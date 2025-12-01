recherche
Marvel Cosmic Invasion : trailer de lancement
Nous abordons aujourd'hui le dernier mois de l'année réservant lui aussi quelques cartouches et l'on démarre direct avec Marvel Cosmic Invasion tout juste déployé sur les différents stores numériques avec un prix de 29,99€ (par d'erreur cette fois) et une véritable discrétion sur vos SSD : moins de 1Go.

Les abonnés Game Pass Ultimate peuvent également en profiter et pour ceux qui veulent du physique, ce sera pour le 13 mars 2026 en édition standard (40€ sur PS4/XBS/SW1, 50€ sur Switch 2), et édition Deluxe (50€ sur les uns, 60€ sur Switch 2).

  • Marvel Cosmic Invasion : trailer de lancement
link49 publié le 01/12/2025 à 17:25
Il sera mien, mais le 13 mars 2026.
spartan1985 publié le 01/12/2025 à 17:41
Pourquoi 10 balles plus cher sur Switch et 2 ?
shanks publié le 01/12/2025 à 17:47
spartan1985
Seulement sur Switch 2 et à cause du coût des cartes.
spartan1985 publié le 01/12/2025 à 19:06
shanks D'accord, merci.
lautrek publié le 01/12/2025 à 19:17
Reste à voir le plus important, si il y a de la profondeur dans le gameplay.
Fiche descriptif
Marvel Cosmic Invasion
Nom : Marvel Cosmic Invasion
Support : PC
Editeur : DotEmu
Développeur : Tribute Games
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
