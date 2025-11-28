recherche
Le demi-million pour Cronos : The New Dawn
Sans être particulièrement mirobolant, Cronos : The New Dawn doit aujourd'hui s'approcher doucement de l'essentiel -donc la rentabilité- en ayant atteint la barre des 500.000 ventes depuis 3 mois sur le marché, signifiant que le quota a plus que doublet depuis la semaine de lancement en septembre (200.000 sur le moment).

Le bouche-à-oreille semble donc faire son petit effet pour l'entreprise qui arrondira comme il peut son CA fiscal avec la sortie de Layers of Fear : Final Masterpiece Edition le 19 décembre sur Switch 2 (39,99€) pendant que se prépare en coulisses Silent Hill 1 Remake.



publié le 28/11/2025 à 07:16 par Gamekyo
commentaires (1)
hatefield publié le 28/11/2025 à 09:23
Cronos the new daube.
