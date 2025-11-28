Assassin's Creed Shadows devrait cette fois en rester à une seule et unique extension Assassin's Creed Shadows devrait cette fois en rester à une seule et unique extension

C'est une première dans la série depuis bien longtemps : contrairement à la trilogie Origins/Odyssey/Ragnarok, Assassin's Creed Shadows devrait en rester à une seule et unique extension, d'ailleurs disponible depuis quelques semaines.



C'est le directeur adjoint Simon Lemay-Comtois qui vient de délivrer cette information auprès de JorRaptor et même si rien n'est jamais gravé dans le marbre, preuve avec la récente sortie d'un DLC conséquent mais gratuit pour Assassin's Creed Mirage, aucun plan sur le sujet n'est dans les cartons pour Naoe et Yasuke. Le titre recevra néanmoins d'autres MAJ en 2026 ajoutant possible du contenu maintenant que « l'urgence des améliorations » est derrière nous.



Après ce n'est pas non plus comme si la série allait se faire discrète dans les temps à venir, car est apparemment attendu dans les 18 mois à venir :



- Assassin's Creed : Black Flag – Remake (mars 2026)

- Assassin's Creed Invictus (petit spin-off multi)

- Assassin's Creed HEXE (épisode annexe façon Mirage, supposé être sous le thème de la sorcellerie)