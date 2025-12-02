recherche
A J-1 de Let It Die : Inferno, GungHo annonce une future réédition du premier
En voilà une annonce inattendue, surtout à l'approche de Let it Die : Inferno prévu demain sur PC/PS5 pour 24,99€ : Gungho Online et l'équipe de Supertrick Games annonce la mise en chantier d'une réédition du premier épisode sorti il y a 9 ans (2016 donc), pour la première fois jouable hors-ligne.

Cela devrait conduire à une mise à la poubelle des micro-transactions et donc une refonte du système de progression pour ce rogue-like, et du coup potentiellement un prix de vente fixe au lieu du format F2P. Bref, quelque chose de plus sympa et surtout plus équilibré tant la version d'origine était plus proche du P2W à moins de farmer jusqu'à l'usure.

Pas de date pour le moment.

publié le 02/12/2025 à 08:50 par Gamekyo
zoske publié le 02/12/2025 à 11:53
Le monde à l'envers lol
On sait si Suda51 est dans ce projet Inferno?

Perso, j'avais bien aimé le premier mais effectivement gros P2W et des boss sac à PV insupportable

Mais l'ambiance était top
shadix publié le 02/12/2025 à 12:25
Il sort jeudi chez nous, pas demain. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le PlayStation Store : 4/12/2025 03:00 UTC+1
maki4vel publié le 02/12/2025 à 15:26
J'avais pas mal joué au 1er a ses débuts et je m'étais bien amusé dessus donc pourquoi pas si c'est bien fait
sandman publié le 02/12/2025 à 17:01
ahhah c'est cool de pouvoir jouer au 1er sans la progression abusé, j'avais passé une centaine d'heures sur le 1er, sans jamais pouvoir le finir ahahah
Fiche descriptif
Let it Die
Nom : Let it Die
Support : PC
Editeur : GungHo Online Entertainment
Développeur : Grasshopper Manufacture
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4
