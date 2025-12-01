Marvel Cosmic Invasion : trailer de lancement

Nous abordons aujourd'hui le dernier mois de l'année réservant lui aussi quelques cartouches et l'on démarre direct avec Marvel Cosmic Invasion tout juste déployé sur les différents stores numériques avec un prix de 29,99€ (par d'erreur cette fois) et une véritable discrétion sur vos SSD : moins de 1Go.
Les abonnés Game Pass Ultimate peuvent également en profiter et pour ceux qui veulent du physique, ce sera pour le 13 mars 2026 en édition standard (40€ sur PS4/XBS/SW1, 50€ sur Switch 2), et édition Deluxe (50€ sur les uns, 60€ sur Switch 2).
Seulement sur Switch 2 et à cause du coût des cartes.