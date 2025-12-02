Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur

C'est toujours le silence radio pour Splinter Cell Remake mais les choses continuent de progresser chez Ubisoft Toronto. Car apprenons de bon matin que le projet a de nouveau un réalisateur vétéran aux commandes pour boucler ce bien trop long chantier. En 2022, David Grivel annonçait son départ, remplacé par on ne sait qui (l'éditeur ne communique pas trop sur le sujet vous remarquerez) avant que l'illustre inconnu ne quitte à son tour son poste il y a quelques semaines.



Son remplaçant ? Accrochez-vous bien : David Grivel, très heureux de retrouver son équipe pour un projet qui le tient « particulièrement à coeur ». Allez, on y croit et on espère surtout qu'un reveal aura lieu l'année prochaine, les annonces proches à venir étant consacrés à deux autres remakes : Prince of Persia : Les Sables du Temps et Assassin's Creed : Black Flag.