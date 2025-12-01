[RUMEUR] Assassin's Creed : le cadre historique de la série Live Netflix dévoilé [RUMEUR] Assassin's Creed : le cadre historique de la série Live Netflix dévoilé

Comme un peu trop souvent avec Ubisoft, de près ou de loin, les langues commencent doucement à se délier pour ce qui concerne l'adaptation en série TV de Assassin's Creed pour le compte de Netflix, et après avoir appris que Toby Wallace (Euphoria) aurait un rôle central sans savoir si ce serait le principal, et que le tournage débutera début 2026 en Italie, les sources de Nexus Point News viennent nous confirmer que le cadre n'aurait pour autant aucun lien avec la trilogie Ezio.



On partirait en effet vers la Rome Antique, période encore inexploitée dans la franchise, avec bien entendu des figures forte comme l'Empereur Néron et le philosophe Sénèque. Comme pour Far Cry (pour FX), on croisera les doigts pour quelque chose suffisamment digne d'intérêt, surtout à une époque où les adaptations commencent à vraiment compter. Pour certaines en tout cas.