sur Cyberpunk 2 (actuellement 135 têtes sur le sujet). La priorité reste néanmoins sur The Witcher 4 (bientôt 450 employés au charbon) tandis que nous restons malheureusement sans nouvelles des collaborations pour The Witcher 1 Remake et le spin-off coop.
publié le 27/11/2025 à 10:21 par Gamekyo
Quand c'est pas finis, faut pas le sortir....
sosky on a encore du temps avant de les voir en magasins
Il joue dans la même ligue qu'un No Man's Sky pour la remontada.
cyr
C'est surtout qu'un jeu aussi ambitieux que Cyberpunk n'a rien à faire sur PS4 ou Xbox One..
Tout l'effort aurait dû être mis sur les version PS5/XS et PC.
Quoi vous êtes sérieux, ne comparez pas un simple travail d’optimisation d’un jeu qui n’aurait jamais du sortir dans l’état sur console au travail MONUMENTALE qu’à fait Hello Games.
Qu’est ce que Cdprojekt a apporter d’équivalent à tout les mise à jour de No man’s Sky ? Rien ne peux s’en rapprocher
D’un côté tu as un studio Indé de 14 personnes qui a passé chaque année à se faire racheter au point au ils ont complètement atomiser la promesse de départ (NMS) et de l’autre un studio de 600 personnes qui a fait le strict minimum pour rendre leur AAA « jouable »
Un peu de respect pour du vrai travail qu’ont abattu Hello Games
Y a pas eu que de l'opti dans CP2077.
(mais oui, No Man's Sky, c'est du jamais vu)
Mais oui NMS c’est sans précédent
moi je parle de remontada car le jeu est incroyablement amelioré (contenu , optimisation etc...)rien d'autre
respire un peu, prends un verre d'eau....tout ce que j'ai dit c'est qu'en gros les 2 titres sont sortis dans des états inacceptables et ce pour différentes raisons et qu'aujourd'hui ils ont changé la donne et sont reconnus pour avoir transformer des jeux pétés en excellents titres.....A aucun moment j'ai porté un jugement sur l'un ou sur l'autre.
Je me souviens à l’époque avoir fait un article sur Gamekyo lors de sa sortie sur PC.
Je disais notamment qu’il avait un potentiel incroyable, mais sous exploité, que le jeu avait la plus la gueule d’une early access.
En réalité, peu de RPG solo ont eu dans l’histoire du JV autant d’ambition et de potentiel que ce jeu, mais au dela des bugs et de l’optimisation, il restait énormément de boulot pour proposer une expérience vraiment satisfaisante et s’approchant des ambitions initiales.
Plus tôt en 2025, je me le suis refait dans sa version definitive, je me suis d’ailleurs amusé a reprendre des screenshots, aux mêmes endroits entre les 2 runs, le gap est saisissant on dirait qu’il y a une demi gen d’écart entre les 2 versions (bien aidé par le path tracing qui lui met déjà un pied dans la « next gen »).
J’avais envie d’en faire un article comparatif day one vs definitive, mais je n’ai pas pris le temps, peut être un jour.
Mais les graphismes, c’est vraiment la partie visible de l’iceberg, toutes les mécaniques du jeu, le gameplay ont été profondément retravaillées et améliorées, ainsi que les différents moteurs (physique, interaction, IA, trafic, police, …. ).
Le véritable tour de force de cette gen c’est BG3. Il a le même niveau de suivi/patch mais lui était honnête et apporté une vraie claque narrative.
En dehors de cutscene et du DLC, tout le reste était cassé comme pas possible. Un véritable hold-up caché derrière une plastique flatteuse.
Le fait qu’ils ont été obligés de corriger et d améliorer leur jeu parce qu’il était lépreux de toute part, c’est pas une fierté à saluer. Heureusement qu’il ont fait le taf pour lequel ils ont gagnés des millions. Manquerait plus qu’ils aient enchainé direct sur le 2 sans régler l’état scandaleux et mensonger du 1.
Pour rappel puisque la réalité semble déformée pour certains, il a fallu attendre quasi plus d’un an pour que j’puisse finir ma partie avec enfin un patch next gen tout pété et des plantages console de partout. Et encore 1 an pour rajouter les fonctionnalités annoncées non implémentées et encore quelques mois pour un DLC réconciliateur.
Mais v’la le jeu incroyable !
Tout est pardonné!
J'attendrai les véritables retour quelques semaines après le lancement de leurs prochains jeux pour pas me faire arnaquer encore
autant pour moi je n'ai plus suivi le jeu depuis un bail. Vous m'avez donné envie de le relancer
akinen C'est à l'image de The Witcher 3 où beaucoup de monde a oublié les polémiques lors de son lancement.
Tu ne le regretteras pas tant le jeu est devenu bon
et le DLC Phantom Liberty est excellent
Les haters je sais pas pourquoi ils s'en prennent au jeu.