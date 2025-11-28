The Alters continue de s'améliorer

Bonne petite occasion de reparler de The Alters avec l'arrivée le 8 décembre d'une nouvelle grosse mise à jour pour continuer d'améliorer l'expérience suite à l'upgrade de l'été ayant corrigé un paquet de bugs en plus d'optimiser un peu l'expérience.
Et on a cette fois droit à un peu de contenu tout en donnant l'occasion aux moins courageux de pouvoir découvrir cette petite surprise de l'année :
- Mode « Relax » où la gestion sera grandement facilitée pour vous laisser vous consacrer à la narration et l'exploration.
- Système de sauvegarde beaucoup plus souple (davantage d'auto-save, même après chaque dialogue, ainsi que des quick-save en quittant la partie).
- Nouvelle pièce à débloquer (Scientifique requis) au thème de l'alter que vous souhaiterait, et où vous pourrez jouer à un mini-jeu de carte spécialement créé pour l'occasion (susceptible d'améliorer l'humeur de chacun).
- Mode Photo avec une tonne de thèmes pour le fun.
- Nouveaux skins + personnalisation de l'extérieur des modules.
Pour rappel, The Alters est un jeu d'exploration/survie/gestion dont la particularité vient de son scénario : un simple ouvrier se retrouve unique survivant du crash d'un module spatial sur une planète hostile (chaleur, radiation…), mais va pouvoir exploiter un module IA pour créer d'autres versions de lui-même avec leurs propres personnalités (parfois très opposées), comme si chacun avait effectué d'autres choix de vie et de carrière.
Vendu 34,99€, le titre s'est écoulé à 280.000 unités à sa sortie (pas de nouvelles depuis) et accueillera à l'avenir une extension.
C'est un tout petit éditeur, pour un jeu vendu 35 balles.
Oui c'est chiant (y a quand même les sous-titres FR) mais toujours moins scandaleux que l'absence de doublage dans Avowed et The Outer Worlds 2 à 60-70 balles.
Le gros défaut du jeu c'était qu'il ne laissait aucune marge de manoeuvre, si vous ne faisiez pas éxactement ce qui était prévu dans le temps imparti c'était le game over, je l'avais laché pour ça, malgré son excellente histoire et DA.
Y'a que quelques jeux qui utilisent un anglais complexe et là je comprends que ca peut être compliqué, des fois je me tire les cheveux pour comprendre le sens d'une phrase. Mais la plupart des jeux ont un anglais basique, fait pour le grand public, simple, basique. Et même ca c'est trop pour certains.