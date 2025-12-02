Hitman - World of Assassination : après le mode coop, IO pourra enfin s'attarder sur la suite

IO interactive avait quelques trucs à dire à son public, évoquant déjà le cas de la franchisequi s'est récemment offert une collaboration impliquant Eminem et son alter-ego Slim Shady (event en cours, jusqu'au 31 décembre) tandis que 2026 sera marqué par le lancement du mode coopération à deux, où l'on jouera Stone & Knight, deux persos tirés du (vieux) jeu mobileEt après ? Hé bien après, collaboration ou pas, il sera visiblement temps pour IO de tourner doucement la page de, le PDG ayant confié à Variety qu'ils pourront par la suite commencer à parler « du prochain Hitman ».Nous aurons le temps d'en voir la couleur et en attendant, on n'oubliera pas que IO, c'est aussiattendu le 27 mars 2026 et dont, justement, gameplay et infos fraîches seront proposés demain à 17h00 sur Twitch ().