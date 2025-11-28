[RUMEUR] Vers un reveal proche de Control 2 ?
En full-prod depuis le mois de février, Control 2 est espéré pour l'année prochaine et on pourrait même maintenant dire qu'un reveal proche est de « l'ordre du possible » en découvrant que Remedy vient de déposer la marque Control Resonant. Pour les guillemets, gardons en tête qu'il pourrait également s'agir de quelque chose de cross-média, notamment avec le souhait pour Annapurna d'adapter la franchise pour la télé ou le cinéma (c'est le deal pour aider derrière au financement de cette suite). RDV aux Game Awards ?
En attendant, de manière plus officielle, indiquons de la part du développeur que la nouvelle grosse MAJ de FBC Firebreak ne sortira finalement pas ce mois-ci, ni même en décembre, mais pour début 2026. Probablement pas de quoi sauver le projet de son échec commercial mais l'occasion de renouveler l'expérience avec un mode rogue-like dont les récompenses pourront être utilisées pour le mode principal.
On verra si le 2 relève le niveau, mais j'en attend absolument rien, surtout après leur daube d'Alan Wake 2.
Au regard du très bon AW2 pleine confiance pour cette suite.
Je surveille le 2, mais avec une certaine appréhension pour le moment ^^;
Par contre AW2 une daube? Sérieusement?
Lui reste cette ambiance indéniable entre X Files et Twin Peaks et une réalisation technique indiscutablement réussie (enfin sur PC parce que sur console ça doit pas être le même rendu...)
Bref, jouez y si vous pensez être un minimum intelligents, passez votre chemin sinon.
J'ai dit daube pour rester poli.
taiko
Le jeu s'appelle Alan Wake 2, mais on joue avec lui un peu moins de la moitié du jeu.
Je n'ai pas trop apprécier ce point.
Aussi, il n'est même plus le héros du jeu et de sa propre histoire, un comble, pour un jeu qui s'appelle Alan Wake 2, et que les fans attendaient depuis des lustres.
Sans compter que le deuxième personnage du jeu, je m'en fou totalement.
Il y a aussi un certain personnage, je ne dirais pas qui c'est pour ne pas spoil, mais que j'ai trouver beaucoup mieux écrit dans American Nighmare.
Du coup la nouvelle direction prise pour ce personnage m'a déçu, et je l'ai trouver nettement moins intéressant.
Ils ont aussi forcer le fait de mélanger l'univers de Control avec celui d'Alan Wake, ce que je n'ai pas aimer du tout.
Personne n'a demander ca, et cela n'avait rien à faire la dedans.
L'identité singulière du jeu disparais à cause de ca.
Il y a aussi d'autres détails mais ca spoilerais trop.
Sinon, comme points positif, la VF est génial et ils ont repris tous les anciens doubleurs du 1er.
Et il y a un niveau "spécial", je ne dirais pas lequel pour ne pas spoil et qui est génial, là c'était du vrai Alan Wake, sans doute le seul niveau que j'ai apprécier.
J'ai trouver le 1 meilleur, mais après je ne suis pas vraiment un Fan de la saga donc ce n'est pas trop grave, même si j'ai fini le 1 plusieurs fois.
Il y avait un potentiel de fou avec cette license, mais qui est, "pour moi", gâcher et inexploité.
Mais bon, on verra la suite
L’expérience est là mais bon.
J'attend plus max payne remake.
Ces deux jeux sont très dans le paranormal, et ne tiennent pas la main au joueur dans la narration sur une ligne droite. Si tu suis les jeux de Remedy en ligne droite, tu vas rien comprendre. On parle de Max Payne, mais c'est pareil, un personnage très torturé qui te fait des monologue à la Tarantino. Ce que les gens aiment c'est l'action surtout. Pour revenir aux deux, ils ont une écriture exemplaire, qui parfois tire en longueur c'est vrai (AW2) mais reste très bien ficelé.
Je fais Alan Wake 2 actuellement et c'est très loin d'être une daube
Faux.
J'adore Fringe, True Detective (1 et 3), Fargo et les films de Kubrick.
Je me suis même retaper Full Metal Jacket très récemment, pareil pour Fringe.
Fringe...les souvenirs.
J'ai appris après coup l'existence de l'univers des SCP et Back rooms, auquel il semble faire référence, mais j'ai trouvé ça générique au possible.
Ces oeuvres n’ont quasi strictement rien à voir entre elles si ce n’est d’avoir une ambiance bizarre. À croire que faire du paranormal est à la portée de tout le monde et que Sam Lake s’assoit à la table de Kubrick, Nolan et j’en passe.
Tu passes la majeure partie de ton temps à ramasser des feuilles et lire, faire des aller/retour dans un bâtiment gris et te concentrer pour essayer de comprendre un scénario mal écrit.
Comparaison n’est pas raison !
Quand on pense que cette boite a créer Max Payne et que maintenant elle se contente de sortir des jeux moyens a l’écriture prétentieuse...
Ravyxxs tes raccourcis avec les œuvres de Kubrick ou du True Detective (saison 1) ou Memento sérieusement?
Les gars, avant de commencer à dire *Non je suis pas d'accord j'aime ceci j'aime cela* il faudrait prendre le jeu tel quel, avoir du recul, et prendre en compte tout ce qui est à notre portée DANS le jeu. Ces titres sont une inspiration, j'ai tout vu, et donc, une fois Control en main, j'ai pris un LARGE recul sur ce qui me tombait sous les yeux. L'autre adamjensen parle de DA mauvaise, mais est-ce que tu sais pourquoi la DA est comme ça ? C'est dans le lore, y a une raison énorme à ça ! Si on accroche pas, c'est une chose, mais venez pas dire que le jeu est une merde, tout simplement parce que vous n'aimez pas lire ou qu'il y a trop de chose à lire.
Je vous ai dit, soit vous mesurez le vocabulaire utilisé pour décrire une expérience décevante, soit on se fait silence. L'autre qui dit médiocre, mais tu sais ce que c'est que la médiocrité ?? La médiocrité c'est les 24 jeux Steam indé qui tombent chaque jour pendant une semaine !!!
Ça parle de prétention, Nolan, il fait quoi à votre avis avec Tenet ? On prend 50 chemins, pour raconter au final, j'exagère un peu, mais UN cas plutôt simple. La branlette intellectuelle. Pourtant j'aime le film, et tous les Nolan. Mais c'est son style, on accepte ou pas, la vision, l'art même du producteur. Et faut savoir que Control, est un jeu pas du tout difficile à comprendre, et c'est ça que je trouve dommage. C'est simple comme bonjour, le seul défaut, c'est que le lore(les fiches qu'on ramasse, les vidéos etc), la narration principale, les deux sont connectés, l'un ne va pas sans l'autre.
Maintenant si vous parlez de VF, perso j'ai fait le jeu en VO vu que je suis bilingue donc là dessus peut être que vous aviez raison
mrvince sickjackz Il faudrait apprendre à lire entre les lignes, on vous parle d'inspiration, ça veut pas dire que si tu joues à Control et AW2 (oui les exemples sont pour les deux jeux) vous jouerez à Orange mécanique ou Shining
Et je n’aime pas le jeu pour plein d’autres raisons, pour du REMEDY c’est trop clivant et ça fait chier que ce jeu instaure un univers étendu avec Alan Wake.
Pour le coup j’ai préféré Quantum Break à Control. Lui au moins était fun, l’histoire était plus agréable à suivre.
Encore un qui ne peut pas accepter que quelqu’un ait un point de vue et des goûts différents.
Toi, dès que je dis un truc qui ne va pas dans ton sens, tu me sautes dessus.
Quand quelqu’un dit qu’il aime un jeu que je n’aime pas, ou qu’il n’aime pas un jeu que j’aime, je viens pas l’emmerder, car je respecte son avis et son point de vue.
Car je sais qu’il a son propre ressenti, ses goûts et son expérience.
On est tous différents, il est impossible qu’une œuvre, quelle qu’elle soit, plaise à tout le monde.
Mais de toute façon, tu commences à me saouler à me sauter dessus dès que je dis un truc qui te plaît pas et à faire ton harceleur.
Maintenant, je vais te bloquer comme les autres babouins que j’ai mis dans mon code et tu m’emmerderas plus.
Désormais, tu n’existes plus dans ma réalité.
Allez, ciao et bon débarras.
Une belle claque graphique.
Et une suite qui se tient vraiment et raconte vraiment la suite intelligemment. Je ne suis vraiment pas d'accord.
Le perdu de la black n'est pas si mal. J'ai préféré la jouer elle plutôt qu'AW. Ses niveaux étaient mieux.
Je suis pas contre un peu plus de variété dans les environnements dans le prochain épisode
Pardon, tu as tout à fait ta place.
(c'est pas alan wake le héros le jeu il è nul le jeu ouin ouin -> digne d'un fragile du web comme réponse -> t'as vraiment rien compris à alan wake 2 c'est consternant).
Au lieu de dire que t'as pas aimé et de tourner la page, tu préfères en rajouter une couche en disant que le jeu est une daube alors qu'il y a été un des meilleurs jeux de 2023, reconnu par les joueurs et par la presse, et toi t'en fais une généralité comme la plupart des trolls sur ce site qui pensent être le centre du monde et impose leur avis pour dire que tout les jeux sont des daubes alors qu'ils sont tout seul à le penser.