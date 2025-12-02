Hitman - World of Assassination : après le mode coop, IO pourra enfin s'attarder sur la suite
IO interactive avait quelques trucs à dire à son public, évoquant déjà le cas de la franchise Hitman qui s'est récemment offert une collaboration impliquant Eminem et son alter-ego Slim Shady (event en cours, jusqu'au 31 décembre) tandis que 2026 sera marqué par le lancement du mode coopération à deux, où l'on jouera Stone & Knight, deux persos tirés du (vieux) jeu mobile Hitman Sniper.
Et après ? Hé bien après, collaboration ou pas, il sera visiblement temps pour IO de tourner doucement la page de Hitman : World of Assassination, le PDG ayant confié à Variety qu'ils pourront par la suite commencer à parler « du prochain Hitman ».
Nous aurons le temps d'en voir la couleur et en attendant, on n'oubliera pas que IO, c'est aussi 007 First Light attendu le 27 mars 2026 et dont, justement, gameplay et infos fraîches seront proposés demain à 17h00 sur Twitch (à cette adresse).
J’ai jamais aimé leurs conneries de Hitman saisonnier découpé en morceaux.
Seul gros point noir, les cibles temporaires comme dit grospich qui sont de "fausses" missions secondaires. Tous les DLC célébrités (JCVD, Bruce Lee etc.) c'est le même délire: Aucune sauvegarde possible, connexion obligatoire et qu'on échoue ou réussi, la mission n'est plus dispo pendant 12h ou 24h je crois. Why ?? ça devrait étre dispo pour du solo, kékeu le monde en a branlé qu'on voit notre score ou non ? Donc réserver au moins 1h avant d'y touché.
C'est vrai, mais ils étaient complet, il n'y avait pas besoin d'attendre le prochain chapitre par mois.
Ah ok, je me suis tromper, j'étais persuader du contraire.