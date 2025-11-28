[RUMEUR] Vers un reveal proche de Control 2 ? [RUMEUR] Vers un reveal proche de Control 2 ?

En full-prod depuis le mois de février, Control 2 est espéré pour l'année prochaine et on pourrait même maintenant dire qu'un reveal proche est de « l'ordre du possible » en découvrant que Remedy vient de déposer la marque Control Resonant. Pour les guillemets, gardons en tête qu'il pourrait également s'agir de quelque chose de cross-média, notamment avec le souhait pour Annapurna d'adapter la franchise pour la télé ou le cinéma (c'est le deal pour aider derrière au financement de cette suite). RDV aux Game Awards ?



En attendant, de manière plus officielle, indiquons de la part du développeur que la nouvelle grosse MAJ de FBC Firebreak ne sortira finalement pas ce mois-ci, ni même en décembre, mais pour début 2026. Probablement pas de quoi sauver le projet de son échec commercial mais l'occasion de renouveler l'expérience avec un mode rogue-like dont les récompenses pourront être utilisées pour le mode principal.