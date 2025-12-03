Mina the Hollower : plus de 2 ans de retard qui ont englouti la trésorerie de Yacht Club

Pour une petite équipe produisant ses jeux un par un, il est tout à fait logique que chaque nouvelle sortie est déterminante pour son avenir, mais ce constant est d'autant plus valable pour Yacht Club. Même sifut un joli succès, encore aujourd'hui considéré comme un des grands représentants de la scène indé (le truc a eu son propre Amiibo on rappelle), reste que sa sortie initiale remonte à 2014 et que malgré les nombreux portages et spin-off, il ne rapporte aujourd'hui plus grand-chose.La prochaine étape, c'estmais même avec les 1,2 million de dollars récoltés lors d'une campagne Kickstarter, le projet aurait selon le PDG du studio engloutit la majorité de la trésorerie à force de prendre de l'ampleur : on parle quand même d'un titre qui était censé sortir en décembre 2023, et qui n'a aujourd'hui même plus de fenêtre de lancement suite à son dernier report (on l'attendait pour le 31 octobre).C'est donc désormais « quitte ou double » pour Yacht Club :En bref, siéchoue, Yacht Club pourra éventuellement survivre à la tempête, mais devra se résoudre à aller quémander du financement ou mettre en place un énième Kickstarter pour son avenir.Rappelons d'ailleurs que le projet suivant serait uncette fois en 3D. Ce n'est pas encore officiel mais tous les indices jusqu'à présent vont dans ce sens.