The Alters continue de s'améliorer
Bonne petite occasion de reparler de The Alters avec l'arrivée le 8 décembre d'une nouvelle grosse mise à jour pour continuer d'améliorer l'expérience suite à l'upgrade de l'été ayant corrigé un paquet de bugs en plus d'optimiser un peu l'expérience.

Et on a cette fois droit à un peu de contenu tout en donnant l'occasion aux moins courageux de pouvoir découvrir cette petite surprise de l'année :

- Mode « Relax » où la gestion sera grandement facilitée pour vous laisser vous consacrer à la narration et l'exploration.
- Système de sauvegarde beaucoup plus souple (davantage d'auto-save, même après chaque dialogue, ainsi que des quick-save en quittant la partie).
- Nouvelle pièce à débloquer (Scientifique requis) au thème de l'alter que vous souhaiterait, et où vous pourrez jouer à un mini-jeu de carte spécialement créé pour l'occasion (susceptible d'améliorer l'humeur de chacun).
- Mode Photo avec une tonne de thèmes pour le fun.
- Nouveaux skins + personnalisation de l'extérieur des modules.

Pour rappel, The Alters est un jeu d'exploration/survie/gestion dont la particularité vient de son scénario : un simple ouvrier se retrouve unique survivant du crash d'un module spatial sur une planète hostile (chaleur, radiation…), mais va pouvoir exploiter un module IA pour créer d'autres versions de lui-même avec leurs propres personnalités (parfois très opposées), comme si chacun avait effectué d'autres choix de vie et de carrière.

Vendu 34,99€, le titre s'est écoulé à 280.000 unités à sa sortie (pas de nouvelles depuis) et accueillera à l'avenir une extension.

publié le 28/11/2025 à 10:04 par Gamekyo
commentaires (8)
grievous32 publié le 28/11/2025 à 10:59
Mais toujours pas de VF... Nique
shanks publié le 28/11/2025 à 11:08
grievous32
C'est un tout petit éditeur, pour un jeu vendu 35 balles.
Oui c'est chiant (y a quand même les sous-titres FR) mais toujours moins scandaleux que l'absence de doublage dans Avowed et The Outer Worlds 2 à 60-70 balles.
roivas publié le 28/11/2025 à 11:14
grievous32 l'acteur en VO est vraiment super pas se priver pour si peu, tout le jeu est traduit.
grievous32 publié le 28/11/2025 à 11:30
Shanks je sais bien, mais ça fait chier quand même, et j'suis d'accord sur Avowed, The Outer World ou autre jeu à des prix plus élevés. Le seul que je trouvais justifié, c'était Hellblade vu la façon dont c'est enregistré, même s'ils auraient pu faire autrement et faire la localisation sonore en post prod plutôt mais bon.
maxx publié le 28/11/2025 à 11:30
J'avais jamais entendu parler du jeu
micheljackson publié le 28/11/2025 à 13:58
Excellent ce mode relax, j'y retournerai du coup.
Le gros défaut du jeu c'était qu'il ne laissait aucune marge de manoeuvre, si vous ne faisiez pas éxactement ce qui était prévu dans le temps imparti c'était le game over, je l'avais laché pour ça, malgré son excellente histoire et DA.
churos45 publié le 28/11/2025 à 15:32
C'est désolant que Alex Jordan, l'acteur derrière tous les persos, ne soit pas nominé dans les Game Awards en tout cas
sandman publié le 28/11/2025 à 20:02
Depuis le temps que vous vous plaignez des jeux sans VF, vous auriez appris l'anglais depuis longtemps jusqu'à atteindre au moins le niveau B2 anglais... Mais ca préfère gueuler au lieu d'apprendre l'anglais. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de jeux avec une VF, mais bon, ca c'est une autre histoire, si vous jouez qu'à 20 jeux VF par an, c'est votre problème, mais on sait bien que vous mentez. Et que vous gueulez juste pour gueuler sur ce jeu.

Y'a que quelques jeux qui utilisent un anglais complexe et là je comprends que ca peut être compliqué, des fois je me tire les cheveux pour comprendre le sens d'une phrase. Mais la plupart des jeux ont un anglais basique, fait pour le grand public, simple, basique. Et même ca c'est trop pour certains.
