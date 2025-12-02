recherche
News / Blogs
Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur
C'est toujours le silence radio pour Splinter Cell Remake mais les choses continuent de progresser chez Ubisoft Toronto. Car apprenons de bon matin que le projet a de nouveau un réalisateur vétéran aux commandes pour boucler ce bien trop long chantier. En 2022, David Grivel annonçait son départ, remplacé par on ne sait qui (l'éditeur ne communique pas trop sur le sujet vous remarquerez) avant que l'illustre inconnu ne quitte à son tour son poste il y a quelques semaines.

Son remplaçant ? Accrochez-vous bien : David Grivel, très heureux de retrouver son équipe pour un projet qui le tient « particulièrement à coeur ». Allez, on y croit et on espère surtout qu'un reveal aura lieu l'année prochaine, les annonces proches à venir étant consacrés à deux autres remakes : Prince of Persia : Les Sables du Temps et Assassin's Creed : Black Flag.
  • Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur
  • Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur
  • Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur
  • Splinter Cell Remake retrouve son réalisateur
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 02/12/2025 à 08:13 par Gamekyo
commentaires (6)
midomashakil publié le 02/12/2025 à 08:23
tt ces années pour un remake????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
celebenoit84 publié le 02/12/2025 à 08:25
Ubi la machine a remake ????????????
ravyxxs publié le 02/12/2025 à 10:41
midomashakil La passion n'est plus je pense, ils le font pour l'oseille, rien de plus. Y a vraiment rien de difficile dans un remake je pense, sur les grandes lignes du moins. Tu as déjà le Blueprint, shéma, le reste ça se fait en deux ans max.
ouken publié le 02/12/2025 à 11:44
J'ai hâte jadore cette licence !!! Day one les yeux fermés
giru publié le 02/12/2025 à 12:33
Ah cool, je pensais que le jeu avait purement et simplement été annulé. Bonne nouvelle.

Pour Ubisoft et les remakes... Ca me semble plutôt une bonne nouvelle au vu de la gueule de leurs derniers jeux originaux. Qu'ils reviennent à des jeux qui ont marqués et les remettent au gout du jour. Si c'est une réussite (ça reste à voir), ça peut être une bonne façon de repartir sur de bonnes bases.
altendorf publié le 02/12/2025 à 12:43
Bref, on est toujours pas prêt de le voir
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Splinter Cell Remake
2
Ils aiment
Nom : Splinter Cell Remake
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo