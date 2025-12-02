Game Pass : les prochains jeux du service

recherche
C'est l'heure du point Game Pass pour la première moitié du mois de décembre, en n'oubliant pas l'ajout hier de Marvel Cosmic Invasion, avec parmi les éléments importants la sortie aujourd'hui même de Lost Records : Bloom & Rage et l'arrivée prochaine de l'étrange jeu d'exploration ROUTINE ainsi que Mortal Kombat 1 pour les fans n'ayant pas craqué (et ils sont nombreux vu les chiffres de ventes).

Ajouts Game Pass Ultimate & PC :

- Lost Record : Bloom & Rage (2 décembre)
- ROUTINE (4 décembre)
- A Game About Digging a Hole (9 décembre)
- Death Howl (9 décembre, uniquement PC)
- Dome Keeper (9 décembre)
- Mortal Kombat 1 (10 décembre)
- Bratz : Rhythm & Style (11 décembre)

Ajouts Game Pass Premium :

- Lost Record : Bloom & Rage (2 décembre)
- Monster Train 2 (3 décembre)
- Spray Paint Simulator (3 décembre)
- 33 Immortals (4 décembre, Early Access)
- Indiana Jones et le Cercle Ancien (4 décembre)
- A Game About Digging a Hole (9 décembre)
- Dome Keeper (9 décembre)
- Mortal Kombat 1 (10 décembre)
- Bratz : Rhythm & Style (11 décembre)

Ajouts Game Pass Standard :

- Stellaris (3 décembre)
- World War Z : Aftermarth (3 décembre)
- Medieval Dynasty (3 décembre)

publié le 02/12/2025 à 16:12 par Gamekyo
