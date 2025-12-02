A J-1 de Let It Die : Inferno, GungHo annonce une future réédition du premier

En voilà une annonce inattendue, surtout à l'approche deprévu demain sur PC/PS5 pour 24,99€ : Gungho Online et l'équipe de Supertrick Games annonce la mise en chantier d'une réédition du premier épisode sorti il y a 9 ans (2016 donc), pour la première fois jouable hors-ligne.Cela devrait conduire à une mise à la poubelle des micro-transactions et donc une refonte du système de progression pour ce rogue-like, et du coup potentiellement un prix de vente fixe au lieu du format F2P. Bref, quelque chose de plus sympa et surtout plus équilibré tant la version d'origine était plus proche du P2W à moins de farmer jusqu'à l'usure.Pas de date pour le moment.