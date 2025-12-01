recherche
[RUMEUR] Assassin's Creed : le cadre historique de la série Live Netflix dévoilé
Comme un peu trop souvent avec Ubisoft, de près ou de loin, les langues commencent doucement à se délier pour ce qui concerne l'adaptation en série TV de Assassin's Creed pour le compte de Netflix, et après avoir appris que Toby Wallace (Euphoria) aurait un rôle central sans savoir si ce serait le principal, et que le tournage débutera début 2026 en Italie, les sources de Nexus Point News viennent nous confirmer que le cadre n'aurait pour autant aucun lien avec la trilogie Ezio.

On partirait en effet vers la Rome Antique, période encore inexploitée dans la franchise, avec bien entendu des figures forte comme l'Empereur Néron et le philosophe Sénèque. Comme pour Far Cry (pour FX), on croisera les doigts pour quelque chose suffisamment digne d'intérêt, surtout à une époque où les adaptations commencent à vraiment compter. Pour certaines en tout cas.
publié le 30/11/2025 à 23:09 par Gamekyo
commentaires (5)
marcelpatulacci publié le 01/12/2025 à 00:37
Rome Antique

Dommage que ce soit pas un jeu, j'ai adoré la magnifique Grèce antique d'ACO.
altendorf publié le 01/12/2025 à 00:55
Cela aurait été le bon moment pour faire un reboot total de la franchise vu le cadre
adamjensen publié le 01/12/2025 à 02:37
Dommage qu'ils n'aient pas choisi d'adapter le 1er avec Altaïr et Desmond, il y avait moyen de faire un truc de fou.
Mais comme d'hab avec Ubi, ils aiment bien toujours s'écarter du truc d'origine...
aggrekuma publié le 01/12/2025 à 05:13
adamjensen je pense pas que le projet est de faire une adaptation mais un extension de l'oeuvre, comme ça peut être Star Wars avec ses livres, comics, series. Je préfère ça qu'une adaptation du jeu, ça permet largement plus de liberté créative

marcelpatulacci j'aurais aimé qu'il forme une trilogie antique origins, odyssée et rome
shinz0 publié le 01/12/2025 à 05:20
Netflix...
J'espère qu'ils ont de l'ambition et un bon showrunner
