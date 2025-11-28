The Alters continue de s'améliorer

Bonne petite occasion de reparler deavec l'arrivée le 8 décembre d'une nouvelle grosse mise à jour pour continuer d'améliorer l'expérience suite à l'upgrade de l'été ayant corrigé un paquet de bugs en plus d'optimiser un peu l'expérience.Et on a cette fois droit à un peu de contenu tout en donnant l'occasion aux moins courageux de pouvoir découvrir cette petite surprise de l'année :- Mode « Relax » où la gestion sera grandement facilitée pour vous laisser vous consacrer à la narration et l'exploration.- Système de sauvegarde beaucoup plus souple (davantage d'auto-save, même après chaque dialogue, ainsi que des quick-save en quittant la partie).- Nouvelle pièce à débloquer (Scientifique requis) au thème de l'alter que vous souhaiterait, et où vous pourrez jouer à un mini-jeu de carte spécialement créé pour l'occasion (susceptible d'améliorer l'humeur de chacun).- Mode Photo avec une tonne de thèmes pour le fun.- Nouveaux skins + personnalisation de l'extérieur des modules.Pour rappel,est un jeu d'exploration/survie/gestion dont la particularité vient de son scénario : un simple ouvrier se retrouve unique survivant du crash d'un module spatial sur une planète hostile (chaleur, radiation…), mais va pouvoir exploiter un module IA pour créer d'autres versions de lui-même avec leurs propres personnalités (parfois très opposées), comme si chacun avait effectué d'autres choix de vie et de carrière.Vendu 34,99€, le titre s'est écoulé à 280.000 unités à sa sortie (pas de nouvelles depuis) et accueillera à l'avenir une extension.