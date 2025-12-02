L'adaptation cinématographique de Helldivers a désormais son scénariste et son réalisateur L'adaptation cinématographique de Helldivers a désormais son scénariste et son réalisateur

Spécialisé dans la saga Fast & Furious, le réalisateur Justin Lin va arriver là où on ne l'attendait pas : c'est lui qui s'occupera de l'adaptation cinématographique de Helldivers. Car il y aura une adaptation si vous n'étiez pas au courant, écrite par Gary Dauberman, l'un des scénaristes de Ça et Annabelle.



Peu de rapport avec la franchise de Arrowhead et d'ailleurs, Justin Lin n'est aucunement un joueur de son aveu, ce qui est potentiellement une force aux yeux de PlayStation Productions vu que le réalisateur pourra apporter sa propre vision afin de mettre en avant « l'humanité des personnages ». Autre chose que des troufions se battant « Pour l'Empereur ! » quoi.



On verra bien mais on avoue qu'on est davantage curieux pour l'autre projet de Justin Lin : le mec est censé adapter au cinéma et en Live la licence One-Punch Man.