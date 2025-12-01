recherche
Turok Origins déboulerait en 2026
Déjà presque un an que Saber Interactive a dévoilé l'existence de Turok Origins sans jamais depuis revenir sur le sujet, mais l'heure est peut-être venue pour un prochain retour dans l'actualité lorsqu'on découvre qu'un des responsables du projet a posté sur son LinkedIn l'objectif d'un lancement courant 2026 (PC, PS5, XBS).

On est effectivement « curieux » d'en voir plus car si l'on ne peut qu'être content d'un retour d'une franchise culte (en tout cas durant l'ère N64), les premières intentions indiquées pour ce reboot ont de quoi surprendre l'assistance : choix de la vue (FPS ou TPS), jouable en solo comme en coopération, possibilité d'upgrade son équipement au fil du jeu et compétences spéciales. La modernité quoi.

publié le 01/12/2025 à 08:55 par Gamekyo
commentaires (10)
ouken publié le 01/12/2025 à 09:03
Bien mieux que le dinocrisis de wish violette. Je sais plus quoi
negan publié le 01/12/2025 à 09:26
Je suis orphelin de Exoprimal donc ça sera Day One
cyr publié le 01/12/2025 à 09:57
Je regrette l'armement qu'on avait dans le turok évolution.

Grenade a pique qui s'accroche au cible (les voir courir etais drôle), les flèches empoisonné, le deuxième mode du lance roquette, des sortes de petit robot qui grignote les membres des ennemi... .
La sulfateuse, le fusil a pompe qu'on pouvait tirer plusieurs cartouches a la fois, et l' ogive nucléaire....en édition ultra limité.
marchand2sable publié le 01/12/2025 à 10:09
Vivement le second trailer.
rogeraf publié le 01/12/2025 à 11:19
Ca a l'air cool. C'est bien de changer de la vue FPS originelle
zephon publié le 01/12/2025 à 13:07
des indiens du futur lol
misterwhite publié le 01/12/2025 à 13:18
Pourquoi foutre le jeu en TPS merdique generique qu'on voit depuis 10 ans, la vue FPS est parfaite pour le tir, ce gachis.
ducknsexe publié le 01/12/2025 à 13:34
Bien mieux que Denver le petit dinosaure violetta

misterwhite la vue Fps, lui va si bien, pour ce type de jeu !
link49 publié le 01/12/2025 à 13:44
Hâte d'en voir un peu plus, effectivement.
naru publié le 01/12/2025 à 14:50
zephon
Ça pourrait paraître étrange lorsqu'on regarde ça en prenant le contexte de notre évolution sur notre planète. Mais si de la vie existait ailleurs que sur notre planète, pourquoi évoluerait-elle de la même façon ?
Fiche descriptif
Turok Origins
0
Ils aiment
Nom : Turok Origins
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
