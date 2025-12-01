Turok Origins déboulerait en 2026

Déjà presque un an que Saber Interactive a dévoilé l'existence desans jamais depuis revenir sur le sujet, mais l'heure est peut-être venue pour un prochain retour dans l'actualité lorsqu'on découvre qu'un des responsables du projet a posté sur son LinkedIn l'objectif d'un lancement courant 2026 (PC, PS5, XBS).On est effectivement « curieux » d'en voir plus car si l'on ne peut qu'être content d'un retour d'une franchise culte (en tout cas durant l'ère N64), les premières intentions indiquées pour ce reboot ont de quoi surprendre l'assistance : choix de la vue (FPS ou TPS), jouable en solo comme en coopération, possibilité d'upgrade son équipement au fil du jeu et compétences spéciales. La modernité quoi.