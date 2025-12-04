Tiré du PlayStation China Hero Project, The God Slayer sortira aussi sur Xbox Series
Contrairement à plusieurs projets annoncés dans le cadre du « PlayStation China Hero Project », The God Slayer (dévoilé rapidement en 2023) sortira directement sur PC, PlayStation 5 ET Xbox Series, à une date encore tenue secrète.
Outre une bande-annonce CG dressant les contours du l'ambiance, cette nouvelle licence de la part des développeurs de The Time at Sandrock (et sa suite) passe à une vitesse supérieure niveau ambition avec un gros monde ouvert et ce qu'il faut d'exploration et de combats aux commandes de Cheng.
Pour vous donner le contexte, on parle d'un monde créé « il y a fort longtemps » par les Célestes (tiens ?) où chaque humain se voit intérieurement doté d'un qi élémentaire retournant à la source des célestes une fois la mort arrivé. En gros, on est des incubateurs. Sauf qu'à un moment, les humains ont commencé à maîtriser le qi et leurs pouvoirs, ce qui n'était pas d'avis des Célestes face à un tel gâchis des pouvoirs, se lançant une nuit dans un génocide d'un royaume entier pour donner la leçon.
Cheng, dont la famille a été massacrée durant ce qui est appelé « La Chute Divine » part en quête de vengeance. Normal quoi.
Et la pour les Pro-S ça va devenir un jeu de merde, et pour les Pro-M best game ever.....
Alors qu'on sait rien du titre
Par contre je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas forcément emballé. Peut-être parce qu'il y a beaucoup trop de choses et que ça manque de cohérence pour moi. Un peu comme si ils avaient mis tout ce qui leur passait par la tête. Mais peut-être qu'une fois dispo ce sera une bonne surprise comme Where Winds Meet