Hitman - World of Assassination : après le mode coop, IO pourra enfin s'attarder sur la suite

IO interactive avait quelques trucs à dire à son public, évoquant déjà le cas de la franchise Hitman qui s'est récemment offert une collaboration impliquant Eminem et son alter-ego Slim Shady (event en cours, jusqu'au 31 décembre) tandis que 2026 sera marqué par le lancement du mode coopération à deux, où l'on jouera Stone & Knight, deux persos tirés du (vieux) jeu mobile Hitman Sniper.

Et après ? Hé bien après, collaboration ou pas, il sera visiblement temps pour IO de tourner doucement la page de Hitman : World of Assassination, le PDG ayant confié à Variety qu'ils pourront par la suite commencer à parler « du prochain Hitman ».

Nous aurons le temps d'en voir la couleur et en attendant, on n'oubliera pas que IO, c'est aussi 007 First Light attendu le 27 mars 2026 et dont, justement, gameplay et infos fraîches seront proposés demain à 17h00 sur Twitch (à cette adresse).

publié le 02/12/2025 à 11:56 par Gamekyo
adamjensen publié le 02/12/2025 à 12:35
J'espère que pour le prochain Hitman, ce sera un jeu comme Contract, Blood Money ou Absolution.
J’ai jamais aimé leurs conneries de Hitman saisonnier découpé en morceaux.
grospich publié le 02/12/2025 à 12:44
Pour moi le pire c'est les cibles temporaires, j'ai juste fait le premier avec Sean Bean avant de voir la déception qu'une fois qu'on l'a éliminé la mission disparaît pour toujours... C'est vraiment un concept à la con.
marcelpatulacci publié le 02/12/2025 à 13:32
A la base ce format saison, c'était surtout un test pour eux pour voir si le publique serait présent et WOA a dépassé plus que les attentes. J'ai même cru que le jeu allait nous faire un Xenoverse 2 vu le suivi monstre.

Seul gros point noir, les cibles temporaires comme dit grospich qui sont de "fausses" missions secondaires. Tous les DLC célébrités (JCVD, Bruce Lee etc.) c'est le même délire: Aucune sauvegarde possible, connexion obligatoire et qu'on échoue ou réussi, la mission n'est plus dispo pendant 12h ou 24h je crois. Why ?? ça devrait étre dispo pour du solo, kékeu le monde en a branlé qu'on voit notre score ou non ? Donc réserver au moins 1h avant d'y touché.
ravyxxs publié le 02/12/2025 à 13:43
Tain ce DLC il est tellement débile....
sasquatsch publié le 02/12/2025 à 13:50
Mais tous ces personnages crossover ils restent tant que lon a pas joué aux missions ? Pas encore eu l'occasion dy retourner
marcelpatulacci publié le 02/12/2025 à 13:52
ravyxxs J'crois c'est pas un hasard si le PDG parle d'un nouveau Hitman aprés ce DLC
taiko publié le 02/12/2025 à 14:07
adamjensen absolution je comprends, mais les 2 autres, c'est exactement comme ce WOA...
adamjensen publié le 02/12/2025 à 14:21
taiko
C'est vrai, mais ils étaient complet, il n'y avait pas besoin d'attendre le prochain chapitre par mois.
musm publié le 02/12/2025 à 14:32
adamjensen tout comme Hitman 2 et 3 de la dernière trilogie ils sont sortis complet, seul le 1er a eu un format épisodique.
adamjensen publié le 02/12/2025 à 15:00
taiko musm
Ah ok, je me suis tromper, j'étais persuader du contraire.
marcelpatulacci publié le 02/12/2025 à 15:59
musm Oui et non, les chapitres 2 et 3 sont bien sortie avec 6 ou 7 missions mais c'est combiné avec la première que ça forme un jeu complet. WOA complet avec DLC, j'ai fait 35h du jeu (ce qui reste plus que correcte pour le genre).
taiko publié le 02/12/2025 à 16:47
marcelpatulacci même par épisode, il y avait clairement de quoi faire un jeu complet à chaque fois. Le contenu était clairement ok.
Fiche descriptif
Hitman 3
Nom : Hitman 3
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : IO Interactive
Genre : Infiltration
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
