Turok Origins déboulerait en 2026

Déjà presque un an que Saber Interactive a dévoilé l'existence de Turok Origins sans jamais depuis revenir sur le sujet, mais l'heure est peut-être venue pour un prochain retour dans l'actualité lorsqu'on découvre qu'un des responsables du projet a posté sur son LinkedIn l'objectif d'un lancement courant 2026 (PC, PS5, XBS).
On est effectivement « curieux » d'en voir plus car si l'on ne peut qu'être content d'un retour d'une franchise culte (en tout cas durant l'ère N64), les premières intentions indiquées pour ce reboot ont de quoi surprendre l'assistance : choix de la vue (FPS ou TPS), jouable en solo comme en coopération, possibilité d'upgrade son équipement au fil du jeu et compétences spéciales. La modernité quoi.
Grenade a pique qui s'accroche au cible (les voir courir etais drôle), les flèches empoisonné, le deuxième mode du lance roquette, des sortes de petit robot qui grignote les membres des ennemi... .
La sulfateuse, le fusil a pompe qu'on pouvait tirer plusieurs cartouches a la fois, et l' ogive nucléaire....en édition ultra limité.
misterwhite la vue Fps, lui va si bien, pour ce type de jeu !
