[RUMEUR] Forza Horizon 6 d'ici juin 2026
Certains rumeurs allaient déjà dans ce sens et sont aujourd'hui renforcées par les propos du renseigné Nate the Hate évoquant à son tour l'objectif pour Xbox d'une sortie de Forza Horizon 6 lors du premier semestre 2026, période peu habituelle pour la franchise mais en même temps, il va bien falloir séparer les cartouches entre le précité, Gears of War e-Day, Halo : Campaign Evolved et potentiellement Fable et Clockwork Revolution. Tout cela en esquivant la zone d'impact de GTA VI (s'il sort bien, cette fois).

Si cela est confirmé, peut-être en verrons-nous la couleur durant les Game Awards ou au pire un Developer_Direct du début d'année. On sait au moins officiellement que ce nouvel épisode prendra pour cadre le Japon, et sortira d'abord sur PC/Xbox (et Game Pass) puis plus tard sur PlayStation 5.

publié le 29/11/2025 à 13:03 par Gamekyo
commentaires (0)
